Sermet Çağan: Tiyatrocunun çok fazlası…

41 yaşında kalp krizi geçirerek vefat eden Sermet Çağan, tiyatronun her alanında, oyuncu, yazar, çevirmen, yönetmen, dekoratör olarak hizmet vermiş bir tiyatro aşığıydı…

Sermet Çağan, 1929 yılında Amasya’da dünyaya geldi. TED Kolejinden mezun oldu. Robert Kolej’de mühendislik eğitimi alırken 1950’de eğitimi bırakıp tiyatroya başladı. Ankara’da İngilizce oyunlar oynayan Ankara Player topluluğuna katıldı, dekoratör olarak Devlet Tiyatrolarına girdi. Alman tiyatrosu üzerine yaptığı araştırmayla 1957‘de ‘’Schiller Ödülü’’ne layık görüldü. Güner Sümer ve Seçkin Selvi ile “Sahne Z” adlı amatör tiyatro topluluğu kurdu. Sahne Z’de Saroyan’ın, “Merhaba Dışardaki” ve Ionesco’nun “Kel Şarkıcı” ve “Sandalyeler” oyunlarını oynadılar. 1958’de Devlet Tiyatrosundan ayrılan Çağan, Dünya ve Öncü gazetelerinde yazarlık yaptı. Cezayir’de Fransızlara direnişi anlatan röportajı, büyük yankı uyandırdı.

1962’de İstanbul’da Arena Tiyatrosu’nda dekoratör olarak çalışmaya başladı. Engin Cezzar-Gülriz Sururi Topluluğu’nda hem oyunculuk, hem dekoratörlük yaptı. 1963’te Seçkin Selvi ile evlendi. 1964 yılında İÜTB Gençlik Tiyatrosunda Shakespeare’nin 500. Yıl Şenliği için oyunlarından bir kolaj yaparak, amatör tiyatrocularla sahneledi. İÜTB Gençlik Tiyatrosu, Çağan’ın yazdığı “Ayak Bacak Fabrikası” oyunuyla Erlangen Tiyatro Şenliğine katıldı. TÖS Başkanı Fakir Baykurt’un önerisiyle, Tiyatro TÖS’ü kurup, “Ayak Bacak Fabrikası” oyunuyla Anadolu’nun birçok ilinde turne yaptı, büyük alkış aldı. Sermet Çağan usta, kısa ömrüne karşılık çok ödül aldı. 1967’de “Savaş Oyunu” Nancy Tiyatro Festivalinde birincilik ödülünü, 1968’de Genar Tiyatrosunda Mrozek’in “Polisler” oyunu, Asaf Çiğiltepe Ödülü’nü kazandırdı. 1969’da Ayfer Feray-Nisa Serezli Topluluğu’nda yönettiği “Kara Ağaçlar Altında”, İlhan İskender Ödülü’ne layık görüldü. Bu yoğun yaşamın etkisiyle, 1970’te 41 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti.

Sermet Çağan, bir tiyatro insanı olarak Türkiye’de epik tiyatronun önemli bir eserinin sahibiydi. Tiyatronun her alanında yazar, çevirmen, oyuncu ve dekoratör olarak hizmet verdi. Birçok genç tiyatrocuyu yetiştirdi. Tiyatrocu olarak benim üstümde de büyük emeği vardı, bunu anmayı görev biliyor, kendisini saygıyla anıyor, çeviri dünyasının becerili ismi eşi Seçkin Selvi’yi selamlıyorum.

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