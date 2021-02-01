Sert güç siyasetinin tuzakları

23 Ocak günü Türkiye ilk yerli imalat firkateynini suya indirdi. Tören sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce devreye sokulan ABD yaptırımlarının da gösterdiği gibi, hali hazırda silah imalatçısı ülkelerin Türkiye gibi yükselmekte olan güçler üzerinde baskı kurduğuna işaret ederek, yerli silah sanayiinin önemini vurguladı. Erdoğan, aralarında yerli uçak gemisi üretilmesi gibi Türkiye’yi silah imalatında önde gelen ülkeler grubuna dahil edecek bazı iddialı projelerin ana hatlarını açıkladı. Önemli soru, Türkiye’nin iktisadi ve siyasi hayatını düzene koymağa çalıştığı bir dönemde, silah üretme yarışına balıklama dalmaya gerçekten hazır olup olmadığıdır. Sert güç alanında egemen olma hedefini izlemenin ne gibi maliyetleri vardır?

Türkiye ileri teknoloji kullanan bazı araçlar üretmeye çalışıyor. Bu siyaseti izlemesinin gerekçeleri nelerdir?

Yerli silah imal etme tercihini bir oranda II. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzenin değişmekte olması ile açıklayabiliriz. Türkiye daha özerk ve Türkiye’nin dış politikasını yönlendirmekte çıkarı olan silah tedarikçilerinden daha bağımsız hareket edebilmek istiyor. Bu konuda son bir örnek olarak akla, ABD Patriot füzelerini satmaya isteksiz olunca, Türkiye’nin sahip olmadığı hava savunma füze sistemlerini Rusya’dan S-400 satın alarak edinmeye yönelmesi geliyor. Hemen itiraf edelim ki, bu sistemleri geliştirmek, Türkiye’ye kıyasla daha zengin imkanlara sahip olan ülkeler için bile çok zor. Nitekim, başkalarına bağımlılığın sonucu olarak Altay Tankı ve Türk Avcı uçakları projelerinde de önemli gecikmeler ortaya çıkmış bulunuyor.

Şu ana kadar belirtilen hususlar bir yana, kendi silah sistemlerinizi geliştirmeden önce bu çapta yoğun kaynak kullanımı gerektiren bir konu üzerinde düşünülmesi gereken hususlar var. İlkin, bir ülkenin çeşitli güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için birbirinden çok farklı araç ve gereçlere sahip olması gerekiyor. Hiçbir ülke tüm ihtiyaçlarını kendisi imal edemez. Dolayısıyla imal konusunda karar verirken neyin imalinin birincil, neyin ikincil önemde olduğuna ilişkin seçiciliğin korunması zorunludur.

İkinci olarak, günümüz dünyasında karşılıklı bağımlılık çok yaygın. En önde gelen ABD gibi üreticiler bile bazı ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşılıyorlar. Türkiye özelinde dış tedarikçilere bağımlılık daha da yüksek. Yerli üretimde, insansız hava araçları alanında olduğu gibi önemli başarılar elde edilmişse de, bunların motorlarının ithal edildiği unutulmamalıdır. Bir diğer örnek Türkiye’nin imal ettiği Atak helikopterleridir. Bu helikopterlerin motorları Avrupa’dan gelmekle birlikte, ABD lisansı ile üretiliyorlar. Şu sıralarda Türkiye Pakistan’a sattığı helikopterlerin motorlarının Türkiye’ye satış izni verilmediği için, siparişlerini teslim edememektedir. Benzer sorunlar başka alanlarda da yaşanmaktadır. Altay Tankının motorları bir Avusturya-Alman firması tarafından sağlanacaktı. Ancak, Türkiye’nin izlediği bazı siyasaları onaylamayan Avusturya ve muhtemelen Alman hükümetleri motorların sevkini engelliyorlar. Proje sürekli gecikiyor.

Türkiye şu sırada kendi avcı uçağını da imal etme gayretinde. Bu girişimde de jet motoru şimdilik başka bir ülkeden tedarik edilmek zorunda. Evet, bu motorlar yerli olarak imal edilmeye çalışılıyor, fakat bunu yaptığınız zaman motoru imal etmek yanında uluslararası piyasada pazarlamak, teknolojik bakımdan geri kalmaması için Ar-Ge yatırımlarına devam etmek gibi yüksek maliyetli diğer faaliyetleri de paralel olarak yürütmek mecburiyetindesiniz, yoksa projenin sürdürülebilirliği olmaz.

Sürdürülebilir bir silah sanayii geliştirmek yoğun kaynak kullanımı gerektiriyor. Buna karşılık kaynaklar sınırlı. Türkiye kendi silah sanayiini geliştirmeye çalışırken, kayıplara da uğruyor mu?

