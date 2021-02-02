Şentop’la bir araya gelen HDP, İYİ Parti’den de randevu isteyecek

HDP, muhalefet partileri ile başlayacağı görüşme turu öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la bir araya geldi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yaptıkları görüşmede AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın uygulanmasını istediler. Görüşme sonrası açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar demokratik siyaseti hayati önemde buldukları ve Meclisi de siyasetin hala en önemli mekanlarından gördükleri için görüşmelere TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile başladıklarını söyledi. Görüşmede AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı sonrası yaşanan sıkıntıları dile getirdiklerini belirtti. Yargı ve adalet alanında muhalefete bir ‘tadilat ve tamirat’ programı önereceklerini açıklayan Sancar, sundukları öneriler paketinin detaylarını ve 3 aşamadan oluşan programı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. HDP’nin muhalefet partilerine yapacağı ziyaretin takvimi de netleşti. Dün Saadet Partisi ile başlayan muhalefet turu çerçevesinde 5 Şubat’ta CHP, 9 Şubat’ta Gelecek Partisi, 11 Şubat’ta DEVA Partisi ziyaret edilecek. Muhalefet partilerine yapacakları ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Sancar, İYİ Parti’den de randevu talep edeceklerini açıkladı.

DOĞALGAZA İKİNCİ ZAM TARTIŞMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında 1 Şubat itibariyle yapılan yüzde 1 zammın 30 gün içinde doğalgaza yapılan ikinci zam olduğuna dikkat çekerek, “İktidarın 5 ay önce Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili vatandaşlara verdiği müjde ortadır. Vatandaşlarımız salgın koşullarında doğalgazda verilen müjdelerin yansıması olarak faturaların düşmesini beklemektedir. İktidarın vatandaşlara verdiği müjde; doğalgaz zammının otomatiğe bağlanması olmuştur” dedi. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan rezervle ilgili ne maliyet hesaplaması ne de fizibilite çalışmalarının tamamlandığını öne süren Akın, “Bu çalışmalar yapılmadan gazın vatandaşın kullanımına sunulacağı algısını yaratmak en basit anlamla vatandaşları kandırmaktır. Pandeminin de etkisiyle doğalgaz fiyatları dünya genelinde düşerken; ülkemizde otomatik zamlarla artmaya devam etmesi akılları karıştırmaktadır” değerlendirmesi yaptı.