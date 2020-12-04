SGK affında avantajlar

SGK-Vergi affı olarak adlandırılan 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre vadesi gelmiş birçok kamu alacağı yapılandırılmıştır. SGK borçları da torba kanunla yapılandırma kapsamına alınmıştır. SGK tarafından ise yapılandırma sürecine ilişkin 2020/45 sayılı genelge yayınlanmıştır.

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Başvurular nereye yapılacak?

►İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGK Müdürlüğü’ne,

►4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGK Müdürlüğü’ne,

►Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGK Müdürlüğü’ne,

►Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

►Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğü’ne,

31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir. 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGK Müdürlüğü’ne 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmamaktadır.

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Yapılandırmada avantajlar

►7256 sayılı Kanun’a göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

►Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Özellikle borçların yapılandırılması için teminat zorunluluğu olmaması önemli bir avantajdır.

►Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

►Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

►Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

►Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.

►İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.

►Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

►Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

►Yapılandırma işlemi sonucunda asgari işçilik değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarlarının yarısı silinirken, kalan yarısına gecikme cezası ve zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi oranında zam uygulanacaktır. Aynı zamanda 31/08/2020’den önce yapılan tespitlere ilişkin olup, 31/12/2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarının da yarısı silinirken, kalan yarısına gecikme cezası ve zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi oranında zam uygulanacaktır.

►İşverenlere rücu edilen alacaklara ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ise kanuni faiz yerine Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi oranında zam uygulanacaktır.

►Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi oranının %10’unun en son 01/03/2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 31/03/2021tarihinde peşin ödenmesi halinde, tahakkuk eden %90 Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi oranında eklenen tutar silinerek borç tahsil edilecektir.

►İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.