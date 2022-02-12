Sevginin performans artıran gücü

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

14 Şubat yaklaşıyor. Sizin de benim gibi gün yaklaştıkça stres seviyeniz artıyor mu? Toplum tarafından oluşturulan özel günlerle eskiden beri aram iyi değildir.

Garip bir hazırlık başlar günler öncesinden. Fiyatlar o özel gün geldikçe ikiye sonra üçe katlar. Beklentiler gün yaklaştıkça yükselir.

Normal bir günde yaptıklarınız heyecan yaratırken, özel günlerde yaptıklarınız karşı tarafa yetmemeye başlar. Başka bir gün yapılanlar sürpriz heyecanı yaratırken özel günlerin hazırlıkları beklentiye dönüşür. Sevgililer Günü de böyle.

Sevgili olmanın müsamereye dönüşmesinin günüdür adeta. Sistem bunu dayatır aslında. Günler öncesinden piyasanın şablonları önünüze sunulur. Bir anda dünyadaki her ürünün üzerine kalp şekli yerleştirilmeye başlanır.

Herkes birbirine Sevgililer Günü hazırlıklarından bahseder. Adeta amansız bir yarış süregelir. Kimisi pahalı bir yüzüğün, kimisi adı bilinen bir restoranda akşam yemeğinin, kimisi de pahalı bir tatilin hayalini kurar.

“Ben bu özel günü daha da özel hale getireceğim” iddiası ile yola çıkılır ve genellikle gün, yükselen beklentileri karşılayamamanın tükenmişliği ile sona erer.

Sevgilisi olmayanlar için durum daha da vahimdir. Yalnızlığın had safhaya çıktığı, el ele tutuşan çiftlere bakıp iç geçirildiği bir gündür 14 Şubat.

“Bir Sevgililer Gününe daha sevgilim olmadan giriyorum” ile başlayan gün “Sevilmeyi hiç mi hak etmiyorum” düşünceleriyle devam eder. Sanırım asıl sorun, piyasanın sevgiyi tek bir gün ve tek bir kişiye sıkıştırıp bizi esir alması…

Satın almaları artırmak için akran baskısını harekete geçiren piyasa, her zaman ihtiyaçları görme konusunda ustadır. İnsanların sevgi ihtiyacını görüp bunu paraya çevirmek için Sevgililer Günü hikayesi müthiş bir fırsattır.

O halde, tüm bunlara esir olmamak için ne yapmalı? Bu duruma meydan okumaktan, cesur davranıp yeni kararlar almaktan başka çaremiz yok.

Hiç kuşkusuz insanın en büyük ve en önemli ihtiyacı sevgi. Özel hayatımız kadar iş ve kariyer yaşamımızı doğrudan etkiliyor.

Gerçek gücün kaynağı

Amerika’da Wharton Üniversitesi’nde 2014 yılında yapılan ve bir şirketin 185 çalışanının katıldığı deney bu tezi kuvvetlendiriyor. Değişik metotlarla uzun dönemli yapılan değerlendirmeler sonucunda görülüyor ki çalışanlar kendilerini sevgi dolu bir ortamda daha güvende hissediyor ve bu da performanslarının artmasına sebep oluyor.

Takım olarak daha iyi çalışıyor ve birbirlerine yardım ediyorlar. Bu araştırma da gösteriyor ki ruhu istifa etmiş, işle ev arasında şuursuzca mekik dokuyan kişinin de patronuyla çalışanlar arasında kalan yöneticinin de derinleşen bir anlamsızlık duygusuyla güne başlayan çalışanın da işkolik olmakla övünüp daha fazla para ve başarıyı isteyen patronun da temel ihtiyacı sevgidir aslında.

Hayatın trajedisi ölüm değildir, yaşarken sevgisiz kalmaktır. Para, şöhret, unvan gibi sahte gücün peşine takılıp gitmeler hep bundan kaynaklanır. Sanılır ki işkolik olup başarı kazanılırsa, unvan sahibi olunursa, çok para kazanılırsa sevgi elde edilir.

Ancak gerçek bundan çok uzaktır. Hırslı olan, bu sahte güçlerin peşinde koşar. Sadece para, ünvan, şöhrete dayanan bir güç insanları baskı altına alır. Korku ve kaygı yaratır. Egosuna yenilmiş, tüm zamanını mobbing yapmaya harcayan liderler ortaya çıkarır.

Liderliğin asıl kıstası, insanları etkileyebilmek, onlara ilham vermektir. İnsanları esas cezbeden başarı, para, şöhret değil ruhsal zekaya sahip olmaktır.

Sevgiyi de bu ruhsal zekâ doğurur. Sevgiyi elde etmenin yolu sevgi vermekten geçer. Ve sevgi en büyük güçtür. Gücün kaynağı ne fiziki kapasitedir ne de elde edilen başarılar.

Farklı bir 14 Şubat

Liderlik konusunda uzman olan “Neden ile Başla” kitabıyla dünya çapında üne kavuşan Simon Sinek de gerçek liderlerin gücünün beş özellikten geçtiğini söyler.

1) Empati sahibi olmak,

2) Fedakâr olmak,

3) Cesur olmak,

4) Zor koşullarda sakin kalabilmek,

5) Amaç ve vizyon sahibi olmak.

Bu beş özelliğin de çalışabilmesi için liderin sevgiyle hareket etmesi ve etrafına sıcaklık vermesi gerekir. Sadece iyi bir liderlik için değil aynı zamanda anlamlı bir yaşam için de etrafınıza sevgi yansıtmalısınız. Yeni yönetici olmuş kişilere genelde kendilerini kabul ettirmeleri için güç gösterisi yapmaları tavsiye edilir.

Oysa bu sadece kaygı ve korku yaratır. Koltuk gücüyle belki diz çöktürebilirsiniz ancak performansı artırmanın yolu, sevginin gücünden geçer.

O halde önümüzde müthiş bir fırsat duruyor. Sevgililer Günü’nün içeriğini değiştirmek… Farkındalığımızı artırarak bugüne olan bakış açımızı farklılaştırmak…

Günü, tek bir kişiye verilecek sevgi ile sınırlandırmak yerine, etrafımızda bulunan herkese sevgi vererek geçirmeyi deneyin.

Vereceğiniz sevgiyle kaç kişiyi mutlu edebileceğinizi, hangi takım arkadaşlarınızın, çalışanlarınızın kalbine dokunabileceğini hayal edin.

Performansı yükseltmenin, daha iyi bir lider olmanın, daha güzel bir insan olmanın da yolu buradan geçiyor.

14 Şubat’ı yalnızca sevgiliye adanan, piyasanın esiri olan bir gün olmaktan çıkarıp gerçek sevgiyle özdeşleştirmenin zamanı gelmedi mi?