Sergiler, festivaller ve tiyatro

Oğuz Yalım’dan seramiğin ileri dönüşümü “Kaçış Noktası” sergisi KTSM’de

Kale Grubu’nun başlattığı, “İyi Bak Dünyana” hareketi kapsamında disiplinler arası üretim ve buluşma platformu olarak hayata geçirilen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), sürdürülebilirliği odağına almayı hedefliyor. KTSM, 1 Ekim tarihine kadar Kalebodur desteğiyle iç mimar, sanatçı Oğuz Yalım’ın, seramik atıklarıyla ortaya koyduğu eserlerden oluşan “Kaçış Noktası” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. En büyük porselen seramik olmasının yanı sıra, çevreye duyarlı bir teknoloji ürünü olan Kalesinterflex malzemesini sanat ile buluşturarak yeniden yorumlayan iç mimar, sanatçı Oğuz Yalım’ın sürdürülebilir sanat eserlerinden 13’ü KTSM’de sergileniyor.

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Antalya I. Uluslararası Food Fest, kentte gastronomi coşkusu yaşattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya, turizm şehrine bu kez gastronomi coşkusu yaşattı. Yerli ve yabancı dünyaca ünlü konuklara ve birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan festivalin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Uluslararası Gastronomi Festivali’mizle şehrimizin Akdeniz lezzetlerini, Anadolu mutfağı ile harmanlayarak mutfak kültürümüzü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmek için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Yerel gıdaya sahip çıkmak amacıyla, “Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik & Yerel Ürünlerin Desteklenmesi” temasıyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya, Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleştirildi.

Uluslararası 4. Gastroantep Festivali 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) aralarında Michelin yıldızı sahibi olanların da bulunduğu yerli ve yabancı 300 şefi Gaziantep’te ağırladı. Festival, güneşten, topraktan ve tarihten yerel lezzetler için yurt içi ve yurt dışından gelen 2,5 milyona yakın konuğa da ev sahipliği yaptı.

Lolita Asil’in, ‘’Yer-yüzü Gök-yüzü’’ isimli sergisi Mardin’de açıldı

Lolita Asil’in son çalışmalarının yer aldığı sergisinin açılışı, kültür-sanat, cemiyet ve basın dünyasını Mardin’de bir araya getirdi. 19 Ekim’e kadar ‘Mardin Alman Karargâhı-Atamyan Konağı’nda gezilebilecek sergideki eserler, ‘’Güneş’’, ‘’Sonsuzluk’’, ‘’Gözün Derinliklerinde’’, ‘’Yeşil-Mavi’’, ‘’Kendimize Dönüş Yolu’’, ‘’Bir Gün, Yeniden, Hep Beraber’’, ‘’Varoluş’’, ‘’Yeniden Doğuş’’ isimlerini taşıyor. Lolita Asil, ‘’Kendimize Dönüş Yolu’’ adını verdiği eserinde, çocukların hayal güçleriyle renklendirecekleri interaktif bir çalışma da gerçekleştiriyor.

“Ben Anadolu” oyunu Patara antik kentinde sahnelenecek

İş Sanat, “Antik Sahne” ismini verdiği yeni etkinlik serisiyle izleyiciyle buluşuyor. Yıldız Kenter’in sergilediği unutulmaz performansla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan ve Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelenen “Ben Anadolu”, 1 Ekim Cumartesi günü, Patara antik kentine konuk oluyor.

“Gastronomide Geleceğin Tasarımları” için bir araya geldiler

Yeme içme sektöründe 24 yıldır etkileşimi yüksek mekânlar tasarlamayı hedefleyen Seksendokuz, “Gastronomide Geleceğin Tasarımları” buluşmasına ev sahipliği yaptı. “Gastronomide Geleceğin Tasarımları” buluşması, Seksendokuz’un kurucusu mimar Ayşe Çetin ile şef Ebru Baybara Demir ev sahipliğinde gerçekleşti. Gecede, Türkiye’nin ilk sıfır atık ekosistemine sahip mekânı Zamarot 1890’ın açılış müjdesi de verildi.