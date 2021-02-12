Şentop’tan ABD’li senatörlere mektup tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD’de bazı senatörlerin Başkan Joe Biden’a gönderdikleri Türkiye’ye ilişkin eleştirilerin yer aldığı mektubun Türkiye-ABD ilişkilerine fayda değil zarar getireceğini söyledi. Şentop, mektupta ismi geçen FETÖ’nün, önemli bir vitrin isim üzerinden senatörlere çalışma yaptığını, bu metnin hazırlanarak ellerine verildiğinin tahmin edilebileceğini belirterek, FETÖ ile mücadele konusunda bir rahatsızlığın olduğunu söyledi. Mektupta adı geçen şahsın, kendisini FETÖ elebaşının "manevi oğlu" olarak tanıttığına dikkat çeken Şentop, “Bu şahıs üzerinden insan hakları bağlamında Türkiye’ye bir şeyler söyleyenler çok yanlış yapıyorlar” dedi.

Şentop, mektubun, sadece yazan ve okuyan senatörlerin fikri olduğu kanaatini taşıdığını, metinde hükümet politikalarıyla çelişen ifadelerin yer aldığını belirterek, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ sorununu ABD’nin, uluslararası hukuka uygun olarak çözmek istediğini hatırlattı. Mektupta imzası bulunan senatörlerin Ermenistan'ı kınamak yerine Azerbaycan'a uluslararası hukukun gereği olarak destek veren Türkiye'yi eleştirdiklerini belirten Şentop, “Onun için bu bildirinin, o senatörlerin görüşleri olduğu kanaatindeyim. Türkiye-ABD ilişkilerine, fayda değil zarar getirir bu tür yaklaşımlar. FETÖ terör örgütü, PKK'nın Suriye'deki ismini alan örgüt gibi terör örgütlerinin, katillerin yanında yer alma görüntüsü, hiçbir siyasetçi için, hele hele dost ve müttefik bir ülkenin siyasetçileri için doğru değildir. Türkiye dostluğa ve müttefikliğe önem verir. Buna zarar verecek bu tür eylemlerle ilgili de gereken tepkiyi usulüne uygun olarak göstereceğiz” dedi.

“MİLLETVEKİLLERİ, MİLLETVEKİLİ OLDUĞU İÇİN AŞI OLMAYACAK”

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Şentop, milletvekillerinin aşı olmalarına ilişkin olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı hatırlatarak, milletvekilleri arasında virüs bulaşının yaygınlığı nedeniyle aşı olmaları gerektiğini söyledi. Şentop, “Kendisiyle konuştum. Bilim Kurulumuzun bu konudaki değerlendirmesi de böyle. Milletvekilleri, milletvekili olduğu için aşı olmayacak. Milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı sebebiyle aşı olmaları gerekiyor. Türkiye genelindeki oran yüzde 2,5-3 civarındayken, milletvekilleri arasında yüzde 30'a yakın bir oran var. Yaklaşık virüs yaygınlığının 10 katı milletvekilleri arasında görülüyor. Dolayısıyla milletvekillerinin, virüsün yaygın olması sebebiyle aşılanmasında fayda var” dedi.