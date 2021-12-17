SGK e-Tebligat Sistemi’ne başvurular başladı

24.09.2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) yayınlanan yönetmelik ile SGK tarafından işverenlere yapılacak tüm tebliğlerin elektronik ortamda yapılacağı ve yeni sisteme yeni yıla kadar geçileceği duyurulmuştu.

SGK’ca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlenmiş olup konuya ilişkin uygulama e-Devlet üzerinden kullanıma açıldı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda.

Bu bakımdan;

- 01.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihi ve sonrasında sigortalı çalıştırmaya devam eden,

- 01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan,

Gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmaları gerekiyor.

Kişilerin temsile yetkili oldukları her bir tüzel kişilik için ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular e-devlette kayıtlı telefon numaraları ve e-mail adresleri üzerinden tanımlanmakta olup, sistem ikinci bir mail veya telefon numarası kaydetmeye sistem izin vermemektedir.

Kullanıcıların tebligat adresine kayıt olabilmesi için e-devletlerine iletişim bilgisi olarak ya şirket maillerini kaydetmesi ya da kendi iletişim seçeneklerini şirket için kullanmaları veya işlemleri özel mail adresleri ve telefon numaraları ile yürütmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahipleri tebligata yetkili kişi ekleyebilmekte veya çıkartabilmektedir. Başvuruyu alan kişilerin ayrıca hesaplarını yine e devlet üzerinden onaylaması gerekmektedir.

Yeni sistem ile SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK’ca belirlenen sistem üzerinden, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3 ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar için yeni sistemde şifre almak zorunludur.

e-Tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi işyeri için yapılan başvurularda vergi kimlik numarası, gerçek kişi işyeri için yapılan başvurularda ise T.C. Kimlik Numarası esas alınacaktır.

Tüzel kişilik için yapılan başvuru sonrası, aynı vergi kimlik numarası altında veya gerçek kişi işyeri için yapılan başvuru sonrası aynı T.C. Kimlik Numarası altında yeni bir işyeri dosyasının tescil edilmesi halinde, yeni tescil edilen işyeri için elektronik tebligat adresi alınmasına ihtiyaç duyulmamakta olup, yeni tescil edilen işyerine ilişkin tebligatlar daha önce başvurusu yapılan elektronik tebligat adresi üzerinden takip edilebilecektir.

Tüzel kişi işverenlerde yönetici/şirket yetkilisi/müdür/kanuni temsilci niteliğinde herhangi bir kişinin kalmaması (değişmesi, yenisinin atanması, yetkinin alınması vefat vb.) durumunda yeni yönetici/şirket yetkilisi/müdür/kanuni temsilcinin yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak atandıkları tarihten itibaren 3 ay içinde www.turkiye.gov.tr adresinden (e -Devlet üzerinden) başvuru yapması gerekmektedir.

SGK E-Tebligat uygulaması başvurusu başlamış olup, SGK tarafından 31.12.2021 tarihinde sona erecek başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.