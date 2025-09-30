Servet etkisi üzerine

Geçtiğimiz hafta bu köşede kaleme aldığımız yazımızda para politikasının standart ak­tarım mekanizmasından bahset­miş ve sıkı para politikası ile tü­ketim arasındaki ilişkin zayıfla­mış olduğundan bahsetmiştik. Bu durumun sadece ülkemize öz­gü bir durum olmadığını, Fed’in de ABD’de benzer bir durum ile karşı karşıya olduğunu dile getir­miştik. Bu gelişmenin temelinde reel üretim artışına dayanmayan servet artışlarının olduğu konu­sunda iktisat literatüründe de ça­lışmalar bulunmakta.

Bu yazımızda Türkiye’de ser­vet etkisi konusunu biraz daha detaylı incelemek istiyoruz.

Yüksek faiz nasıl bir servet etkisi yaratıyor?

Yüksek faizler bankaların kre­dilerden aldığı faiz/kâr payı ve mevduata ödediği faiz/katılım payını artırıyor. BDDK verilerine göre bankacılık sisteminin 2020 yılında kredilerden aldığı faiz ve kâr payı 24.8 milyar ABD doları. Bu rakam 2021-2025 yılları için sırası ile 27.5, 22.6, 25.7, 61.8 ve 71.2 milyar dolar (2025 yılı için Ocak-Temmuz). 2020-2025 yılları için sırası ile mevduata öde­nen faiz ve katılım pay­ları toplamları ise şöyle: 8.8, 15.5, 11.5, 21.1, 62.8, 71.1 milyar dolar (Gra­fik 1).

Görüldüğü üzere sı­kı para politikası uygu­landığını iddia edebile­ceğimiz 2024 ve 2025 yıllarında bankacılık sistemine ödenen fa­iz/kâr payı ve mevduat/katılım fonu gelirleri dengelenmiş. Fa­izlerin daha düşük olduğu 2020- 2023 döneminde faiz/kâr payı ödemeleri ile mevduat/katılım fonu ödemeleri arasındaki ma­kas kredi/kâr payları lehine daha yüksekmiş.

Bu noktada şu söylenebilir: “Tasarruf sahiplerine ödenen yüksek faizler bu grubun harca­ma eğilimini artırıyor”. Özellik­le lüks tüketim malları, otomobil ve konut talebinde artış eğilimi yarattığı TCMB tarafından ya­yımlanan blog yazısında da gös­terilmişti. Diğer taraftan, artan faizler borçlanıcıların kredi öde­melerini yükselttiği için harca­nabilir gelirlerini düşürüyor. Do­layısıyla, toplam talep mantığı ile düşündüğümüzde son yıllar­da ödenen kredi faizi/kâr payı ve mevduat geliri/katılım payı den­gelenmesinin toplam talep üze­rindeki birincil etkilerinin daha dengeli olmasını bekleriz.

Hisse senedi gelirlerindeki gelişmeler

Hisse senedi piyasasının yarat­tığı servet etkisini net bir tablo ile bu yazıda özetlemek zor. Fakat bazı istatistikler ile sizlere genel bir durum açıklaması yapmak is­tiyoruz. 2020 yılında TL bazın­da yüzde 100’ün üzerinde getiri sağlayan şirket sayısı 165. Bu yıl­da getirileri hesapladığımız XU­TÜM endeksinde 346 şirket ol­duğunu düşünürsek bazı hisse senedi yatırımcılarının TL ba­zında hatırı sayılır bir getiri sağ­ladığını söyleyebiliriz. 2022 yı­lında TL bazında yüzde 100’ün üzerinde getiri sağlayan şirket sayısı 262. Sıkı para politikası uygulanan 2024 yılında 59 şirket TL bazında yüzde 100 ve üzerin­de getiri sağlamış. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla bu sayı 49.

Şüphesiz faiz gelirlerinde ol­duğu gibi hisse senedi piyasasın­da da kâr edenler olduğu kadar zarar edenler de var. Dolayısıy­la, toplam talep açısından net et­ki önemli. Örneğin 2024 yılında yatırımcısına yüzde 50’den fazla zarar ettiren şirket sayısı 75. Bu sayı 2025 yılında 59. Hisse sene­di piyasasında oldukça coşkulu bir yıl olan 2022 yılında sadece 8 şirket yüzde 50’den fazla zarar et­tirmişti. Toplam etkiyi tam ola­rak hesaplayamasak da son dö­nemde hisse senedi piyasası üze­rinden 2022 yılı gibi bir servet artışı yaratıldığı söylenemez.

Türkiye’de hatırı sayılır mik­tarda altın stoku olduğunu bili­yoruz. Değerli ekonomist Erkin Işık altın fiyatlarında yaşanan artışın yarattığı servet etkisini hesaplamıştı. Eksik olmasın bi­zimle hesaplamalarını paylaştı. Buna göre yastık altı ve mevdu­atlardan oluşan altın stokunun servet etkisi 2020-2025 yılları arasında milyar dolar olarak şöy­le oluşmuş: 2020:37.2, 2021:-6.4, 2022:0.1, 2023:29.1, 2024:72.4, Ocak-Temmuz 2025:88.6.

Altın fiyatlarında artışın ya­rattığı servet etkisinin bir diğer özelliği de faiz ve hisse senedin­deki gibi çift yönlü olmaması. Fa­izler arttığında faiz geliri olanlar ve ödeyenler toplam talep açısın­dan birbirlerini dengeleyebili­yor. Ya da bazı hisse senedi fiyat­ları düşerken bazıları artıyorsa yine toplam servet artışı açısın­dan bir dengelenme oluyor. Fakat altın için bu geçerli değil.

Özetlemek gerekirse, Türki­ye’de son dönemdeki asıl net ser­vet etkisinin altın fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söyle­mek mümkün. Gayrimenkul fi­yatlarındaki reel artış 2023 yılı itibarıyla sonlandığı için son dö­nemdeki varlık etkisini değer­lendirirken bu konuya değinmi­yoruz.