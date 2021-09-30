Servete giden yol katma değerli birikimden geçer

Birikim, daha sonra kullanılmak için istiflenendir, saklanandır. Eğer servet söz konusu ise seni zengin yapan; mal biriktirmen, kuşaklar boyu bunu korumandır.

Birikim yapabilmenin “altın” kuralları

1-Var olan harcama alışkanlıklarını değiştir. Birikime başla.

2-Katma değere odaklan, ek bir katma değeri yoksa boş ver.

3-İndirimlerin sunduğu fırsat cazibelerine kapılma, gerekeni al.

4-Harcamadan önce birikim için ayır. Hedefine odaklan.

5-Kredi kartlarını teke indir. Harcamalarını kontrol altında tut.

6-Bütçe planı yap ve ona sadık kal. Sana yol aldırır.

Birikim kariyeri yol haritası

Her insan boş çerçeve olarak başlar birikim kariyerine… Önce “ne?” sorusuyla, onu çevreleyen hayata dair veri biriktirir. Sonra bu verilere “nasıl?” sorusunu sorar ve hayatın işleyişini kavrar. Ancak gerçek birikim; “neden?” sorusuyla oluşur ve birikimlerin sonucunda soru, rafine cevap haline gelir; “Neden olmasın!”

Siz de kendi hayatınızda birikim yaparken şu sırada hareket edebilirsiniz; Ne biriktirmeliyim? Nasıl biriktireceğim? Neden olmasın! ile yola devam etmelisiniz. Birikim kariyeri sizi güçlendirerek yol aldıracaktır. Eğer birikiminiz siz uyurken artmıyorsa gerçekten zenginleşemiyorsunuz demektir.

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Birikim yaparken neye dikkat etmeli?

Ne biriktirdiğine dikkat etmeli insan… Dert, keder, tasa, elem biriktiriyorsan, varacağın liman hüzün rüzgârlarıyla yelkenini doldurmayı bekleyen kahır kadırgaları olacaktır. Eğer iyi insanlar biriktiriyorsan, bu seni zenginliğin doruğuna vardıracaktır. Altın biriktiriyorsan birikimin altın küpü olacaktır.

2-Koleksiyonerler ve birikimciler arasında ne fark vardır?

Koleksiyoner ile birikim sahibini ayırt eden; biriktirdikleriyle ne yaptığıdır. Statik birikim koleksiyona vardırır da dinamik birikim, dilin olur, halin olur, zihnin, düşüncen olur. Koleksiyon, saklamaktır, birikim, kullanmaktır.

HER BİRİKİM ARZULANAN DEĞİLDİR

TL biriktirirsin. Her ay bir kenara koyduğun TL, durduğu yerde erir çünkü enflasyon birikiminden çalar. Altın biriktirirsin altınlarının değeri de kendisi de yükselir fakat atıldır. Biriktirdiklerin yatırıma dönüşüyorsa değerlidir.

Harcama alışkanlıklarını değiştir. Birikimlerini yatırıma dönüştür. Sana ek gelir sağlamayanlardan uzaklaş. Hayatın her alanında birikimli insan; etkindir.