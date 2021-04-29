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Serbest böygeye ihracatta taahüt kapatma sistemi değişti

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra düzenlenmiş serbest bölge işlem formlarının ibraz zorunluluğunun kaldırılmış bulunuyor.

Bunun sonucu olarak; ihracat taahhütlerinin kapatılması nasıl olacak sorusu akla geliyor.

Esasen; Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne göre, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşya teslimatı konusundaki şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Bu şartlar şöyle sıralanıyor;

1. Belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının yapılması,

2. Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılması,

3. Serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılması,

4. Serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması,

5. Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması,

6. Serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması

Bu şartlar sağlandıktan ihracat taahhüdü kapatılabiliyor. Serbest bölgelere yapılan ihracatın takibinin ne şekilde yapılacağı, değişiklik yapılan 2008/1sayılı DİR Genelgesi’nde belirtiliyor.

Şöyle ki; 2008/1 sayılı genelgede nisan ayı başında bir değişiklik yapılmış bulunuyor.

Sistem şu şekilde işleyecek; Destek Yönetim Sistemi ve/veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı’nda yer alan bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilebilmesi sağlanacak.

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