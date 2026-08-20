Sermaye piyasalarına geçiş ve vergi avantajı
Finansmana erişimin zor ve maliyetli olduğu günümüzde, işletmeler ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamak için sermaye piyasalarını yeterince kullanmamaktadırlar. İşletmelerin büyümeleri, yatırım ve üretim yapmaları, istihdam olanakları sağlamaları ve finansmana daha kolay ve daha düşük maliyetle erişebilmesi için öz kaynaklarını güçlendirmeleri gerekmektedir.
Sermaye piyasası; işletmelere gerek payların halka arzı gerekse borçlanma aracı ihracı yoluyla kaynak temini konusunda birçok alternatif sunmaktadır. Payların halka arzı, şirket sermayesini oluşturan mevcut paylarının veya sermaye artışı yapılarak ihraç edilecek yeni payların halka satılmasıdır. Borsa İstanbul’da işlem görebilmek için halka arz izahnamesinin SPK tarafından onaylanması, şirket paylarının halka arz edilmesi ve sonrasında payların Borsa kotuna alınması gerekmektedir.
Halka arz süreci
Şirket paylarının halka arz edilip işlem görmesi için aşağıdaki adımların tamamlanması gerekmektedir.
-SPK’ya başvuru
-Borsa İstanbul Grubuna başvuru
-SPK ve Borsa İstanbul uzmanlarının şirketi incelemeleri
-Borsa İstanbul tarafından şirketin işlem görebileceği pazarın belirlenmesi
-SPK tarafından izahnamenin onaylanması
-Satış süreci, dağıtım esasları, satış sonuçlarının duyurulması
-Borsa kotuna alınma ve payların işlem görmeye başlaması
Payların halka arzına onay verilmesi süreci SPK’nın, Borsa’da kota alınma ve işlem görme süreci ise Borsa İstanbul’un incelemesine tabidir.
Halka arzda; ortaklara ait mevcut payların halka arzı, sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların halka arzı veya iki yöntemin birlikte kullanılması seçeneklerinden biri kullanılabilir.
Halka arz edilen kurumlarda vergi avantajı
7256 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine ekleme yapılarak, finansal kuruluşlar hariç, paylarını asgari yüzde 20 oranında halka arz eden şirketler için halka arzdan itibaren beş hesap dönemi boyunca kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanması yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme; 01.01.2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır. 2 puanlık vergi indiriminden faydalanmak isteyen kurumların başlangıçta halka kapalı olması gerekmektedir. Söz konusu maddenin yürürlük tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce paylarını halka arz etmiş olanlar şirketlerin bu indirimden faydalanmaları mümkün değildir.
Halka arz oranı önemli
Kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasının bir diğer şartı; şirketlerin paylarını en az yüzde 20 oranında halka arz etmeleridir. %20’lik oranın hesabında halka arz edilen tutarla birlikte ulaşılan toplam sermaye tutarı dikkate alınacaktır. En az yüzde 20 oranındaki halka açıklığın, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi boyunca korunması gerekmektedir. Bu şartın ihlal edilmesi halinde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Finansal kuruluşlara vergi avantajı yok
Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri indirimli oran uygulamasından yararlanamazlar.
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