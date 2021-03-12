Sezon açılırken artılar eksiler

Fehmi Köfteoğlu

Seyahat endüstrisi yaz sezonuna geçen yıldan farklı ortamda giriyor.

Bu dönemin geçen yıla göre farkı, koronavirüs salgınının kendisi ve etkilerinin devam edeceğinin görülüp kabul edilmesidir. Nitekim Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), seyahat edenlerle yaptığı anket sonuçlarını değerlendiren IATA Genel Müdürü ve CEO’su Alexandre de Juniac “COVID- 19’LU bir dünyada yaşama ve seyahat etmeyi öğreneceğiz” diyor.

Bu, gerçeğin görülmesi açısından önemlidir. Zira görülmeyen gerçek değiştirilemez. Bu açıdan Türkiye’deki duruma bakalım:

Türkiye koronavirüs salgını ortamında 2020 yılını rakip ülkelere göre daha az zararla kapattı.

Bunda sektör kamu yönetimi işbirliği ile geliştirilen ‘Güvenli turizm sertifikası’ gibi sistem ve uygulamanın yanında bizden bağımsız, uluslararası alandaki gelişmelerin lehimize olmasının da etkisi var.

Bunlardan biri AB üyesi ülkelerin getirdiği kısıtlamalardır. Öyle ki Türkiye’nin 2020 yılını daha az zararla kapatması bunun sonucudur. Buna bu yıl bir de AB’nin Rusya’ya yaptırım kararı eklendi.

Bunlar Türkiye’yi Rus tatilciler için tek seçenek haline getiriyor. Büyüklüğü ve etkisi Rusya kadar olmasa da İngiltere pazarında da Türkiye lehine gelişmeler yaşanıyor.

Geçen yıl Türkiye’ye gelen İngilizler herhangi bir sorun yaşamadı. Güvenli turizm sertifikası tüketici ve tur operatörleri nezdinde güven yarattı.

Bunlara ek olarak TL’nin değer kaybı İngiliz tatilcileri Türkiye’ye yöneltiyor. Bu arada İngiliz tur operatörü Jet2 Holidays CEO'su Seteve Heapy yaptığı açıklamada İngiltere'deki Portekiz ve İspanya'dan rezervasyon talebinin Türkiye'ye kaydığını söylüyor.

Türkiye’nin pazar bazındaki artılarına Ukrayna’yı da eklemek gerekir.

Pazar bazında artıların yanında eksiler de var. Bunların başında Almanya geliyor. Son yıllardaki kayıplara rağmen Almanya Türkiye için turizmde Rusya’dan sonra ikinci büyük pazardır. Avrupa genelindeki etkisi nedeniyle Almanya yalnız Almanya değildir. Türkiye’nin Almanya pazarındaki durumu Rusya ve İngiltere gibi değil.

Bunlar sezona girerken pazar bazındaki durum. Sektörün konuşulmayan ama bunlar kadar önemli bir de ertelenen banka borcu sorunu var. Ödenmeyen krediler BDDK kararıyla haziran ayına kadar takibe alınmıyor.

Peki hazirandan sonra…