SGK “İşveren Temsilcisi” ile sorunları çözecek

Esasında uzun zamandır büyük işletmelerin ve çok sayıda işçi çalıştıran kurumların hem vergi idaresi hem SGK ve hem de İŞKUR nezdinde doğrudan ulaşabilecekleri, iş ve işlemleri için yardım ve destek alabilecekleri bir işveren temsilcisi talebi ve ihtiyacı vardı.

Bilindiği üzere bu konuyu en iyi uygulayan kurumların başında bankalar geliyor.

Bütün bankalarda kurumsal müşterilere hizmet verecek müşteri temsilcileri var. Müşteri temsilcilerinin görevleri müşteri ile banka arasında köprü olmak, müşteri talep ve ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak.

Esasen binlerce işçi çalıştıran büyük kurumların her bir işlem için ciddi emek ve zaman kaybına uğramaları nedeniyle bu yönde bir düzenleme yapılması ile hem SGK hem firmalar ve hem de bu firmalarda çalışanların işveren temsilcisi ile sorunlarının hızlıca çözüme kavuşturulması önemli bir ihtiyaçtır.

SGK tarafından 29 Nisan tarihinde yayınlanan genel yazı ile birlikte uygulamaların güncellenmesi üzerine çalışıldığı, bu anlamda hem SGK tarafında yapılan toplantılarda gerekse yazılı olarak yapılan başvurularda, birçok görüş ve öneri ile birlikte çeşitli konularda talepler SGK’ya iletilmektedir.

İletilen söz konusu talepler arasında özellikle taşra organizasyon yapısında düzenlemeye gidilerek “Büyük Mükellefler Sigorta Merkezleri veya Birimleri” nin kurulması ve yüksek istihdam kapasitesi bulunan özel sektör işverenlerinin ve işyerlerinin sorunlarının hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile çözümlenebilmesini sağlayabilecek şekilde bir merkez oluşturulması talebi de bulunmaktadır.

SGK yönetimi tarafından bu talebin, “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilmek suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda işyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayılarına göre SGK tarafından belirlenecek özel sektör işverenlerinin taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, yapılması gereken iş ve işlemlerin yakın takip edilerek hızlıca sonuçlandırılması amacıyla, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri’nde görev yapan personel arasından “SGK İşveren Temsilcisi” belirlenecektir.

Uygulamaya 16.5.2022 tarihinden itibaren ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’nde başlayacak olup sonuçlarına göre diğer il müdürlüklerine de yaygınlaştırılacağı açıklanmıştır.

Buna göre öncelikle İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilecek olup, bahse konu özel sektör işyerlerinin listesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK müdürlüklerine iletilmiş, merkez müdürlükleri gerekli personel görevlendirmelerinin yapılması yönünde SGK Başkanlığı tarafından talimatlandırılmış olması sevindiricidir.

Umarız bir an önce seçilen personele iletişim ve mevzuat eğitimleri tamamlanarak tüm illerde ve tüm büyük işverenlere bu yönde bir işveren temsilcisi ataması yapılır.