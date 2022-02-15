Sert fiyat artışları nasıl yaşanmaz?

Gıdada yüzde 7’lik KDV indirimini değerlendiren piyasa aktörleri eskisi gibi sert fiyat artışları yaşanmayacağını söylüyor. Ama bazı ürünlerde fiyat artışları da önlenemiyor.

DÜNYA’nın kıdemli muhabiri arkadaşımız Yener Karadeniz’in KDV indirimi konulu haberinden yakın dönemde yaşadığımız “sert fiyat hareketleri olmayacağı” yönünde bir izlenim edindim. KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesi sonrasında gıda ürünlerinde gelişmelerin ne olduğu konusunda ise Cumhurbaşkanı’nın, “Biz yüzde 7 indirdik, sizden de yüzde 7 bekliyoruz” açıklaması bazı marketlerde gıda ürünlerinde yüzde 10’a varan indirimlere yol açmış durumda. Ama et ürünlerinde ve yumurtada yeni zamlar geldiği için KDV indirimine rağmen fiyatlar artmış durumda.

Gıdada KDV indirimi olumlu bir gelişme....

Ancak asıl beklenti, maliyetleri esas olarak artıran akaryakıt fiyatlarını geri çekecek kararların alınması. Piyasa aktörleri, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zammın geri alınması için adımlar atılmasının gerekli olduğunda buluşuyor.

Son dönemde yazılarımda sıkça vurguladığım gibi, Türkiye nüfusunun yüzde 20’sine sahip olan İstanbul metropolüne 500-600 kilometre uzaklıktan kara ulaşımıyla gelen sebze- meyvenin tüketiciye uygun fiyattan satılması mümkün değil. Bu eşyanın doğasına aykırı. Bu nedenle, Trakya ve Marmara’da yeni sebze-meyve üretim alanları geliştirilmesi gerekiyor. Bu açıdan bakılınca, yüzde 7’lik KDV indiriminin piyasada pansuman niteliği taşımaktan öteye gidemeyeceği açık. Bir yandan, taşımacılıkta tüketim fiyatlarına gelen yük azaltılmaya çalışılmalı, bir yandan da kent içinde piyasaya çalışanların doğalgaz-elektrik gibi büyük artış gösteren zam yükü kabul edilecek düzeye indirilmeli… Polisiye denetimlerle KDV indirimlerinin uygulanmasının fazla bir anlamı yok. Anlattığım nedenlerle, “Dananın büyüğü ahırda”. Yapılacak olan buna uygun hareket edilmesi. Polisiye tedbirlerle kötü niyetli satıcıları cezalandırmak gerekli olsa da yeterli olmadığı kesin.

Yeni bir üretim modeline ihtiyacımız olduğu unutulmamalıdır.

Üretimi büyük merkezlerin yakınında yapmak ve girdi maliyetlerinde ithale dayalı yüklerin azaltılması yolunda girişimlerde bulunulmalıdır. Enflasyonist zorluğun aşılması için önce gerçekçi, sonrasında çok yönlü reel adımlara ihtiyaç var.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye’nin büyük sendikal gücü DİSK 55. yaşını kutladı. DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Ailesi‘nin anlamlı geçmişini kutluyor, nice yıllar diliyorum.