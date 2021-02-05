Sermaye/tasarruf biriktirmeden yapılan her harcama borçlanma/enflasyon/faiz demektir…
Sermaye/tasarruf biriktirmeden yapılan her harcama borçlanma/enflasyon/faiz demektir…
Kamu için kiralanan/ alınan her bina…
İhtiyaçtan fazla ve/veya lüks ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…
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Kamu için kiralanan/ alınan her araç/her hizmet…
İhtiyaçtan fazla ve/veya lüks ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…
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Kamuya alınan her personel…
İhtiyaçtan fazla ve/veya vasıfsız ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…
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Kamu personeline sağlanan/ sağlanmış her avantaj… (çalışma ortamı, rahatlık, sosyal ayrıcalık, sosyal güvence…)
İhtiyaçtan fazla ve/veya gözle görülür, dilden dile konuşulur derecedeyse…
Beşeri sermayenin dengesi/ sağlığı bozulur, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…
Sanayide/tarımda/hizmet üretiminde “beşeri sermaye” eksiltir…
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Kamuya yapılan işler…
İhtiyaçtan fazla/pahalı ve/veya verimsiz ise enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…
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Verimsiz kredi büyümesi…
Ki sağlıklı büyümenin, kalkınmanın, refahın önünde de en büyük engeldir; enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…
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Verimsiz ve/veya verimliyken de iş bulamayan/iş seçen gençler…
Enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…
VELHASIL…
Tarım/sanayi/ eğitim/teknolojiyi geliştirmeden ve onlar üzerinden “sermaye birikimi” sağlamadan kullanılacak her kaynak “borçlanma” anlamına gelir…
Bu durumdayken, tarım/ sanayi/eğitim/teknoloji dışında kullanılan her kaynak yüksek enflasyon ve dolayısıyla yüksek faiz getirir…