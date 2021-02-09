SGK idari para cezalarından mirasçılar sorumlu mu?

Ahmet Metin AYSOY - SGK E. Başmüfettiş

5510 sayılı Kanunu’nun 102’nci maddesinde düzenlenen; SGK idari para cezalarına muhatap olan kişinin ölümü halinde idari para cezalarının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği sorusunun cevabı, idari para cezaları muhatabının gerçek kişi veya tüzel kişi olması ayrımına göre değişmektedir.

A) Gerçek kişinin idari para cezasına muhatap olması

İdari para cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda, cezaya muhatap olan kişilerin ölümü halinde, idari para cezalarının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde ayrıca bir hüküm bulunmaması nedeniyle, Anayasanın 38’inci maddesinde yer verilen "Cezaların Şahsiliği" ilkesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince, bu idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi icap etmektedir.

Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanun uyarınca uygulanan idari para cezasının borçlusu olan gerçek kişi işverenin ölümü halinde, bu amme alacağının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmadığından, kendisine idari para cezası uygulanan amme borçlusunun ölümü halinde, bu alacağın (borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin) tahsilinden vazgeçilecektir.

B) Tüzel kişinin idari para cezasına muhatap olması

Tüzel kişilere yönelik olarak verilen idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe geçilen sorumlu tutulan ortaklar ve/veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, cezaya tüzel kişiliğin muhatap olması nedeniyle, mirası reddetmemiş mirasçılardan bu alacakların takibine devam edilecektir. (SGK 2020/20 sayılı Genelge).