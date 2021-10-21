Servisçiler okul ve fabrika mesai saatlerinde düzenleme bekliyor

Koronavirüs salgını, Türkiye genelinde her sektör gibi servisçileri de maddi anlamda olumsuz etkiledi. Servisçilerin, pandemi sürecinde uzun süre işsiz kalması, işi bırakması, araç plakasını satmak zorunda kalması ya da başka sektörlere geçiş yapması, servis sayısında ciddi oranda düşüş yaşanmasına ve özellikle okullarda servis bulmakta güçlük çekilmesine neden oldu.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, işi bırakan servisçilerin geri dönmemesi ve servisçilerin okulların yeniden kapatılması tedirginliğiyle okul servisçiliği yapmak istememesi, hem okulları hem de velileri sıkıntıya düşürdü. Öğrencilerini servise veremeyen veliler, çareyi toplu taşımada buldu fakat bu sefer de, özellikle sabah saatlerinde toplu taşımada oluşan kalabalık, COVID-19’un yayılma riskini de beraberinde getirdi.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime yeniden ara verilirse, yine işsiz kalabileceklerini düşünen servisçiler, okul servisçiliği yapmaya yanaşmıyor, fabrika taşımacılığına ağırlık veriyor. Yeni araç alanlar da işlerinin sekteye uğraması durumunda kredi ve borçlarını ödeyemeyeceğini düşündüğü için, bu süreçte okul taşımacılığı yapmak istemiyor ya da hem okul hem de fabrika taşımacılığını aynı anda yürütmeye çalışıyor. Her iki işi aynı anda yaptıklarında ise, trafik ve süre sıkıntısından dolayı, zaman yetersizliği yaşanabiliyor. Yani, sabah okul servisine çıkan bir servis aracı, fabrika işçilerini de zamanında işe yetiştirmek için acele etmek zorunda kalıyor.

Özellikle Kocaeli ve Kocaeli gibi ağırlıklı olarak sanayi bölgelerine sahip şehirlerde, okul ve fabrikaların servis saatleri çakışıyor. Servis şoförleri, okullarda ya da fabrikalarda, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde çakışma yaşanmaması için geri veya ileri alınması konusunda bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Tam da bu soruna yönelik, servisçilerin yarasına bir nebze de olsa merhem olacak bir adım, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Ticaret Odası’ndan (KOTO) geliyor. İki odanın girişimleriyle, Kocaeli bölgesindeki okulların giriş çıkışı ile fabrikaların giriş çıkış saatlerinin denk gelmemesi ile ilgili bir çalışma başlatılacak. Nüfusu yoğun şehirlerde tüm hareketlilik sabah 8-9 arasına, akşam ise 18.00-20.00 arasında birikmiş durumda. Burada fiyatların aynı kalarak araçların birden fazla yere servis hizmeti vermesi gerekiyor. KSO ve KOTO’nun hayata geçirmeyi planladığı bu çalışmayla, Kocaeli bölgesinde, hem sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik sıkıntısının çözülebileceği hem de servis ücretlerinde yaşanan maliyet artışlarının önüne geçileceği kanısındayım. Ayrıca her konuda pilot bölge olarak yola koyulan Kocaeli, servis sektörünü rahatlatacak bu çalışmayla da tüm Türkiye’ye örnek olacaktır. Okul giriş ve çıkış saatlerinde de belli bir düzenleme yapılırsa, bu sorunun önüne mümkün mertebe geçilebileceğini düşünüyorum.

Servis yetersizliği nedeniyle okul ve fabrika servislerinde, araç maliyetleriyle birlikte, ücretlerde yaşanan artışa da değinmem gerekirse, bu durumun 2022 yılında da artarak devam edeceği tahmin ediliyor.