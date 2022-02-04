Sevindirici, iyi haberler

Türkiye’nin 2021 yılı turizm verileri sevindirici. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 85 artışla 29 milyon, turizm geliri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre de yüzde 103 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021’de kişi başına turizm geliri de 762 dolardan 834 dolara yükseldi.

Kişi başına gelir dünya ortalamasının 1.300 dolardan 1500 dolara çıktığı dikkate alındığında Türkiye bu noktada henüz yolun yarısında, ziyaretçi sayısı itibariyle liderlik yurtdışında ikametli yurttaşlar sayesinde. TÜİK verilerine göre 29 milyon 357 bin 463 ziyaretçinin 5 milyon 417 bin 442 kişisini yurt dışında ikamet eden yurttaşlar oluşturuyor. Bu durumda yabancı ziyaretçi sayısı 24 milyon 712 bin 266.

İspanya’nın yurtdışında ikametli ziyaretçi yurttaşları yok. Dolayısıyla yalnız yabancı ziyaretçiler esas alındığında durum değişse de önemli değil. Bu arada şunu da belirtelim. Türkiye’nin ziyaretçi sayısı itibariyle İspanya’nın önüne geçerek Akdeniz’de lider olması yurt dışında ikametli yurttaşlar sayesinde olduğu gibi bu durum kişi başına turizm gelirinde de yaşanıyor. Yabancılardan elde edilen kişi başı turizm geliri 785 dolar iken yurtdışında ikametli yurttaşlardan elde edilen kişi başına turizm geliri yabancıların yüzde 30 üzerinde 1.029 dolardır. Ortalama kişi başına turizm gelirinin 834 dolar olması böyle gerçekleşiyor. Bunların sıkıntılı bir yıl olan 2021’de gerçekleşmiş olması sevindiricidir.

Bu arada şunu söyleyelim. Amerika tarihler verse de Rusya ile Ukrayna arasında savaş olmayacak, gerginlik büyük olasılıkla Ukrayna’da hükümet değişikliği ile giderilecek. Türkiye’de durum bu. Dünyada ne oldu?

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Turizm Örgütü Küresel (United National World Tourism Organization) 2021 yılı geçici verilerine göre dünya turizmi 2021’de 2020’ye göre yüzde 4 artışla ziyaretçi sayısı 415 milyon olarak gerçekleşti. Bu sayı 400 milyondu. Turizm geliri de 2021’de 700 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam pandemi (küresel salgın) öncesi 2019’da 1,7 trilyon dolardı.

Kişi başına ortalama gelir 2020’de 1.300 USD iken 2021’de 1.500 USD’ye ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün pandeminin diğer hastalıklardan biri haline geleceği, endemik bir nitelik kazanacağının öngörüldüğüne ilişkin değerlendirmeye dayanarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Çağrı yankı da buldu. İngiltere seyahatlere kısıtlama getiren düzenlemeleri kaldırdı.

Bu süreç ile birlikte erken rezervasyonlardan gelen ilk verilerdeki sevindirici gelişmelerin de devam edeceği görünüyor. Petrolde endişe veren fiyatlarındaki artış dışında, 2022 için iyi haberler, sevindirici gelişmeler var.