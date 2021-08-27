Sezon uzar mı?

Fehmi KÖFTEOĞLU

BU AÇIDAN

Rusya’nın Türkiye’yi uçuşlara açtıktan sonra sektörde sezonun uzayacağı beklentisi oluşmuştu.

Bu, Rusya kararından sonra, Almanya’daki belirsizliklerin değişeceği ve İngiltere’nin mayıs ayından beri Türkiye’yi tuttuğu kırmızı listeden çıkaracağı beklentisine dayandırılıyordu.

Sezonu uzatabilecek üç kaynak pazardan Rusya dışında, Almanya ve İngiltere’deki gelişmelerde bu satırların yazıldığı saate kadar beklenti yönünde bir gelişme olmadı.

Sezonun uzayabileceğine ilişkin umut kırıldı. Antalya'da pazar yüzde 60-70 Rusya ağırlıklı. Rusya’daki olumlu gelişmelerin yanında; Ukrayna, Polonya, Kazakistan gibi pazarlarda görülen akış devam etse de, diğer pazarlarda açılma olmazsa, sezonun uzamayacağı gibi turizmde hedefleri tutturmak zor. Nitekim kamu yönetimi yılbaşında 30- 35 milyon olarak açıkladığı ziyaretçi hedefini 25 milyona düşürdü.

Sektörde de artık sezonun uzayacağına ilişkin değerlendirme yapılmıyor, bu yönde beklenti yok.

Bu noktada gözler İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarıp çıkarmayacağına çevrilmiş.

Bu satırlar yazıldığında İngiltere’nin konuyla ilgili kararı henüz açıklanmamıştı. Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılmasının elbette olumlu yansımaları olur. Ama bu sezonun uzamasını sağlamaya yetmez. İngiltere, COVID-19 önlemleri kapsamında mayıs ayından beri Türkiye’yi 'Kırmızı Liste’de tutuyor. Bu, tepkilere neden oluyor, herkes İngiltere’ye kızıyordu.

Öyle ki İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarması gerektiğine ilişkin İngiliz tatilciler ve tur operatörlerinden sonra milletvekilleri de çağrıda bulundu.

Peki, İngiltere yapılan bu çağrılara rağmen Türkiye’yi neden kırmızı listede tutuyordu?

Konuyla ilgili olarak Fatih Altaylı Habertürk’teki köşesinde şöyle diyordu: “Bu mesele Türkiye karşıtlığından değil, basit bir prosedürden kaynaklanıyordu. İngiltere, Türkiye’den çok basit bir talepte bulunuyordu. Veri paylaşımı.

Türkiye varyant dizilimlerini GISAID sistemine yüklememekte ısrar etti. Bu yapılmayınca turizm sezonu kaçırıldı. İngiltere muhtemelen Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak.

Ama turizm sezonu bittikten, İngiliz turistlere bel bağlayan binlerce işletme yazı zararla kapattıktan sonra.”