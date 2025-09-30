Servet etkisi üzerine
Geçtiğimiz hafta bu köşede kaleme aldığımız yazımızda para politikasının standart aktarım mekanizmasından bahsetmiş ve sıkı para politikası ile tüketim arasındaki ilişkin zayıflamış olduğundan bahsetmiştik. Bu durumun sadece ülkemize özgü bir durum olmadığını, Fed’in de ABD’de benzer bir durum ile karşı karşıya olduğunu dile getirmiştik. Bu gelişmenin temelinde reel üretim artışına dayanmayan servet artışlarının olduğu konusunda iktisat literatüründe de çalışmalar bulunmakta.
Bu yazımızda Türkiye’de servet etkisi konusunu biraz daha detaylı incelemek istiyoruz.
Yüksek faiz nasıl bir servet etkisi yaratıyor?
Yüksek faizler bankaların kredilerden aldığı faiz/kâr payı ve mevduata ödediği faiz/katılım payını artırıyor. BDDK verilerine göre bankacılık sisteminin 2020 yılında kredilerden aldığı faiz ve kâr payı 24.8 milyar ABD doları. Bu rakam 2021-2025 yılları için sırası ile 27.5, 22.6, 25.7, 61.8 ve 71.2 milyar dolar (2025 yılı için Ocak-Temmuz). 2020-2025 yılları için sırası ile mevduata ödenen faiz ve katılım payları toplamları ise şöyle: 8.8, 15.5, 11.5, 21.1, 62.8, 71.1 milyar dolar (Grafik 1).
Görüldüğü üzere sıkı para politikası uygulandığını iddia edebileceğimiz 2024 ve 2025 yıllarında bankacılık sistemine ödenen faiz/kâr payı ve mevduat/katılım fonu gelirleri dengelenmiş. Faizlerin daha düşük olduğu 2020- 2023 döneminde faiz/kâr payı ödemeleri ile mevduat/katılım fonu ödemeleri arasındaki makas kredi/kâr payları lehine daha yüksekmiş.
Bu noktada şu söylenebilir: “Tasarruf sahiplerine ödenen yüksek faizler bu grubun harcama eğilimini artırıyor”. Özellikle lüks tüketim malları, otomobil ve konut talebinde artış eğilimi yarattığı TCMB tarafından yayımlanan blog yazısında da gösterilmişti. Diğer taraftan, artan faizler borçlanıcıların kredi ödemelerini yükselttiği için harcanabilir gelirlerini düşürüyor. Dolayısıyla, toplam talep mantığı ile düşündüğümüzde son yıllarda ödenen kredi faizi/kâr payı ve mevduat geliri/katılım payı dengelenmesinin toplam talep üzerindeki birincil etkilerinin daha dengeli olmasını bekleriz.
Hisse senedi gelirlerindeki gelişmeler
Hisse senedi piyasasının yarattığı servet etkisini net bir tablo ile bu yazıda özetlemek zor. Fakat bazı istatistikler ile sizlere genel bir durum açıklaması yapmak istiyoruz. 2020 yılında TL bazında yüzde 100’ün üzerinde getiri sağlayan şirket sayısı 165. Bu yılda getirileri hesapladığımız XUTÜM endeksinde 346 şirket olduğunu düşünürsek bazı hisse senedi yatırımcılarının TL bazında hatırı sayılır bir getiri sağladığını söyleyebiliriz. 2022 yılında TL bazında yüzde 100’ün üzerinde getiri sağlayan şirket sayısı 262. Sıkı para politikası uygulanan 2024 yılında 59 şirket TL bazında yüzde 100 ve üzerinde getiri sağlamış. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla bu sayı 49.
Şüphesiz faiz gelirlerinde olduğu gibi hisse senedi piyasasında da kâr edenler olduğu kadar zarar edenler de var. Dolayısıyla, toplam talep açısından net etki önemli. Örneğin 2024 yılında yatırımcısına yüzde 50’den fazla zarar ettiren şirket sayısı 75. Bu sayı 2025 yılında 59. Hisse senedi piyasasında oldukça coşkulu bir yıl olan 2022 yılında sadece 8 şirket yüzde 50’den fazla zarar ettirmişti. Toplam etkiyi tam olarak hesaplayamasak da son dönemde hisse senedi piyasası üzerinden 2022 yılı gibi bir servet artışı yaratıldığı söylenemez.
Türkiye’de hatırı sayılır miktarda altın stoku olduğunu biliyoruz. Değerli ekonomist Erkin Işık altın fiyatlarında yaşanan artışın yarattığı servet etkisini hesaplamıştı. Eksik olmasın bizimle hesaplamalarını paylaştı. Buna göre yastık altı ve mevduatlardan oluşan altın stokunun servet etkisi 2020-2025 yılları arasında milyar dolar olarak şöyle oluşmuş: 2020:37.2, 2021:-6.4, 2022:0.1, 2023:29.1, 2024:72.4, Ocak-Temmuz 2025:88.6.
Altın fiyatlarında artışın yarattığı servet etkisinin bir diğer özelliği de faiz ve hisse senedindeki gibi çift yönlü olmaması. Faizler arttığında faiz geliri olanlar ve ödeyenler toplam talep açısından birbirlerini dengeleyebiliyor. Ya da bazı hisse senedi fiyatları düşerken bazıları artıyorsa yine toplam servet artışı açısından bir dengelenme oluyor. Fakat altın için bu geçerli değil.
Özetlemek gerekirse, Türkiye’de son dönemdeki asıl net servet etkisinin altın fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söylemek mümkün. Gayrimenkul fiyatlarındaki reel artış 2023 yılı itibarıyla sonlandığı için son dönemdeki varlık etkisini değerlendirirken bu konuya değinmiyoruz.
