Sevimsiz tablo

Salı günü temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Durum hiç iç açıcı değil. Bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla tüketici fiyatları %19, üretici fiyatları ise %45 oranında arttı. Tarihsel verilerle karşılaştırıldığında da aynı iç karartıcı tablo ortaya çıkıyor. Enflasyonun ağırlıklı olarak tek haneli rakamlarda gerçekleştiği Ocak 2004-Aralık 2016 döneminde ortalama tüketici enflasyonu %8.3, üretici enflasyonu ise %7.7 olmuş. Ocak 2017’den itibaren tüketici enflasyonunun tek hanede kaldığı sadece dört ay var. Ocak 2017-Temmuz 2021 dönemi ortalama tüketici enflasyonu %14.1, üretici enflasyonu ise %20.5. Temmuz ayı değerleri bu ortalamanın çok üzerinde. Ayrıca, üretici enflasyonu tüketici enflasyonun 2.4 katı oldu.

Para politikasının nasıl olması gerektiği hakkında karar alanların ve o politikayı uygulayanların büyük sorumlulukları var ortaya çıkan bu tabloda. Birincisi, enflasyonu dert etmediler, enflasyonla-büyüme ve enflasyonla-işsizlik arasında Türkiye’de gözlenmeyen ilişkileri var kabul ederek para politikasını sıkılaştırmaktan hep kaçındılar. Ne zamanki liranın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı şiddetli düzeylere çıktı o zaman para politikasını sıkılaştırdılar. Dolayısıyla, hem enflasyona doğrudan değil de dolaylı yoldan -enflasyonun ana belirleyicisi döviz kuruna- tepki verdiler. Hem de çok geç kaldılar. İkincisi, bu gecikmiş ve dolaylı tepki Türkiye’nin risk primini yükseltti. Hem Türkiye’nin dışarıdan borçlanma faizlerini yükseltti hem de liranın değer kaybını artırdı. Enflasyon bir de bu nedenle yüksek düzeylerde seyretti.

Öykü o kadar iyi biliniyor ki uzatmama gerek yok. Yerine, para politikasının nasıl olması gerektiği hakkında karar alanların ve o politikayı uygulayanların belki dikkatini çeker diye dört önemli noktanın altını çizeceğim: