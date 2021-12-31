Şevket Sabancı: Babasını rehber alan iş insanı

Şevket Sabancı’nın hayat ilkesi, babası Hacı Ömer Sabancı’nın “Bu topraktan aldığını, bu toprağa vereceksin” sözleri oldu. Yaşamı boyunca yenilikçi girişimleriyle iş dünyasına öncülük etti.

Şevket Sabancı; Sadıka ve Hacı Ömer Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak, 1936 yılında Kayseri Talas Akçakaya köyünde doğdu. Orta öğrenimi sırasında, 13 yaşındayken çalışma hayatına atıldı. Daha sonra İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde Tekstil Mühendisliği okudu.

25 yaşında, Sapmaz ailesinin kızı Hayırlı Zerrin Hanımla evlendi. Sadıka, Ali, Emine isimli üç çocukları oldu.

Üniversite eğitimi sonrası bir süre çeşitli şirketlerde çalıştı. 1974 yılında Sabancı Holding kuruluşunda yer alıp, başkan vekilliğini üstlendi. 1980’de Sabancı Holding’in yurtdışında resmi temsilcisi oldu.

Sakıp Sabancı‘nın ölümünden sonra Sabancı Holding’de bir sermaye bölünmesi yaşandı. Şevket bey, 2000’de Sabancı Holding hisselerini satarak çocuklarıyla birlikte Esas Holding’i kurdu. Esas Holding, havacılık, lojistik, gıda, sağlık, perakende ve gayrimenkul sektörlerine yöneldi, kısa zamanda yatırımlarıyla büyüdü. Esas Holding’in öne çıkan şirketleri arasında Pegasus, City Form, Çoban yoğurtları, Promed, UN Ro-Ro yer aldı. Esas Holding bununla yetinmedi, özellikle havacılık sektöründe dünya şirketlerine ortak oldu. Bunlar arasında yüzde 12 payı bulunan Berlin Air ve İngiliz Dixus gibi kuruluşlar dikkat çekti. Şevket Sabancı’nın hayat ilkesi, babasından edindiği “Bu topraktan aldığını, bu toprağa vereceksin” sözleri oldu, o bunu hep temel aldı. Dışarda da yatırım yaptı. İngiltere’deki yatırımları nedeniyle Sunday Times gazetesinin listesinde 650 milyon sterlinlik servetiyle 114. sırada yer aldı. 2017 yılında 900 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zenginleri listesinde 33. sıraya yerleşti. Esas Holding’in yönetim kurulu başkanlığını Ocak 2020’de oğlu Ali Sabancı’ya devretti.

Şevket Sabancı, 22 Temmuz 2021 tarihinde 85 yaşında kalp yetmezliğinden vefat etti.

Yaşamı boyunca yenilikçi girişimleriyle iş dünyamıza yol gösterici olan Şevket Sabancı’yı saygı ve rahmetle anıyorum.

Işıklar içerisinde yatsın...

GÜNÜN NOTU:

Yılın bu son gününde, iş dünyasına, aştıkları zorlu yılın ardından, yeni yılda sağlıklı, mutlu, kazançlı bir yıl yaşamalarını dilerim.