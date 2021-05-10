Şerefli yalnızlık sona mı eriyor?

Ülkenin karşılaştığı iktisadi ve siyasi güçlüklerin baskısını hafifletme gayretindeki Türk dış politikasında geçen hafta da yeni köprüler kurma girişimleriyle geçti. Mısır ile ilişkileri düzeltmek için eşgüdümlü adımlar atılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Salman’la telefonda doğrudan görüşüp kişisel ilişki geliştirerek tartışmalı bir siyaset güden Muhammed bin Salman’ı kenarda bırakmayı deniyor. Dış siyaset uzmanımız, bu girişimlere ihtiyaç olduğunu teslim ederken, ilişkilerin bir gecede yeniden yapılandırılamayacağı konusunda uyarıyor. Türkiye’nin bölgenin hakim gücü olma siyasetinin doğurduğu maliyet sağladığı kazançtan fazlaymış gibi gözüküyor. Bu durumda Türkiye ne yönde ilerleyebilir?



Sizce komşulara el uzatmak ne oranda samimi, ne oranda bir sahne gösterisi?

Bu sorunun cevabını bizim bilmediğimiz bir yana, Türkiye’nin ilişkilerini düzeltmek istediği ülkeler de kestiremiyorlar. Türkiye’nin içine yuvarlandığı sıkıntılı durumdan çıkmak için de siyasetinde geçici ayarlamalar mı yaptığı, yoksa bölgeye dönük siyasetinde köklü bir değişikliğe mi gittiği henüz açıklık kazanmış değil.

Şu andaki duruma göre yeri pek sağlam olmayan Libya hükümeti bir yana bırakılacak olursa, Türkiye’nin Irak bile dahil Arap komşuları ile arası pek iyi değil. Kendisini kısıtlamaya çalışan komşuları var, bölgeden giderek dışlanıyor. Galiba sonunda Türkiye komşularıyla barışık olması gerektiğini idrak etti. Bir dizi girişime şahit oluyoruz: Mısır ve Türk dış işleri bakanları haberleşiyorlar, bir parlamentolar arası dostluk grubu kurulması önerisi masada. Aralarında Suudi Arabistan ve İsrail’in yer aldığı diğer bazı ülkelere de uvertürler yapılıyor, İsrail’le ilişkileri iyileştirmekten söz ediliyor. Türkiye bölgenin hakim gücü olma özleminden kaynaklanan “şerefli yalnızlıktan” uzaklaşmaya çalışıyor. Elini her yöne uzatma gayretinde.

Bölge ülkeleri ile daha yakın ilişkiler geliştirmek için şu sıralarda yapılanlar, Türk dış siyasetine yön veren temel ilkelerde değişiklik yapılması gerektiğine işaret ediyor. Örneğin, değişiklik bugüne kadar Müslüman Kardeşler ve onlarla bağlantılı örgütlere verilen destekten vazgeçilmesi, hükümetleri aşarak Arap sokağını harekete geçirmeye çalışmaktan uzak durulması ve bu ülkelerdeki muhalefet hareketlerine, bunların Türkiye içindeki ve dışındaki medya organları dahil, verilen desteğin çekilmesi anlamına geliyor. Türkiye’nin bütün bu temel değişiklikleri yapmaya ve böylece bölgenin tartışmasız hakim ülkesi olma hedefinden caymaya karar verip vermediğini bilmiyoruz. Diğer ülkeler Türkiye’nin dış siyasetinde köklü bir değişiklik yaptığına ikna olmadan, ülkemizin bu değişikliklerden umduğu sonucu almasının zor olacağından endişe ederim.



Libya gibi dostları bile Türkiye’nin geri adım atmasını talep ediyorlar. Şu sıralarda Türkiye’nin ülkedeki gayri nizami güçlerini, belki de nizami güçlerini çekmesini istedikleri görülüyor.

Evet. Bu konu Suriye’de de bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin karşısındaki daha kapsamlı sorun şu: Belirli bir dış politika çizgisi izlemeye başladığınız zaman, denetlemekte güçlük çekeceğiniz bazı bağlantılar da kurmuş olabiliyorsunuz. Siyaseti değiştirmeye yöneldiğiniz zaman bu bağlantılardan sıyrılmak kolay olmayabiliyor. Örneğin bazı silahlı gruplarla iş görmüşseniz, hatta silah ve maddi kaynak tedarik edip onları şu veya bu bölgede kullanmışsanız, siyasetinizi değiştirdiğini zaman bunlarla ne yapacağınız sorusu mutlaka karşınıza çıkacaktır. Bu gruplar değişiklikten memnun olmayıp sizin sözünüz dinlemezlerse, şimdi de silahlarını size karşı kullanmaya başlarlarsa, ne yapacaksınız?

Jeopolitik cephesinde de karşınıza benzer sorunlar çıkabilir. Türkiye bölge ülkeleriyle hasmane ilişkilere yönelince, onlar da Türkiye’yi dışlayan güvenlik ve iktisat tertiplerine yöneldiler. Şimdilerde Türkiye siyasetini değiştiriyor diye, bu ülkelerin sizin dışınızda yaptıkları taahhütler birden bire ortadan kalkacak değil.

NATO’nun Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği düzenlemelere ve bölgedeki diğer güvenlik eylemlerine baktığınızda, örneğin, ABD’nin bölgedeki çıkarlarını kollamak için Yunanistan’daki mevcudiyetini güçlendirdiği, Türkiye’ye duyduğu ihtiyacı azalttığı görülüyor. Bölge ülkeleri Türkiye’ye karşı düzenledikleri askeri tatbikatlara BAE uçaklarını da kattılar. Bu tür gerçeklerin bir gecede değişmesi mümkün değildir. Kanımca, Türkiye’nin yapması gereken hiç tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dış siyasetinde değişikliğe gittiğini ve bölgeyle bütünleşmek istediğini gösterecek dramatik adımlar atmasıdır. Belki ondan sonra bölge ülkelerinin de Türkiye’ye karşı tutumu hızla değişmeye başlar. Eğer Türkiye’nin attığı adımlar sadece zor bir durumdan kurtulmak için yapılan geçici nitelikte jestler ise, kanaatimce başkalarının bunun arkasındaki niyeti görmeleri pek zor olmayacaktır.