Sermaye yeni hikâyeler arıyor

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan hareketliliğin ortak noktası, yatırımcıla­rın risk iştahını tamamen kaybetmesi değil, riskleri yeniden fiyatlamaya başlaması. Tek­noloji ve yapay zekâ teması hisse senedi piya­salarını desteklemeye devam ederken, tahvil piyasaları daha temkinli bir görünüm sergi­liyor. Kripto varlıklarda ise kurumsal serma­ye akışlarındaki yavaşlama ve artan volatili­te öne çıkıyor. İlk bakışta birbirinden kopuk görünen bu tablo, aslında küresel sermayenin daha seçici davrandığı yeni bir döneme işaret ediyor. Jeopolitik risklerin yeniden yüksel­mesi, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin belir­sizlikler yatırım kararlarını doğrudan etkili­yor. Bu nedenle sadece fiyat hareketlerine de­ğil, sermayenin hangi varlık sınıflarına yönel­diğine de dikkat etmek gerekiyor.

Tahviller temkinli, borsalar fazla iyimser

Finansal piyasaların mevcut görünümün­de en dikkat çekici ayrışmalardan biri tahvil ve hisse senedi piyasaları arasında yaşanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,5 seviye­lerinde kalması, yatırımcıların enflasyon, ka­mu borcu ve uzun vadeli faiz patikasına iliş­kin temkinli duruşunu koruduğunu gösteri­yor. Buna karşın ABD hisse senedi endeksleri tarihi zirvelerine yakın hareket etmeyi sürdü­rüyor. Bu ayrışma, yatırımcıların ekonomik görünüm konusunda ortak bir görüşe sahip olmadığını ve sermayenin farklı senaryolara göre pozisyonlandığını gösteriyor. Bir tarafta yüksek kamu borcu, bütçe açıkları ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabile­ceği ihtimalini fiyatlayan tahvil yatırımcıları; diğer tarafta ise yapay zeka yatırımları, tekno­loji şirketlerinin güçlü kârlılıkları ve verimli­lik artışı beklentileriyle büyüme hikayesine odaklanan hisse senedi yatırımcıları var.

Doların güçlü bir yükseliş trendine girme­mesi riskli varlıklar açısından teorik olarak destekleyici olsa da yatırımcıların şu aşama­da daha seçici davrandığı görülüyor. Başka bir ifadeyle likidite sistemden tamamen çekilmi­yor; ancak her sektöre, her bölgeye ve her var­lık sınıfına aynı ölçüde dağılmıyor.

ETF verileri kurumsal yatırımcıların nabzını tutuyor

Kripto para piyasasında kurumsal yatırımcı davranışını anlamanın en önemli yollarından biri ETF akışlarını takip etmektir. Son veriler, Bitcoin ve Ethereum tarafında belirgin bir ay­rışmaya işaret ediyor. Bitcoin ETF’leri son bir yılda güçlü girişler görse de 2026 yılı içerisin­de daha dalgalı bir görünüm sergilemeye baş­ladı. Mart ayında 1,32 milyar dolar, nisan ayın­da ise 1,97 milyar dolarlık net giriş yaşanma­sına rağmen mayıs ayında 2,43 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Ethereum ETF’lerinde zayıf görünüm söz konusu. Güçlü girişlerin görüldüğü 2025 yaz aylarının ardından akışlar hızla negatife dön­dü ve 2026 boyunca yalnızca Nisan ayında po­zitif bölgeye geçebildi. Son dönemdeki net çı­kışlar, yatırımcıların Ethereum tarafında da­ha temkinli bir pozisyon aldığını gösteriyor. Buna karşın diğer altcoin ETF’lerinde giriş­ler dikkat çekiyor. Bu ilgi geniş seçici ve proje bazlı yatırım davranışına işaret ediyor.

Kripto piyasasında nicelikten kaliteye geçiş

Kripto ekosisteminde en önemli dönüşüm­lerinden biri, büyümenin niteliğinde. Son ay­larda borsalarda yeni token listeleme sayıla­rında belirgin bir yavaşlama görülürken, bu seviye önceki dönemlerde kaydedilen zirve­lerin oldukça altında kaldı. Bu durum, piyasa­da kontrolsüz büyüme döneminin yerini daha kontrollü ve piyasanın koşulları ile uyumlu bir listeleme sürecine bıraktığına işaret ediyor. Listeleme faaliyetlerinin belirli borsalarda yoğunlaşması, sektörün daha seçici bir yapı­ya evrildiğini gösteriyor. Geçmiş döngülerde görülen hızlı genişleme ve aşırı arz ortamının yerini, daha sıkı proje inceleme süreçleri ve daha seçici bir listeleme anlayışı alıyor. Kısa vadede aktivite yavaşlıyor olarak algılansa da uzun vadede piyasanın olgunlaşması açısın­dan önemli bir gelişme.

Öte yandan kripto vadeli işlem piyasaların­da sınırlı da olsa bir toparlanma dikkat çeki­yor. Ancak işlem hacimleri halen önceki dön­günün zirvelerinin gerisinde. Son dönemde görülen yüksek tasfiye rakamları ise piyasa­nın kaldıraç kaynaklı oynaklığa karşı kırılgan­lığını koruduğunu gösteriyor.

Küresel piyasalara baktığımızda sermaye­nin tamamen riskten kaçmadığını, ancak daha seçici ve disiplinli hareket ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kripto varlıklar dahil, tüm finansal piyasaların kaderini likiditenin büyüklüğü kadar, sermayenin hangi hikâyele­re inandığı da belirleyecek.