Sessizliğin bedeli yüksek
Son yıllarda iş dünyasının en çok konuşulan kavramlarından biri “quiet quitting” yani sessiz istifa oldu. Çalışanın yalnızca görev tanımıyla sınırlı kalması, fazlasını yapmaktan bilinçli olarak kaçınması…
Ancak bu kavramın Türkiye’de birebir karşılığı olup olmadığı tartışmalı. Çünkü burada daha derin, daha görünmez ve yönetimi daha zor bir mesele var: çalışanların sessiz kalması. Yani sorun sadece geri çekilmenin ötesine geçiyor, konuşmamayı, fikir belirtmemeyi, görünür olmamayı tercih etmeyi ifade ediyor.
Ve bu tercih, çoğu zaman bilinçli bir stratejiye dönüşüyor. Küresel ölçekte Gallup verileri çalışan bağlılığının hâlâ düşük olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde çalışanların yalnızca yaklaşık yüzde 23’ü işine gerçekten bağlı hissediyor. Daha çarpıcı olan ise çalışanların önemli bir bölümünün fikirlerini ifade etmekten kaçınması. Harvard Business School Profesörü Amy Edmondson bu durumu “psikolojik güvenlik eksikliği” olarak tanımlıyor ve “Çalışanlar konuşmanın riskli olduğunu düşündüklerinde, organizasyonlar öğrenme kabiliyetini kaybeder” diyor.
Konuşmayan organizasyon
Türkiye’de bu tablo daha belirgin. Hiyerarşinin güçlü olduğu, kararların yukarıda alındığı yapılarda çalışanlar çoğu zaman fikirlerini paylaşmak yerine susmayı tercih ediyor. Bu sadece kültürel bir refleksin dışında aynı zamanda bir risk yönetimi davranışı. Çalışan, hata yapmaktan değil, görünür olmaktan çekiniyor.
Edelman Trust Barometer verileri, çalışanların önemli bir kısmının kurum içinde açık iletişim eksikliği hissettiğini ortaya koyuyor. Bu da organizasyon içinde “görünmeyen bir sessizlik” yaratıyor. Yöneticiler her şeyin yolunda olduğunu düşünürken sahada farklı bir gerçeklik yaşanıyor. MIT Sloan’dan Zeynep Ton ise bu durumun doğrudan performansla ilişkili olduğunu vurguluyor: “Çalışanların sesini duymayan şirketler, operasyonel verimliliklerini de kaybeder.” Çünkü sorunlar konuşulmadıkça çözülmüyor, hatalar erken aşamada yakalanamıyor.
Risk: Görünmeyen kayıp
Sessiz kalışın en büyük riski, ölçülememesi. İşten ayrılma oranları, performans skorları ya da üretkenlik verileri bir noktaya kadar fikir veriyor. Ancak çalışanların söylemedikleri, çoğu zaman bu metriklerin dışında kalıyor. Bu da yöneticiler için yanıltıcı bir “kontrol hissi” yaratıyor. McKinsey araştırmaları, çalışanların fikirlerinin dikkate alındığını hissettikleri ortamlarda performansın ve bağlılığın anlamlı şekilde arttığını ortaya koyuyor. Buna karşın, sesini çıkaramayan çalışanların olduğu organizasyonlarda inovasyonun zayıfladığı, karar kalitesinin düştüğü görülüyor. Türkiye’de bu durumun etkisi daha da kritik. Çünkü şirketler hızla büyürken, organizasyon yapıları aynı hızda olgunlaşmıyor. Bu da çalışanların katkı verebildiği değil uyum sağlamak zorunda kaldığı yapılar yaratıyor.
Sessizliği kırmak
Bugünün yönetim meselesi, doğru kararları üretmek kadar doğru bilginin yukarıya taşınmasını sağlamak. Bunun yolu, herkesin konuştuğu bir ortamdan çok, konuşmanın güvenli olduğu bir yapı kurmaktan geçiyor. Harvard Business School Profesörü Amy Edmondson’ın ifadesiyle, “Liderin görevi en doğru cevabı vermek yerine, doğru soruların sorulabileceği ortamı yaratmaktır.”
Türkiye’de liderlik anlayışının da bu yönde evrilmesi gerekiyor. Çünkü sessizlik, kısa vadede konfor sağlasa da uzun vadede en büyük riske dönüşüyor. Sonuç olarak odak, sessiz ayrılıktan çok organizasyonların içinde biriken ve duyulmayan seslerdir. Bu sesler duyulmadığında şirketler çalışanlarını, aynı zamanda öğrenme ve gelişme kapasitelerini kaybeder.
Ne yapmalı?
Bu tablo kendiliğinden değişmez. Organizasyon içinde sessizliği kırmak, bilinçli ve sistemli adımlar gerektirir. Kültür, söylemlerle sınırlı kalmaz; tekrar eden davranışlarla şekillenir. Bu nedenle yöneticilerin atacağı küçük ama tutarlı adımlar, çalışanların sesini görünür hale getiren en kritik kaldıraçtır.
- Psikolojik güvenliği ölçün: Çalışan memnuniyeti yerine konuşabilme rahatlığını ölçen sorular sorun.
- Toplantıları yeniden tasarlayın: Her toplantıda en az bir “fikir turu” kuralı koyun. Aynı kişiler değil herkes konuşsun.
- Yöneticileri eğitin: Orta kademe yöneticiler, sesi açan ya da kapatan en kritik halka. Dinleme becerisi KPI olmalı.
- Hata toleransını görünür kılın: “Hata yapılabilir” demek yetmez; hata yapanın cezalandırılmadığını göstermek gerekir.
- Anonim geri bildirim kanalları kurun: Özellikle hiyerarşik yapılarda ilk adım çoğu zaman anonimliktir.
- Fikri ödüllendirin, sonucu değil: Her öneri başarıya dönüşmeyebilir ama her öneri değer üretir.
- Üst yönetim örnek olsun: En kritik sinyal, liderin “Ben yanılmışım” diyebilmesidir.