Gerek iktisat gerek siyaset alanında kayıplar söz konusu oluyor. İktisat cephesinde sorunuzun cevabı oldukça açık: Savunma sanayiine tahsis ettiğiniz kaynakları ekonominizin ve toplumunuzun ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımları, sanayi, eğitim, sağlık ve benzeri alanlardan aktarıyorsunuz. Yanlış anlaşılmak istemem. Ben pahalı savunma teknolojilerinin geliştirilmesinden kaçınılmasını savunmuyorum, sadece bu yatırımlara karar verirken ihracat potansiyeli ve uzun vadeli sürdürülebilirlik gibi konular üzerinde de durulması gerektiğine işaret ediyorum.

Çözümlememizi siyaset alanına kaydırdığımızda, sert güç unsurlarının uluslararası alanda en son aşamada başvurulacak dış siyaset araçları olduğunu hatırlayalım. Eğer kaynaklarınızın büyük bölümünü sert güç unsurlarını geliştirmeye tahsis ediyor ve elinizde yeterli kaynak kalmadığı için yumuşak güç unsurlarını geliştirmeyi ihmal ediyorsanız, bazı sorunlu sonuçlarla karşılaşırsınız. İlkin, yumuşak güç kullanımının esas kabul edildiği uluslararası alanda etkili olma imkanlarınız daralabilir. İkinci olarak, sizin sert güç unsurlarını vurgulamanız, başkalarının da size karşı sahip oldukları sert güç unsurlarını geliştirmelerini davet edebilir. Böylece tırmanmaya elverişli bir fasit daire ortaya çıkabiliyor. Hatta, Yunan hükümetinin Fransa’dan 18 Rafael uçağı almasını bu mantığın eğlenceli bir tezahürü olarak değerlendiriyorum.

Dış siyasetine bakıldığında, Türkiye çok iddialı ve özellikle Ortadoğu’da sert güce çok bağlanmış gibi gözüküyor. Türkiye sınırlı imkanlarını nasıl değerlendirmelidir?

Türkiye’nin askeri müdahaleleri yeterince olumlu sonuç vermiyor. Odaklandığımız ülkelerden Libya’da gelişmeler siyasi bir çözüm yönünde ilerliyor. Ancak, Türkiye’nin askeri güç kullanmaya hazır olmasının Hafter’in ülkeyi ele geçirmesini engellediğini de teslim etmeliyiz. Örneğin, bu olayda sert güç unsurlarını kullanmaya hazır olmak bazı olumlu sonuçlar getirdi. Aynı gözlemi Karabağ ile ilgili olarak da yapabiliriz. Ancak, bu durumlarda bile, sert güç kullanımı ile sağlanan sonuçların yumuşak güç ile desteklenmesi lazım. Şu anda görünen, daha ziyade sert güç kullanmaya yönelmesi, Türkiye’nin komşuları ile ilişkilerinde sorunlar yaratmış olduğudur. Suriye’de sorunlarla karşı karşıyayız. Irak’ta da. Libya’da da sorunlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Arap dünyası ve Afrika’ya ulaşmak açısından önemli konumda olan Mısır ile ilişkilerimiz çok bozuk.

Naçiz kanaatim, Türkiye’nin yumuşak güç unsurlarını geliştirmeye daha fazla ağırlık tanıması gerektiğidir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun dışında kalmış olması sert gücü tercih etmesinin onu bölgede marjinalleştirdiğini ve böylece bulunması gereken bir platformda yer alamamasının bir örneğini oluşturuyor. Aynı durum, Türkiye’nin bölgede daha fazla nüfuz etmesi gereken piyasalara ulaşmasını da zorlaştırıyor. İnşaat gibi alanlarda mukayeseli üstünlüğü varken, sert güç kullanımını tercih etmesi, yumuşak güç kullanma imkanlarının daha zayıf kalması sonucunda mahrumiyetlere uğruyor.

Türkiye’nin daha bağımsız bir yol izlemeyi istediğine işaret ettiniz. Şekillenmekte olan yeni dünya düzeni her biri kendi çıkarını kollamaya çalışan bağımsız ülkelerden mi oluşacak, yoksa yeni ittifaklar inşa etmek mi söz konusu olacak?

Uzun vadede yeni ittifaklar kurulması söz konusu olacaktır ama şu anda yaşanan geçiş sürecinde herkesin kendi çıkarını korumaya çalışmasını bekleyebiliriz. Yeni düzen şekillenmeye başladığı zaman ne kadar güçlü iseniz, o düzeni şekillendirmekteki rolünüz de o kadar daha fazla olacaktır.

Peki, Türkiye savunma alanına yüklenmekle isabetli bir tercih mi yapıyor, yoksa vurgusunu daha çok diplomasi alanına mı kaydırmalı?

Her ikisini de yapmalı. Ancak, şu anda askeri güç vurgusunun diplomasinin önüne geçtiği görülüyor ki, bu sorunlu bir durumdur.