Sermaye yeni hikâyeler arıyor
Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan hareketliliğin ortak noktası, yatırımcıların risk iştahını tamamen kaybetmesi değil, riskleri yeniden fiyatlamaya başlaması. Teknoloji ve yapay zekâ teması hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam ederken, tahvil piyasaları daha temkinli bir görünüm sergiliyor. Kripto varlıklarda ise kurumsal sermaye akışlarındaki yavaşlama ve artan volatilite öne çıkıyor. İlk bakışta birbirinden kopuk görünen bu tablo, aslında küresel sermayenin daha seçici davrandığı yeni bir döneme işaret ediyor. Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sadece fiyat hareketlerine değil, sermayenin hangi varlık sınıflarına yöneldiğine de dikkat etmek gerekiyor.
Tahviller temkinli, borsalar fazla iyimser
Finansal piyasaların mevcut görünümünde en dikkat çekici ayrışmalardan biri tahvil ve hisse senedi piyasaları arasında yaşanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,5 seviyelerinde kalması, yatırımcıların enflasyon, kamu borcu ve uzun vadeli faiz patikasına ilişkin temkinli duruşunu koruduğunu gösteriyor. Buna karşın ABD hisse senedi endeksleri tarihi zirvelerine yakın hareket etmeyi sürdürüyor. Bu ayrışma, yatırımcıların ekonomik görünüm konusunda ortak bir görüşe sahip olmadığını ve sermayenin farklı senaryolara göre pozisyonlandığını gösteriyor. Bir tarafta yüksek kamu borcu, bütçe açıkları ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği ihtimalini fiyatlayan tahvil yatırımcıları; diğer tarafta ise yapay zeka yatırımları, teknoloji şirketlerinin güçlü kârlılıkları ve verimlilik artışı beklentileriyle büyüme hikayesine odaklanan hisse senedi yatırımcıları var.
Doların güçlü bir yükseliş trendine girmemesi riskli varlıklar açısından teorik olarak destekleyici olsa da yatırımcıların şu aşamada daha seçici davrandığı görülüyor. Başka bir ifadeyle likidite sistemden tamamen çekilmiyor; ancak her sektöre, her bölgeye ve her varlık sınıfına aynı ölçüde dağılmıyor.
ETF verileri kurumsal yatırımcıların nabzını tutuyor
Kripto para piyasasında kurumsal yatırımcı davranışını anlamanın en önemli yollarından biri ETF akışlarını takip etmektir. Son veriler, Bitcoin ve Ethereum tarafında belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor. Bitcoin ETF’leri son bir yılda güçlü girişler görse de 2026 yılı içerisinde daha dalgalı bir görünüm sergilemeye başladı. Mart ayında 1,32 milyar dolar, nisan ayında ise 1,97 milyar dolarlık net giriş yaşanmasına rağmen mayıs ayında 2,43 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Ethereum ETF’lerinde zayıf görünüm söz konusu. Güçlü girişlerin görüldüğü 2025 yaz aylarının ardından akışlar hızla negatife döndü ve 2026 boyunca yalnızca Nisan ayında pozitif bölgeye geçebildi. Son dönemdeki net çıkışlar, yatırımcıların Ethereum tarafında daha temkinli bir pozisyon aldığını gösteriyor. Buna karşın diğer altcoin ETF’lerinde girişler dikkat çekiyor. Bu ilgi geniş seçici ve proje bazlı yatırım davranışına işaret ediyor.
Kripto piyasasında nicelikten kaliteye geçiş
Kripto ekosisteminde en önemli dönüşümlerinden biri, büyümenin niteliğinde. Son aylarda borsalarda yeni token listeleme sayılarında belirgin bir yavaşlama görülürken, bu seviye önceki dönemlerde kaydedilen zirvelerin oldukça altında kaldı. Bu durum, piyasada kontrolsüz büyüme döneminin yerini daha kontrollü ve piyasanın koşulları ile uyumlu bir listeleme sürecine bıraktığına işaret ediyor. Listeleme faaliyetlerinin belirli borsalarda yoğunlaşması, sektörün daha seçici bir yapıya evrildiğini gösteriyor. Geçmiş döngülerde görülen hızlı genişleme ve aşırı arz ortamının yerini, daha sıkı proje inceleme süreçleri ve daha seçici bir listeleme anlayışı alıyor. Kısa vadede aktivite yavaşlıyor olarak algılansa da uzun vadede piyasanın olgunlaşması açısından önemli bir gelişme.
Öte yandan kripto vadeli işlem piyasalarında sınırlı da olsa bir toparlanma dikkat çekiyor. Ancak işlem hacimleri halen önceki döngünün zirvelerinin gerisinde. Son dönemde görülen yüksek tasfiye rakamları ise piyasanın kaldıraç kaynaklı oynaklığa karşı kırılganlığını koruduğunu gösteriyor.
Küresel piyasalara baktığımızda sermayenin tamamen riskten kaçmadığını, ancak daha seçici ve disiplinli hareket ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kripto varlıklar dahil, tüm finansal piyasaların kaderini likiditenin büyüklüğü kadar, sermayenin hangi hikâyelere inandığı da belirleyecek.
|Borsa
|13.860,59
|1,22 %
|Dolar
|46,1113
|0,01 %
|Euro
|53,2421
|0,13 %
|Euro/Dolar
|1,1537
|0,05 %
|Altın (GR)
|6.463,05
|-0,32 %
|Altın (ONS)
|4.329,97
|0,04 %
|Brent
|93,4300
|1,46 %