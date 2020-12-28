Sephora’nın iyilik hareketi, güzelliği geri dönüştürüyor

“Güzellik dünyasında ihtiyaçlar çok hızlı bir şekilde değişip, evriliyor. Dünyada kozmetik trendlerine yön veren Sephora olarak, daha kapsayıcı, kendini her gün yeniden keşfeden, yenilikçi bir güzellik anlayışına inanıyoruz. Hammaddeden üretime, tedarikten dağıtıma kadar her aşamada sürdürülebilirlik politikamızı tüm yalınlığıyla tüketicilerle paylaşmayı önemsiyoruz” diyor Sephora Türkiye Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya.

Sephora bu hedef doğrultusunda, daha iyi bir dünya için de “good for”anlayışını hayata geçirmiş. Bu anlayış kapsamında da daha etkili, doğal formülleri; çevre dostu geri dönüştürülebilir ambalajlı ürünleri; kalite, güven, sosyal ve çevresel standartlarla uyum ve şeffaflık ilkelerini benimsiyor.

Ayça Kaya, “Sürdürülebilir güzelliği benimsediğimiz geri dönüşüm projemizi fiziksel mağazalarımızda uygulamaya geçirmeye başlayacağımız bir dönem içerisindeyiz. Bu program sayesinde mağazalarımıza yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularından; tüketicilerin getireceği boş parfüm şişeleri, makyaj ve cilt bakımı ürün ambalajlarını toparlayarak, güzelliği geri dönüştüreceğiz” diyor.

Doğal formüller, çevre dostu ambalajlar

Sephora, bu yılın başında hayata geçirdiği “güzelliğin sınır tanımayan gücü” kampanyası ile yeni bir yolculuğa yelken açmış. Bu yolculuğu şöyle anlatıyor Ayça Kaya; “Sloganımızla alışılagelmiş güzellik kalıplarının bir standardı olmadığını vurguladık. Güzellik tutkunlarının hikayelerinde, içlerindeki gücünü keşfetmeleri ve ona kucak açmaları için ilham verdik. Bu anlamlı adımla beraber çalışmalarımızı ve değerlerimizi, sürdürülebilirlik kavramıyla bütünleştirmek üzerine şekillendirdik. Daha etkili, doğal formüllerimizi, çevre dostu geri dönüştürülebilir ambalajlı ürünlerimizi ve kalite, güven, sosyal ve çevresel standartlarla uyum ve şeffaflık ilkelerimizi, good for serimizle pekiştirerek iyilik hareketimizi başlattık.”

Tüketici şeffaflık istiyor

Ayça Kaya, tüketicilerin beklentisinin ürün içeriklerinin şeffaf olması yönünde olduğunu söylerken, “Tüketiciler artık ürünlerin içeriklerini inceliyor, etiketlerini araştırıyor ve tüm bu süreç satın alma kararını doğrudan etkiliyor. Bu bilincin kozmetik kullanımında da artmasını çok önemsiyoruz. Günümüzde sürdürülebilir doğal ürünlere karşı yükselişe geçen bir talep söz konusu. Güzellik endüstrisinde doğal bakım trendini konuştuğumuz bir zaman dilimindeyiz” diye ekliyor.

“Cesur adımlar atmak isteyen kadınların yanındayız”

Ayça Kaya, Sephora’nın topluma ve özellikle kadına fayda sağlayacak sosyal projeler geliştirmeye önem verdiğini söylüyor. Global ölçekte hayata geçirilen Sephora Stands programı, girişim ve öz güven odağında pek çok insanın özellikle de kadınların hayatına dokunarak, yeni girişimleri için adım atmalarını sağlıyor. Kaya, Sephora Stands çatısı altında yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri veriyor: “Programın vizyonu, insanları ve dünyayı korumak, farklı toplulukları desteklemek ve her birimizdeki çeşitliliği ve güzelliği kutlamak.. Bu programla birlikte yıllardır TOÇEV’le iş birliği gerçekleştirerek eğitime destek verdiğimiz çalışmalar yapıyoruz. GE Sağlık Türkiye ve UPS iş birliği yaparak Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı olan Ekim ayında ‘Korkusuz Kadınlar’ adlı projede yer alarak, kadınlara destek verdik. Senenin ilk çeyreğinde, Sephora Stands programımız çerçevesinde KAGİDER ile iş birliğiyle kadın girişimcileri destekleyen bir projeye imza atarak, güzelliğin sınır tanımayan gücü sloganımızı vurguluyoruz. Hayatlarında cesur adımlar atmak isteyen kadınların yanındayız. Bu işbirliğimizde; ‘Kadın Girişimcileri Geliştirme ve Hızlandırma Programı’nı başlatarak, kozmetik sektörünü yeni girişimcilerle daha da canlandırmayı, kadınların içlerinde bulunan cesareti ve potansiyeli ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. 150 adayın başvurduğu programımızda, seçilen 31 aday ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Son aşamada, 5 girişimi, Sephora topluluğu olarak güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Asıl hedef; bu markaları, global ve lokal prensiplerimiz içerisinde kalacak şekilde sephora.com.tr platformumuzda listelemek, satışa çıkarmak ve Sephora’nın sadık güzellik ve kozmetik takipçileri ile bu ürünleri bir an önce tanıştırmak.”