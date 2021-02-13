Serbest bölge üzerinden transit çıkışlarda kontroller

Ahmet Hakkı DÖNMEZ - Gümrük Müşaviri

Serbest bölgeler, Gümrük Kanunu’nda gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanımlardan bir tanesidir. Serbest bölgelere konulan eşyalar burada sınırsız olarak kalırlar, buraların kurulması ve sınırlarını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu hususların hepsi gümrük mevzuatında yer almaktadır. Ayrıca gümrük mevzuatının içerisinde serbest bölgelere konulan eşyalar için dış ticaret mevzuatı uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Gümrük Mevzuatı’nın ne olduğu ile ilgili içerisine girersek gümrüğe sunmak, gümrük gözetimi ve kontrolü mevzuatın içerisinde yer almaktadır. Peki, serbest bölgedeki eşyalara ve serbest bölgeler ile üçüncü ülkeler arasında yapılan ticarette gümrük mevzuatı uygulanmayacağı hükme de bağlanmışken serbest bölgelerden transit olarak üçüncü ülkelere gidecek ürünlere kontrol ve gözetim uygulanmayacağı ülkemiz üzerinden geçmemesi durumu saklı kalmak şartıyla aslıda tüm gümrük mevzuatının birçok yerinde görülebilmektedir.

Transit rejimi eşyanın bir yerden farklı bir yere gümrük gözetiminde taşınması ‘da denilebilir. Transit rejimi kapsamı ürünlerinin kontrol edilmemesi genel olarak uygulanan kuraldır. Eşyanın Hareket (gönderen) gümrük idaresi ile Varış (ulaştığı) gümrük idaresi arasında eşya tam ve sağlam olarak ulaşabiliyorsa mühür kapsamında hangi eşyanın taşındığı ilk aşamada önem kaybı yaşamaktadır. Yani eşya çevreye doğaya veya insana zara vermediği sürece ve mühürleri sağlam bir şekilde karşı gümrüğe kadar taşındığı tespit edilebiliyorsa eşyanın içeriğine veya daha net söylemek gerekirse teknik analizine gerek var mı?

Elbette bu sorunun cevabı bellidir. Eşyanın mühürlü ve sağlam bir şekilde varış gümrük idaresine ulaşması durumunda eşyanın içeriğinin ne olduğu bizce ehemmiyet arz etmemektedir.

Bunca detay bilgiye ve ulaştığımız sonuca rağmen ülkemizde bu hükümlere idarelerce uyulamamaktadır. Gümrük idareleri serbest bölgelerden yurtdışı edilecek transit kapsamı ürünü Laboratuvar analizine tabi tutmakta analiz sonucu gelmeden eşyanın transitine izin verilememektedir. Oysa sistem anlamında bu eksikliğin sonucu eşyaların serbest bölgelerde fazladan kontrole ve bekleme maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Eşyayı serbest bölge olmadan yurtdışına çıkarmak ihracat sayılmakta ve analiz ve bekletmelere tabi tutulmamakta iken serbest bölge üzerinde yurt dışına çıkartılması sırasında bu maliyetler imalatçıların karşısına çıkartılmaktadır.

Bakanlığımızdan isteğimiz serbest bölgelerden transit hükmündeki çıkışları ihracat şeklinde yorumlayarak ilgili ihracat genelgesinde yer alan ertelenmiş kontrol sisteminin uygulanabilir hale getirilmesidir. Böylelikle transit çıkışları hızlanacak ihracat artacaktır…