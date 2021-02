Sevgililer Günü hediyesi alırken vergiye dikkat!

Evet, bugün çok özel bir gün; “Sevgililer Günü”.



Özellikle kadınlar için 14 Şubat’ın ayrı ve özel bir önemi var. Çünkü, kadınlar bugün sevgililerinden veya eşlerinden hediye bekliyor. Haklarını yemeyelim, sadece hediye beklemiyorlar, kendileri de sevgililerine veya eşlerine hediye veriyorlar! Hediyeler çiçek veya çikolata olabileceği gibi, ev, araba ya da daha değerli ziynet eşyaları da olabiliyor.



Hemen Her Ülkede Kutlanıyor!



Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü hemen her ülkede kutlanıyor. Üçüncü yüzyılda Aziz Valentine’in gizlice kıydığı nikâhlara dayanan ve Valentine ismindeki bu din adamının adına ilan edilen bir gün. 1800’lü yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından sonra toplumsal kutlamalara konu oluyor.



Günümüzde de çiftler bu güzel geleneği sürdürüyorlar ve birbirlerine hediye alarak bu özel günü kutluyorlar.



Dikkat, Verilen Hediyenin Vergisi Var!



Bu özel günde eşler ve sevgililer çoğunlukla birbirlerine ne hediye alacaklarını düşünüyorlar. Bu son derece normal ve aynı zamanda önemli bir konu. Ancak, burada hediye almaktan daha önemli başka bir konu daha var: Aldığınız hediyenin vergisi!



Şimdi “eş veya sevgiliye hediyenin vergisi mi olur?” demeyin, çünkü böyle bir vergi var. KDV’den bahsetmiyoruz, çünkü alınan hediyeler için zaten KDV ödenmesi gerekiyor. KDV’nin dışında başka bir vergi daha var.



İyice merak ettiniz değil mi? Daha fazla merak ettirmeyelim: Eşe, çocuğa, ana ve babaya, sevgiliye veya herhangi bir kişiye verilen hediyenin belli bir tutarı aşması halinde, veraset ve intikal vergisi söz konusu oluyor. Yalnız bu vergiyi hediyeyi veren değil, hediyeyi alan eş veya sevgili ödüyor.

Yani, eşe veya sevgiliye hediye alırken, iki kez düşünmek lazım!



Sevgililer Günü Hediyeleri Veraset ve İntikal Vergisine Tabi!



Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre eşe, çocuğa, ana ve babaya, sevgiliye veya herhangi bir kişiye verilen hediyenin belli bir tutarı aşması halinde, veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu hediyeler “ivazsız (karşılıksız) intikal” sayılıyor ve vergiye tabi tutuluyor.

Tabi, verilen her hediye vergiye tabi değil. Vergi, belli bir tutarın üzerindeki hediyeler için söz konusu.



Verilen Hediye 7 Bin 703 TL.yi Aşıyorsa Vergiye Tabi!



Değeri 7 bin 703 TL.yi aşmayan hediyeler, veraset ve intikal vergisinden istisna bulunuyor, yani vergi hesaplanmıyor (VİVK Mad.4/d).



Verilen hediyenin değeri 7 bin 703 TL.yi aşıyorsa, 7 bin 703 TL.lik kısmı veraset ve intikal vergisinden istisna, aşan kısım ise vergiye tabi bulunuyor. Vergi, aşan kısım üzerinden hesaplanıyor.



Hediyelere Uygulanacak 2021 Yılı Vergi Tarifesi Nasıl?



Eşe ve sevgiliye 2021 yılında verilecek hediyelere ilişkin veraset ve intikal vergisi tarifesi şu şekilde (52 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği):

Eşe Verilen Hediyelerde Vergi Yüzde 50 İndirimli!



Sevgililer günü hediyesi alan eşler vergi yönünden şanslı. Çünkü, eşe verilen hediyelerde vergi, yukarıda yer alan tarifedeki oranların yarısı uygulanarak hesaplanıyor (VİVK Mad. 16). Yani, eşler, hediye alışverişinde vergi açısından avantajlı, sevgililere göre vergiyi yarı yarıya daha az ödüyorlar.



Sevgiliye Verilen Hediyenin Vergisi Daha Yüksek!



Sevgililer gününde, sevgililerine pahalı hediye alanlar yandı. Neden mi? Çünkü, sevgiliye verilen hediyelerde tarifede yer alan oranlar, eşlerde olduğu gibi yarı yarıya değil, tam olarak uygulanıyor. Yani sevgililer, hediye alışverişinde dezavantajlı. Hediye alan sevgililer, eşlere göre daha fazla vergi ödüyorlar.



Yasal Düzenleme Eşler Lehine, Eşe Hediyeyi Teşvik Ediyor!



Sevgililer gününde, bir otomobil hediye eden kişi bu otomobili;

- Sevgilisine vermişse, yüzde 10 - 30 arasında,

- Eşine vermişse, yüzde 5 - 15 arasında

vergi hesaplanıyor.



Peki Hediyenin Vergisini Kim Ödeyecek?



Sevgililer günü hediyelerinde hediyeyi alan eş veya sevgililer veraset ve intikal vergisinin mükellefi oluyor (VİVK Mad. 5). Yani, vergiyi hediyeyi veren değil, hediyeyi alan eş veya sevgilinin ödemesi gerekiyor.



Ancak, gerçek hayatta vergiyi hiçbir zaman hediyeyi alan eş veya sevgili ödemiyor, hediyeyi kendilerine verenlere ödettiriyorlar. Yani, hediyeyi veren, bu hediyenin vergisini de ödüyor.

Hesaplanan vergi, üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplamda altı eşit taksitte ödeniyor.



Sonuç olarak;

Siz siz olun, eşinize veya sevgilinize hediye verirken, onu vergi ödemek zorunda bırakmayın!

Bu vesileyle, herkesin sevgililer gününü kutluyorum.