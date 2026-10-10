Sermaye piyasalarında güven sınavı

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UĞUR GÜNDÜZ

Ekonomist - Bankacı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla 7 portföy yönetim şir­ketine ait 131 fonun tasfiye süre­cine girmesi ve yüz binlerce yatı­rımcıyı ilgilendiren yaklaşık 17–20 milyar dolarlık (800–900 milyar TL) risk büyüklüğü, Türkiye ser­maye piyasalarının karşı karşıya kaldığı en büyük likidite ve dene­tim krizlerinden biridir.

Bazı fonların üç yılda yüzde 60 binin üzerinde değer kazandığı, bazı hisselerin ise halka arzından yaklaşık 17 ay sonra hisse fiyatın­daki yüzde 7 binlik artışla, Türki­ye'nin borsada işlem gören en bü­yük şirketleri haline geldiği görül­mektedir. Sermaye piyasasında Borsa’nın gözetim, SPK’nın ise de­netim görevi vardır. Borsa başta ol­mak üzere İki kurumunda hayatın olağan akışını aykırı bu aşırı değer­lenme karşısında (zamanında) ge­rekli aksiyonları almadığını düşü­nüyoruz. Fonların yatırımcı çıkış (katılma payı iade) taleplerini kar­şılayabilmek adına ellerindeki var­lıkları aceleyle nakde çevirme zo­runluluğu, özellikle orta ve küçük ölçekli hisselerde sert satış dalga­sına ve likidite krizine yol açmış­tır. Skandalın ardından sermaye pi­yasalarından çıkan veya temkinli davranan yerli yatırımcı kaynağı­nın bir kısmı geçici olarak güven­li liman kabul edilen altın, döviz ve mevduat/tahvil tarafına kaydır­mıştır. Son yıllarda rekor büyüme kaydeden yatırım fonu sektöründe, kolektif yatırım araçlarına ve port­föy yönetim şirketlerinin şeffaflığı­na yönelik ciddi bir güven erozyonu oluşmuştur maalesef.

Sonun başlangıcını hazırlayan olay ise Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve kademeli uyum takvimine bağlanan SPK’nın yeni düzenlemeleridir.

Buna göre;

* Bir serbest fon, tek bir şirketin halka açık piyasadaki fiili dolaşım­da olan paylarının en fazla yüzde 10’una sahip olabilecek.

* Fon portföyünün tek bir hisse senedine yatırılabilecek kısmı sı­nırlandırıldı (yüksek kanaatli po­zisyonlar için üst sınır yüzde 20 olarak belirlendi).

* Fon kurucusunun veya yöneti­cisinin kontrol ettiği şirketlerin ih­raç ettiği sermaye piyasası araçla­rının toplamı fon portföyünün yüz­de 20’sini aşamayacak.

* Fon yatırımcısının kendisinin kontrol ettiği şirketin paylarında; tek bir serbest fon fiili dolaşımın en fazla yüzde 1’ine, aynı gruba ait tüm fonlar ise en fazla yüzde 2’sine sa­hip olabilecek.

* Nitelikli yatırımcı olmak için aranan 1 milyon TL'lik finansal varlık alt sınırı 10 milyon TL’ye yükseltildi.

* Serbest fonlarda likidite sıkı­şıklığını önlemek adına fon yöne­timlerine çıkış taleplerinde (iade) günlük değerleme yerine aylık de­ğerlemeye geçebilme veya katılım payı satış ödemelerini zamana yay­ma yetkisi verildi.

* Fon portföylerine dahil edilen Borsa'da işlem gören Gayrimen­kul Yatırım Fonu (GYF) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) katılma payları, fiktif/yapay değer­lemelerin önüne geçmek amacıy­la borsa fiyatı üzerinden değil, Net Aktif Değer (NAD) üzerinden de­ğerlenme şartı getirildi.

* Portföy yönetim şirketlerinde (PYŞ) bir portföy yöneticisinin ba­kabileceği azami fon sayısına kısıt­lama getirildi. Bu kural, kurumları daha fazla uzman istihdam etme­ye veya verimsiz/küçük fonları bir­leştirmeye yönlendiriyor.

* Onaylı izahnamesini almasına rağmen 60 gün içinde satışa sunul­mayan fonların izahnameleri iptal edilerek tasfiye süreci başlatılması öngörülüyor.

* Unvanında "yabancı" kelime­si geçmeyen fonların unvanlarında "G20", "OECD" veya "Gelişmekte Olan Ülkeler" gibi yanıltıcı olabi­lecek bölge/kuruluş isimlerini kul­lanması yasaklandı.

* Fon portföylerinde yüzde 30, yüzde40, yüzde 50 gibi kritik yo­ğunlaşma eşikleri aşıldığında Ka­muyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusu yapma zorunlulu­ğu getirildi.

Bir fonun riski nasıl analiz edilir?

Yatırım yaptığınız veya yapmayı düşündüğünüz bir fonun (özellik­le hisse senedi ve değişken fonlar) sağlıklı bir yapıda olup olmadığını KAP ve TEFAS verileri üzerinden doğrulayabilirsiniz:

* Hisse yoğunlaşması (Con­centration risk): KAP'ta her ayın ilk 10 günü içinde yayınlanan Port­föy Dağılım Raporu’nu açın. Fonun toplam varlığının yüzde 30’dan faz­lası BIST-30 dışı, işlem hacmi dü­şük 3-4 hisseye yığılmışsa burada ciddi bir yoğunlaşma riski vardır.

* Halka açıklık ve işlem hac­mi oranı: Fonun tuttuğu bir his­senin miktarı, o şirketin borsada­ki günlük ortalama işlem hacminin katbekat üzerindeyse (örneğin fon çıksa tahtayı günlerce taban yapa­cak büyüklükteyse), o hisse "illikit" kabul edilir.

* Fon büyüklüğü vs. Yatırım­cı sayısı: Fonun toplam portföy değeri çok yüksek (örneğin birkaç milyar TL) fakat yatırımcı sayı­sı çok azsa (örneğin 10-15 kişi), bu durum fonun "özel/ilişkili taraflar" veya dairesel finansman için kul­lanılıyor olabileceğine işaret eder.

* Birim pay fiyatındaki "anormal" düzgünlük: Hisse se­nedi piyasaları dalgalı iken fonun birim pay fiyatı hiç düşmeden, her gün yatay bir eğimle yüzde 1-2 ar­tıyorsa; fon portföyündeki hissele­rin suni olarak (dairesel alımlarla) yukarı çekilme ihtimali yüksektir.

Bu tür krizlerden korumak için stratejiler

* Şeffaf ve geniş evrenli fon­ları tercih edin: Portföyünde ağır­lıklı olarak BIST-100 veya BIST-30 endeks şirketlerini barındıran, en­deks hisse fonlarını (ETF) veya ku­rumsal yönetim ilkesi yüksek port­föy yönetim şirketlerini seçin.

* Tek bir portföy yönetim şir­ketine bağımlı kalmayın: Var­lıklarınızı tek bir kurumun fonla­rında toplamak yerine farklı port­föy yönetim şirketleri arasında dağıtın.

* T+2 / T+1 takas sürelerine dikkat edin: Fon alım-satım esas­larında iade valör süresi (T+3, T+4 gibi) çok uzun olan ve içeriği net açıklanmayan serbest/özel fon­larda likidite riski her zaman daha yüksektir.