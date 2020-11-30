Sergiler, yarışmalar, ödüller

Şakir Eczacıbaşı’nın fotoğraflarıyla “Seçilmiş Anlar”; Contemporary Istanbul çevrimiçi ve fiziki olarak 16-20 Aralık tarihlerinde; Selçuk Yaşar Ödülü çevrimiçi törenle ikinci kez sahibini buldu; “Çalışma Alanlarında Sanat” sergisi Han Spaces’de ve dahası, Yaşam Keyfi’nde…

Şakir Eczacıbaşı’nın fotoğraflarıyla “Seçilmiş Anlar”

İstanbul Modern, iş insanı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı’nın aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde “Seçilmiş Anlar” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen’in üstlendiği sergi, 31 Mart 2021 tarihine kadar görülebiliyor.

1988 yılında Şakir Bey’le Eczacıbaşı Fotoğraf Yıllıkları’nın 20. yılı nedeniyle açılan sergi sırasında bir söyleşi yapmıştım. “Fotoğraflarda hareketin dinamizmini yansıttığını” söyleyen Eczacıbaşı, “Alışılmış fotoğraflar genellikle belli bir hareketi ya da bir anı, görüntünün çekildiği sırada nasılsa öyle dondururlar. Son yıllarda görüntüleri işte bu donup kalmışlıktan kurtarmaya; hareketin yarattığı dinamizmi yansıtmaya çalışıyorum. Böylece sürekli oluşum durumunda bulunan görüntüler çıkıyor ortaya… Sürekliliği yakalama ve yansıtma kaygısının yanında, izleyicilerde yaratmak istediğim duyguya katkıda bulunabilmek için de bazen aynı anlatım yoluna başvurduğum oluyor…” demişti…

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Contemporary Istanbul çevrimiçi ve fiziki olarak 16-20 Aralık tarihlerinde

Akbank’ın ana sponsorluğunda 15 yıldır yapılan Contemporary Istanbul, bu yıl ilk defa hem fiziksel hem çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Fuar, 14 - 15 Aralık tarihlerinde VIP ön izlemeye, 16 - 20 Aralık tarihleri arasında genel ziyarete açık olacak.

Selçuk Yaşar Ödülü çevrimiçi törenle ikinci kez sahibini buldu

Türkiye’nin iş, kültür, eğitim ve spor alanlarında önemli bir yere sahip olan Selçuk Yaşar’ın vizyonunu geleceğe taşımak üzere hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü’nün bu yılki sahibi, 1996 yılında Avusturya hükümetinden ordinaryüs profesörlük unvanını alan, Johannes Kepler Üniversitesi Fizikokimya Kürsü ve Enstitüsü’nün başkanı Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi oldu.

“Çalışma Alanlarında Sanat” sergisi Han Spaces’de…

Yüzyıllar öncesinden gelen işhanı kültürünü tasarım ve teknolojiyle buluşturarak sürdürmenin hedeflendiği Levent’teki Han Spaces’te süren sergide, sanatı çalışma alanlarına taşımak amaçlanıyor. HAN Spaces ve ArtPick ortak organizasyonuyla gerçekleşen sergi dizilerinin ilki olan etkinlik, “İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir...” adını taşıyor. Mekân kavramı ve onun geniş yelpazesiyle şekillenen sergide, 14 sanatçının çalışmalarıyla boşluk, yeniden yorumlanıyor. Sergiyi, Han Spaces Kurucu Ortağı ve CEO’su Gizem Burtecin, ArtPick’ten Seza Ünal Özeren ve Lisya Tavaşi ile birlikte gezdik…

Pera Film’den Dünya AIDS Günü programı: “Buradayım!: Yayılımlar”

Pera Film, her sene Dünya AIDS Günü kapsamında gösterime sunduğu Buradayım! adlı film programına bu yıl, Visual AIDS’in Yayılımlar seçkisiyle devam ediyor. Dünyanın farklı bölgelerinde HIV ile yaşayan insanların gerçek hikâyelerine odaklanan videolar, AIDS ve COVID-19 salgınlarının ortak noktaları, farklılıkları ve sergiledikleri eşitsiz dağılım üzerine düşünme olanağı da sağlıyor. Program, 1-22 Aralık tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesi üzerinden izlenebilecek.

Hedef, Kars’ın dünyanın sayılı peynir rotalarından biri olması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen “Gelecek Turizmde” kapsamında desteklenen “Kars Peynir Rotası Projesi”, gerçekleştirilen Teknik İstişare Toplantısı ile hayata geçti. Kars Valisi Türker Öksüz’ün ev sahipliğinde online olarak yapılan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve kamu kurumlarının katıldığı toplantıda proje ile Kars’ın dünyanın sayılı peynir rotalarından biri olmasının hedeflendiği belirtildi.

Fujifilm İnovasyon Yarışması: Gençlerden dünya sorunlarına inovatif çözümler

Fujifilm, gençlerin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez İnovasyon Yarışması düzenliyor. Yarışmacılar, Fujifilm’in belirlediği "Mikrokapsül Teknolojisi", "Kurak Bölgelerde Suya Ulaşım ve Arıtma Teknolojisi", "IoT Uygulamaları", “Yapay Zekâ İle Tahminleme Modelleri” ve “Uzay Teknolojileri ve Uzayda Yaşam” konularından birini seçerek yarışmaya başvurabiliyor.