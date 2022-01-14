Sermaye mi rezerv için, rezerv mi sermaye için?

Ekonomi canlıysa “rezerv” birikir…

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Rezerve yatırım, geliştirme, üretim, ticaret, ihracat, istihdam, verimlilik ve cari fazlanın yüksekliği sağlık verir…

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Yatırım iklimi ise “sermaye” ve “güven” temellidir…

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Dolayısıyla…

Ekonominin can suyu olan sermayenin piyasadan çekilmesiyle, rezerv biriktirilmez…

Çoğunluğu ithalat vergileriyle biriktirilen rezerv, sağlıklı değildir, sürdürülemez…

Ve tabi ki…

Rezerv biriktirmek/artırmak, sadece döviz piyasasına müdahale için düşünülmez…

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Tersi politika/davranış/uygulama…

Sürekli müdahale edilmesi gereken “zayıf bir piyasanın” nedenidir…

Zayıf piyasalara yapılacak, yapısal olmayan “suni müdahaleler” ise, daha büyük sorunlar/müdahaleler ve çok daha önemlisi güvensizlik getirir…

Bu döngü, birbirinin tetikleyicisidir…

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Sonuçta…

Güven, “rezervin” temelidir…

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Merkez Bankaları neden rezerv biriktirir?

Öncelikle, para ve kur politikalarına olan güveni sağlamak ve bu politikaları desteklemek ve uluslararası piyasalarda ekonomiye duyulan güveni artırmak için…

Hazine'nin yabancı para iç ve dış borç ödemelerini gerçekleştirmek ve karşılaşılabilecek iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukları gidermeye gerekli dövizi hazır bulundurmak için…

VELHASIL…

Alım gücü ve iç talep düşmüşken…

Güven, dolayısıyla sermaye ve rezerv biriktirme aracı olarak “ihracat”, elimizde kalan birkaç kalemden biriyken…

İhracatta araştırma, geliştirme, risk, dünya ihtiyacına göre üretim için sermaye lazımken…

İhracatçının güvenini, dolayısıyla verimliliğini, dolayısıyla dünya pazarlarındaki sürdürülebilirliğini, dolayısıyla rezervleri olumsuz etkileyecek “günü kurtarabilir kararlar” alınmamalı…