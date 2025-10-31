Sermaye güveni sever

Ülkemiz ekonomisi, küresel belirsizlikle­rin gölgesinde kırılgan yapısını sürdür­meye devam ediyor. Makro göstergeler büyü­menin sınırlı kaldığını, buna karşın enflasyon baskısının ise dirençli bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Bloomberg’in son Türkiye anali­zinde de vurgulandığı gibi, siyasi baskıların yatırımcı güvenini zayıflatması, ekonomide­ki istikrarsızlık hissini derinleştiriyor. Artık yalnızca ekonomik göstergeler değil, siyasi at­mosfer de yatırım kararlarından döviz hare­ketlerine kadar her alanda etkili hâle geldi.

Önceki hafta yayınlanan bir Reuters anke­ti, Türkiye’nin yıl sonu büyüme beklentisinin %3,3 olduğunu ortaya koyarken, 2026 yılı için %3,4, 2027 için ise %3,8 öngörüsü oluştu. Ay­nı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %31,3 civarında iken, 2026 sonu için beklenti %23,0 seviyesinde. Bu rakamlar hükümetin progra­mının daha üzerinde. Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) başkanı Rena­ud-Basso’da Türkiye’yle ilgili değerlendirme­sinde, enflasyonla mücadelede politikaların devam edeceğini vurgularken, kuraklık gibi geçici faktörlerin de enflasyon etkili olduğuna dikkat çekti. Anlaşılan o ki Avrupa ülkeleri de Türkiye’deki enflasyonla mücadele konusunu yakından takip ediyor.

Büyüme ve enflasyon dengesi

Türkiye ekonomisinde büyüme oranı %3 se­viyelerinde seyrediyor. Bu oran, yüksek sayı­labilecek bir düzeyde değil; üstelik enflasyon hâlâ oldukça yüksek ve hedeflerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu tablo, politika ya­pıcıların önünde karmaşık bir denge arayışı­nı getiriyor: Enflasyonu dizginlemek isterken büyümeyi boğmamak, yatırımcı güvenini ko­rumak isterken kur istikrarını sağlamak…

Yüksek enflasyon, reel ücretler ve tüketi­ci harcamaları üzerinde baskı yaratarak bü­yümeyi daha da yavaşlatabilir. Büyümenin sı­nırlı olması, yatırımcı güvenini zayıflatabilir ve firmaların yeni yatırım kararlarını ertele­melerine neden olabilir. Enflasyonun kontrol altında olmadığı algısı, döviz kuru üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir. Para politika­sındaki sıkılaşma, büyümeyi daha da yavaşla­tırken; gevşeme beklentisi finansal istikrar­sızlık riskini artırabilir.

Dış ticaret ve tedarik zinciri bağlantıları

Türkiye, coğrafi olarak hem Avrupa hem As­ya’ya açılan bir köprü konumunda. Ancak bu avantajın sürdürülebilmesi için istikrar, alt­yapı yatırımları ve küresel tedarik zinciri eği­limlerine uyum büyük önem taşıyor. Türki­ye’nin jeopolitik konumu, risklerle fırsatların iç içe geçtiği bir döneme işaret ediyor. Lojistik avantajlarımız, yalnızca istikrarlı bir politika zeminiyle anlam kazanabilir.

ABD-Çin hattındaki gerilim, tedarik zincir­lerinin yeniden şekillenmesine neden olurken Türkiye için lojistik ve transit ticaret alanın­da önemli fırsatlar doğurabilir. Ancak bu fır­satlar, siyasi ve kurumsal istikrarla desteklen­mezse kalıcı faydaya dönüşemez. Küresel risk­lerin artmasıyla birlikte lojistik maliyetler yükselirken, tarife riskleri ve korumacı politi­kalar ihracatçılarımızı doğrudan etkileyebilir.

Ekonomide kral çıplak

Siyasi belirsizlik veya baskı algısı, doğru­dan ekonomik göstergelere yansıyor. Yabancı yatırımların kararları, döviz rezervleri, ban­ka ve finans kurumlarının karar alma süreçle­ri bu durumdan güçlü biçimde etkilenmekte. Yatırımcı güveni açısından siyasi baskıların öne çıkması, ekonomi yönetiminin kararlılığı konusundaki soru işaretlerini artırırken ülke risk primimizi de yükseltiyor.

Sermaye, güveni sever. Siyasi belirsizlikle­rin derinleştiği, karar mekanizmalarının ön­görülemez hâle geldiği her dönemde sermaye maliyetleri yükselir, yatırım iştahı azalır. Tür­kiye’nin bugünkü fotoğrafında da bu eğilim net şekilde görülüyor. Risk priminin yüksel­mesi dış borçlanma maliyetlerini artırırken, kur oynaklığının da temel nedeni hâline geli­yor. Ekonomik reformların sürdürülebilirli­ği ve siyasi istikrarın güçlendirilmesi, hem iç hem dış yatırımcı açısından güveni yeniden tesis etmenin anahtarı. Aksi halde ülkemiz; potansiyelinin altında büyüyen, yüksek enf­lasyonla mücadele eden ve fırsatlarını kaçı­ran bir ekonomik yapıdan kurtulamayacak gi­bi görünüyor.

Reel sektörde devam eden sıkıntıların ar­tık Sayın Mehmet Şimşek tarafından da da­ha fazla dikkate alınarak baskıcı politikalar yerine rahatlatıcı çözümler üretmek kaçınıl­maz görünüyor. Bollaşacak ve ucuzlayacak kredi imkanlarının genişlemesinin yanı sıra, yapılandırma ve matrah arttırımı gibi enstrü­manlara, belki de en çok ihtiyaç duyulan dö­nemde olduğumuzun farkına varılması şart. Aksi halde dönülmez akşamın ufkuna epeyce yaklaşmış olacağız.