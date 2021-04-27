Şentop: Türkiye - ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacaktır

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarına ilişkin ‘soykırım’ ifadesini kullanmasına, “ABD Başkanı’nın sözde soykırım açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD’nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır” diyerek tepki gösterdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca hazırlanan “İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli” ve “Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi”nda konuşan TBMM Başkanı Şentop, “ABD Başkanının, tarihen ve hukuken hiçbir mesnedi olmayan bu açıklamasının Türkiye’ye bir zararı yoktur. Nitekim, 1981’de benzer açıklamayı yapan bir başka ABD Başkanı olmuştur. Türkiye bugün çok daha güçlüdür; dünyada ve bölgesinde çok daha etkilidir. Bu açıklamanın bölge ve dünya barışına, Ermenistan’a da bir faydası olmayacağını belirtmek isterim. Sadece, dünyada ve bölgemizde en önemli sınamalardan geçmekte olan Türkiye - ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacaktır, büyük zarar görecektir” diye konuştu.

TBMM Başkanı olarak bu büyük iftirayı reddettiğini söyleyen Şentop, ABD’nin 2021’de bu konuya ilişkin aldığı yeni siyasi tutum değişikliğinin yalnızca yeni yönetimde ve bu yönetimin tavrında olduğunu belirterek, “2021’de ne değişmiştir? Konuya dair yeni bir kanıt veya yeni bir bilgi mi ortaya çıkmıştır? ABD’nin yeni başkanı, Birinci Dünya Savaşı tarihi uzmanı mıdır? Arşivlerde herkese açık tuttuğumuz yüz binlerce belge arasında incelemeler mi yapmıştır yeni Başkan? Ya da konuya dair tarihçilerin yeni açıklamaları mı olmuştur? Bu soruların cevabı hepimizin malumudur. İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır” diye konuştu.

TBMM bildiri yayımlayacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘soykırım’ tanımlamasını TBMM ortak bildiri ile kınayacak. Meclis’te bugün AK Parti, CHP, MHP, ve İYİ Parti’nin imzasıyla bir bildiri yayımlanacak. Bildiride, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklaması yok hükmünde sayılacak, uluslararası hukuka vurgu yapılacak bildiride, Osmanlı arşivlerinin tarihçilere açıldığı hatırlatılacak. Bildiri 4 siyasi partinin ortak imzasıyla bugün Meclis Genel Kurulu’nda okunacak.