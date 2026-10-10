Sermaye piyasalarında güven sınavı
UĞUR GÜNDÜZ
Ekonomist - Bankacı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye sürecine girmesi ve yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren yaklaşık 17–20 milyar dolarlık (800–900 milyar TL) risk büyüklüğü, Türkiye sermaye piyasalarının karşı karşıya kaldığı en büyük likidite ve denetim krizlerinden biridir.
Bazı fonların üç yılda yüzde 60 binin üzerinde değer kazandığı, bazı hisselerin ise halka arzından yaklaşık 17 ay sonra hisse fiyatındaki yüzde 7 binlik artışla, Türkiye'nin borsada işlem gören en büyük şirketleri haline geldiği görülmektedir. Sermaye piyasasında Borsa’nın gözetim, SPK’nın ise denetim görevi vardır. Borsa başta olmak üzere İki kurumunda hayatın olağan akışını aykırı bu aşırı değerlenme karşısında (zamanında) gerekli aksiyonları almadığını düşünüyoruz. Fonların yatırımcı çıkış (katılma payı iade) taleplerini karşılayabilmek adına ellerindeki varlıkları aceleyle nakde çevirme zorunluluğu, özellikle orta ve küçük ölçekli hisselerde sert satış dalgasına ve likidite krizine yol açmıştır. Skandalın ardından sermaye piyasalarından çıkan veya temkinli davranan yerli yatırımcı kaynağının bir kısmı geçici olarak güvenli liman kabul edilen altın, döviz ve mevduat/tahvil tarafına kaydırmıştır. Son yıllarda rekor büyüme kaydeden yatırım fonu sektöründe, kolektif yatırım araçlarına ve portföy yönetim şirketlerinin şeffaflığına yönelik ciddi bir güven erozyonu oluşmuştur maalesef.
Sonun başlangıcını hazırlayan olay ise Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve kademeli uyum takvimine bağlanan SPK’nın yeni düzenlemeleridir.
Buna göre;
* Bir serbest fon, tek bir şirketin halka açık piyasadaki fiili dolaşımda olan paylarının en fazla yüzde 10’una sahip olabilecek.
* Fon portföyünün tek bir hisse senedine yatırılabilecek kısmı sınırlandırıldı (yüksek kanaatli pozisyonlar için üst sınır yüzde 20 olarak belirlendi).
* Fon kurucusunun veya yöneticisinin kontrol ettiği şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının toplamı fon portföyünün yüzde 20’sini aşamayacak.
* Fon yatırımcısının kendisinin kontrol ettiği şirketin paylarında; tek bir serbest fon fiili dolaşımın en fazla yüzde 1’ine, aynı gruba ait tüm fonlar ise en fazla yüzde 2’sine sahip olabilecek.
* Nitelikli yatırımcı olmak için aranan 1 milyon TL'lik finansal varlık alt sınırı 10 milyon TL’ye yükseltildi.
* Serbest fonlarda likidite sıkışıklığını önlemek adına fon yönetimlerine çıkış taleplerinde (iade) günlük değerleme yerine aylık değerlemeye geçebilme veya katılım payı satış ödemelerini zamana yayma yetkisi verildi.
* Fon portföylerine dahil edilen Borsa'da işlem gören Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) katılma payları, fiktif/yapay değerlemelerin önüne geçmek amacıyla borsa fiyatı üzerinden değil, Net Aktif Değer (NAD) üzerinden değerlenme şartı getirildi.
* Portföy yönetim şirketlerinde (PYŞ) bir portföy yöneticisinin bakabileceği azami fon sayısına kısıtlama getirildi. Bu kural, kurumları daha fazla uzman istihdam etmeye veya verimsiz/küçük fonları birleştirmeye yönlendiriyor.
* Onaylı izahnamesini almasına rağmen 60 gün içinde satışa sunulmayan fonların izahnameleri iptal edilerek tasfiye süreci başlatılması öngörülüyor.
* Unvanında "yabancı" kelimesi geçmeyen fonların unvanlarında "G20", "OECD" veya "Gelişmekte Olan Ülkeler" gibi yanıltıcı olabilecek bölge/kuruluş isimlerini kullanması yasaklandı.
* Fon portföylerinde yüzde 30, yüzde40, yüzde 50 gibi kritik yoğunlaşma eşikleri aşıldığında Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusu yapma zorunluluğu getirildi.
Bir fonun riski nasıl analiz edilir?
Yatırım yaptığınız veya yapmayı düşündüğünüz bir fonun (özellikle hisse senedi ve değişken fonlar) sağlıklı bir yapıda olup olmadığını KAP ve TEFAS verileri üzerinden doğrulayabilirsiniz:
* Hisse yoğunlaşması (Concentration risk): KAP'ta her ayın ilk 10 günü içinde yayınlanan Portföy Dağılım Raporu’nu açın. Fonun toplam varlığının yüzde 30’dan fazlası BIST-30 dışı, işlem hacmi düşük 3-4 hisseye yığılmışsa burada ciddi bir yoğunlaşma riski vardır.
* Halka açıklık ve işlem hacmi oranı: Fonun tuttuğu bir hissenin miktarı, o şirketin borsadaki günlük ortalama işlem hacminin katbekat üzerindeyse (örneğin fon çıksa tahtayı günlerce taban yapacak büyüklükteyse), o hisse "illikit" kabul edilir.
* Fon büyüklüğü vs. Yatırımcı sayısı: Fonun toplam portföy değeri çok yüksek (örneğin birkaç milyar TL) fakat yatırımcı sayısı çok azsa (örneğin 10-15 kişi), bu durum fonun "özel/ilişkili taraflar" veya dairesel finansman için kullanılıyor olabileceğine işaret eder.
* Birim pay fiyatındaki "anormal" düzgünlük: Hisse senedi piyasaları dalgalı iken fonun birim pay fiyatı hiç düşmeden, her gün yatay bir eğimle yüzde 1-2 artıyorsa; fon portföyündeki hisselerin suni olarak (dairesel alımlarla) yukarı çekilme ihtimali yüksektir.
Bu tür krizlerden korumak için stratejiler
* Şeffaf ve geniş evrenli fonları tercih edin: Portföyünde ağırlıklı olarak BIST-100 veya BIST-30 endeks şirketlerini barındıran, endeks hisse fonlarını (ETF) veya kurumsal yönetim ilkesi yüksek portföy yönetim şirketlerini seçin.
* Tek bir portföy yönetim şirketine bağımlı kalmayın: Varlıklarınızı tek bir kurumun fonlarında toplamak yerine farklı portföy yönetim şirketleri arasında dağıtın.
* T+2 / T+1 takas sürelerine dikkat edin: Fon alım-satım esaslarında iade valör süresi (T+3, T+4 gibi) çok uzun olan ve içeriği net açıklanmayan serbest/özel fonlarda likidite riski her zaman daha yüksektir.
|Borsa
|12.265,98
|0,43 %
|Dolar
|49,2695
|0,01 %
|Euro
|55,1917
|-0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1202
|-0,08 %
|Altın (GR)
|6.612,46
|1,07 %
|Altın (ONS)
|4.194,30
|1,47 %
|Brent
|102,77
|0,24 %