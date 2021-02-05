Sermaye/tasarruf biriktirmeden yapılan her harcama borçlanma/enflasyon/faiz demektir…

Kamu için kiralanan/ alınan her bina…

İhtiyaçtan fazla ve/veya lüks ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

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Kamu için kiralanan/ alınan her araç/her hizmet…

İhtiyaçtan fazla ve/veya lüks ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

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Kamuya alınan her personel…

İhtiyaçtan fazla ve/veya vasıfsız ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

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Kamu personeline sağlanan/ sağlanmış her avantaj… (çalışma ortamı, rahatlık, sosyal ayrıcalık, sosyal güvence…)

İhtiyaçtan fazla ve/veya gözle görülür, dilden dile konuşulur derecedeyse…

Beşeri sermayenin dengesi/ sağlığı bozulur, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

Sanayide/tarımda/hizmet üretiminde “beşeri sermaye” eksiltir…

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Kamuya yapılan işler…

İhtiyaçtan fazla/pahalı ve/veya verimsiz ise enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

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Verimsiz kredi büyümesi…

Ki sağlıklı büyümenin, kalkınmanın, refahın önünde de en büyük engeldir; enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

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Verimsiz ve/veya verimliyken de iş bulamayan/iş seçen gençler…

Enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

VELHASIL…

Tarım/sanayi/ eğitim/teknolojiyi geliştirmeden ve onlar üzerinden “sermaye birikimi” sağlamadan kullanılacak her kaynak “borçlanma” anlamına gelir…

Bu durumdayken, tarım/ sanayi/eğitim/teknoloji dışında kullanılan her kaynak yüksek enflasyon ve dolayısıyla yüksek faiz getirir…