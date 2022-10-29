Şeref Oğuz? Yok. Avatarı? Burada! Metaverseğitim başlasın…

Dün; sorunumuz bilgiye erişim idi. 2000 yıl önceki Platon Akademisi girişinde; “Geometri bilmeyen giremez” yazıyordu. 1000 yıl önce okulları yaygınlaştırdık, sınıfı icat ettik. 300 yıl önce dersleri tanımlamaya başladık ve not sistemini yerleştirdik. Bugün ne yaptığımız ve yapamadığımız ortada…

Neler yapabildiğimizi geçen hafta yazmış ve mevcut eğitim sisteminin başarabildiklerini sıralarken, teknolojinin sağladığı nimetler sayesinde daha verimli öğrenme yöntemleri geliştirebileceğimizden söz etmiştim. Özellikle metaverse teknolojileri sayesinde metaverseducation kavramını tanımlamış ve Metaverseğitim yöntemlerini sıralayacağımı yazmıştım.

Bizler, dışımızdaki evreni 5 duyu ile algılarız. Öğrenme; bizi çevreleyen hayatı anlama gayretidir ve hayatı anlamlandırma sürecini tanımlar. Eğitim, iletişim sayesinde hayat bulabildiğinden insanın 5 duyusunun iletişim kabiliyetlerini sıralamakta fayda var.

Özellikle duyma, en bildik öğrenme yöntemidir. Kulak; 5 duyu içinden iletişimde en fazla kullanılan organımız sayılabilir. Tablodaki rakamları tekrarlamak niyetinde değilim, meraklısı onlara bakıp duyu organları arasında iletişim kabiliyet becerisine dair kıyaslama yapabilir.

Tat ve koku da öğrenmeye dairdir ancak bu duyu organlarına dair parametrik veriler net değildir. Fakat dokunma, gözle izleme, bilinçli izleme ve metaverse’ün de içinde yer aldığı interaktif iletişim, açık ara tüm duyu organlarından daha üstündür. Zira burada sadece 5 duyu değil, bu organların ardındaki zihin gücü, bilinç gibi üst yapılar devreye girmektedir.

Söz konusu teknoloji ise iletişim becerilerini daha üst iklime taşımak pekâlâ mümkündür. Nitekim içinde yaşadığımız dönemi; “iletişim çağı” olarak adlandırmak tam da bu yüzdendir. Tabloda iletişim cihazlarının kapasiteleri, veri akış hızları ve hangi ortamda nasıl bir bilgi debisi oluşturduklarını görebiliriz. Burada önemli olan, 5 duyu ile kıyaslandığında, iletişim cihazlarının veri iletmedeki kabiliyetlerinin kıyas kabul etmez derecede üstün olmalarıdır.

Fakat bu üstünlük, iletilen verinin anlamlandırılmasında elbette farklı bir boyut kazanacaktır. Eğitim zaten, teknoloji sayesinde bilgiye erişimle sınırlı olmayan, onu fersah fersah aşan daha yüce bir kavramdır. Bu yüceliği, eğitimin ana amacı olan hayatı anlamlandırma üzerinden tanım bulur kendine…

Eğer bizler teknolojinin insanın duyu organları donanımına kazandırdığı bu kabiliyetleri, akıllıca yöntemlerle kullanabilirsek, atalarımızdan ve bugünkü nesilden daha verimli yollar bulabilir, Matrix filmindeki Neo’nun, 1 saatlik zihin yüklemesi ardından “artık kung fu biliyorum” coşkusuna varabiliriz.

Bilgiye ulaştık, 5 duyumuzu teknolojiyle yetkinleştirdik ve öğrenme hız/kalitemizi yükselttik. Peki, bu ne işe yarayacak ve “öğrendim” diyebilmek, nasıl mümkün olacak? Burada 5 duyu ile teknoloji bileşkesinde başka bir kavram ile tanışıyoruz; “hafızada kalma oranı…”

Tabloyu inceleyin ve varmak istediğim Metaverseğitim yetkinliğinin hafızada kalma yetkinliğini ne derece arttırdığını not edin. Tam da bu noktada artık Metaverseğitim söz konusudur. Zira bir projeyi gerçekleştirme basamağı, benim biyolojik bedenim (biyoverse) ile zihinsel varoluşum (metaverse) arasında olup bitenler bütünü halini alacaktır.

Gerek gerçek bir deneyimi canlandırma, gerek interaktif multimedya dediğimiz %90’lık hafızada kalma oranı, pekâlâ yeni okul kavramının yerini alabilir. Eğer bu cümleyi iddialı buluyorsanız, alıştırarak söyleyeyim; Metaverseğitim yöntemi bu olacak ve öğrenme hız/kalitesini arttıracaktır.

Yazı başlığım; sınıftaki yoklama diyaloguyla başlamıştı. O gün biyoverse (ben ve fiziki bedenim) derse gelmemiş olsa da avatarım (zihinsel yansımın temsilcisi) derstedir ve tüm dikkatiyle öğrenmeye odaklanmıştır.

Metaverse ile biyoverse, bütünleşme sürecinde edindiği data, veri, bilgi ve bilgeliği bana kazandırmakla kalmayacak, bu yetkinlik benim davranışlarımı geliştirecek, dönüştürecektir.

Gelecek hafta

Metaverseğitim sayesinde mevcut eğitim sistemini nasıl dönüştürebileceğimiz irdeleyecek, müfredatı dönüştürecek alanları sıralayacak ve metaverse teknolojilerinin bu alanda bize sağladığı yeni imkânları, somut örnekler üzerinden aktaracağım.