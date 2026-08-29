Sermaye piyasalarında siber dayanıklılık
BULLS Yatırım Bilgi Güvenliği Müdürü AYHAN ŞAHİN
Sermaye piyasalarında son yirmi yılda yaşanan en önemli dönüşümlerden biri, teknolojinin işlem süreçlerinin merkezine yerleşmesi oldu. Bugün milisaniyeler içinde gerçekleşen emir iletim süreçlerinin geçmişine baktığımızda oldukça farklı bir yapı görüyoruz.
Geçmişte yurt içi yatırımcıların emirleri; aracı kurumların Borsa içerisindeki brokerları, şube ve seans odaları ya da telefon kanalları üzerinden iletiliyordu. Acil durumlarda brokerlar işlemlerin sürekliliğinde kritik rol üstleniyordu. Yurt dışı müşterilerden gelen toplu emirler ise bazı dönemlerde disketlerle bir gün önceden kuruma ulaştırılabiliyordu.
Bugün yatırımcılar emirlerini online şubeler, mobil uygulamalar, API’ler ve algoritmik işlem platformları üzerinden iletebiliyor; kolokasyon altyapıları ise çok düşük gecikmeli işlemlere imkân sağlıyor.
Bu dönüşüm yalnızca hızı artırmadı; sermaye piyasalarının teknolojiye bağımlılığını da büyüttü. Teknoloji artık piyasanın çalışmasını sağlayan temel altyapılardan biri.
Siber dayanıklılık nasıl inşa edilir?
Tam da bu noktada siber güvenlikten siber dayanıklılığa geçiş başlıyor. Asıl soru yalnızca “Sistemlerimizi saldırılardan nasıl koruruz?” değildir. Asıl soru, “Bir siber saldırı gerçekleştiğinde kritik finansal hizmetlerimizi çalışır durumda tutabilir miyiz?” olmalıdır.
Çünkü bir aracı kurum açısından siber saldırının etkisi yalnızca bir web sitesinin erişilememesi değildir. Emir iletim altyapısının, online şubenin, mobil uygulamanın, API servislerinin veya internet bağlantılarının etkilenmesi yatırımcıların piyasaya erişimini zorlaştırabilir; işlemlerin aksamasına, finansal kayıplara, müşteri şikâyetlerine ve itibar kaybına yol açabilir.
Finans kuruluşları DDoS, ransomware, phishing, malware ve veri ihlali gibi tehditlerle karşı karşıya. Ancak dayanıklı bir mimari tek bir güvenlik ürününe değil, katmanlı savunmaya dayanır.
Fiziksel katmandan uygulama katmanına kadar her seviyede farklı riskler bulunur. Fiziksel altyapıda farklı veri merkezleri, yedekli enerji ve fiber güzergâhları; ağ katmanında çoklu internet servis sağlayıcısı, BGP/RPKI güvenliği, firewall ve DDoS koruması; uygulama seviyesinde ise WAF, API güvenliği ve güçlü kimlik doğrulama mekanizmaları bu yapının parçalarıdır.
Basitleştirilmiş bir güvenlik zinciri; internet, ISP DDoS koruması, edge router, on-premise DDoS, NGFW, WAF/API Security, DMZ, uygulama ve veritabanı şeklinde kurgulanabilir. Amaç, bir katman aşılsa bile saldırganın kritik sisteme doğrudan ulaşamamasıdır.
Teknoloji tek başına yeterli değil
Ancak güçlü firewall, WAF veya EDR/XDR sistemlerine sahip olmak tek başına yeterli değildir. Incident Response planı yoksa, Disaster Recovery senaryoları test edilmiyorsa, kritik sistemlerin RTO/RPO değerleri bilinmiyorsa ve kriz anındaki karar mekanizması tanımlı değilse kurumun gerçekten dayanıklı olduğunu söylemek zordur.
Bu nedenle siber dayanıklılığın üç temel bileşeni vardır: insan, süreç ve teknoloji. Yönetim kurulu, üst yönetim, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve risk yönetimi aynı risk perspektifinde birlikte çalışmalıdır.
NIST Cybersecurity Framework 2.0’ın Govern, Identify, Protect, Detect, Respond ve Recover yaklaşımı bu dönüşümü destekliyor. Türkiye’de SPK’nın 13 Mart 2025 tarihli Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği önemli yükümlülükler getiriyor. ISO/IEC 27001 ve Avrupa Birliği’nin DORA düzenlemesi de siber riskin kurumsal yönetimin konusu olduğunu gösteriyor.
Yeni dönemin başarı kriteri: Dayanıklılık
Yapay zekâ, API ekonomisi, açık finans, bulut ve algoritmik işlem sistemleri saldırı yüzeyini büyütmeye devam edecek. Bu nedenle sermaye piyasalarında siber güvenliğin nihai amacı yalnızca sistemleri korumak değil; yatırımcının piyasaya erişimini, işlemlerin bütünlüğünü, kritik hizmetlerin sürekliliğini ve finansal sisteme duyulan güveni korumaktır.
Önümüzdeki dönemde finans kuruluşlarının başarı kriteri, yalnızca ne kadar güçlü savunma sistemlerine sahip oldukları değil, bir siber olay karşısında ne kadar dayanıklı oldukları olacaktır.
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