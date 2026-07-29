SGK’da dengeler değişiyor

Son torba kanunla, 1 Ağus­tos’tan itibaren SGK’ya formüle bağlı olarak tahsil edilen sigorta primlerinin yüzde 25’i kadar yapılan kat­kı kaldırılmıştır. Bunun yeri­ne, zaten mevcut olan ancak doğrudan katkının genelde ye­terli olması nedeniyle şimdiye kadar daha sınırlı kullanılan açık finansmanı kanalı kulla­nılacaktır.

Burada, geçen se­ne sonunda yapılan düzenlemeler­le SGK’nın bütçe dengesinin belir­gin olarak iyileşmeye başlaması ve bu doğrultuda mevcut düzenleme çerçevesindeki transfer tutarlarına ihtiyaç kalmaması etkili olmuş gibi görünüyor. Zaten bu kanundan ön­ce de merkezi yönetim bütçesinden yapılan transferlerde belirgin dü­şüş olmuştur ki bu da merkezi yö­netim bütçe görünümünde bu sene gözlenen iyileşmenin ana belirleyi­cisi olmuş gibi görünüyor.

Merkezi yönetim bütçesindeki iyileşme SGK’dan geliyor

Merkezi yönetim bütçe verile­rinde, SGK’ya yapılan transfer tu­tarı “Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri” kaleminde aylık bazda takip edilebilmektedir. Bu­na göre, yılın ilk 6 ayındaki toplam transfer 942 milyar TL ile geçen se­nenin ilk yarısına göre yüzde 7 geri­lemiş görünmektedir.

Bu doğrultu­da, grafikte de görüldüğü gibi, son 12 aylık toplam tutarın GSYH’ya oranı geçen seneki yüzde 3.1’den Haziran ayında yüzde 2.5’e gerile­miştir. Bu da bütçe açığının aynı dönemde yüzde 2.9’dan yüzde 2.4’e gerilemesini açıklamaktadır. Ayrı­ca, gerçekleşen oran, bu sene için belirlenen yüzde 3.5’lik açık hede­finin belirgin şekilde altında bu­lunmaktadır. Daha geriye gidersek, SGK’ya transferlerin GSYH’ya ora­nı 2010-2020 arasında yüzde 4.1 ile oldukça yüksek seviyelerdeydi.

2020 yılında yaşanan pandeminin etkisiyle yüzde 4.8’e kadar çıkan bu oran, sonrasında enflasyon şoku­nun da etkisiyle 2022 yılında yüz­de 2.5’e kadar gerilemişti. 2023 yı­lındaki EYT düzenlemesiyle tekrar artış gözlendikten sonra, özellikle bu sene SGK dengesinin belirgin şekilde iyileştiği gözlenmektedir.

Bu iyileşmenin hangi kanallar­dan kaynaklandığı ise gecikmeli olarak SGK’nın aylık yayımladığı bilanço verilerinden izlenebilmek­tedir. En son Nisan ayı verileriy­le incelendiğinde, özellikle prim gelirlerinde belirgin artış olduğu gözlenmektedir.

Yılın ilk 4 ayın­daki toplam gelir 1.7 trilyon TL ile geçen seneye göre yüzde 43.5 artış göstermiştir. 12 aylık toplam pri­min GSYH’ya oranı ise geçen se­ne sonundaki yüzde 6.4’ten yüzde 6.6’ya çıkmıştır ki bu da 2020’den beri en yüksek düzeydir. Bu artışta geçen sene sonunda yapılan düzen­lemeler etkili olmuştur.

Hatırlana­cağı gibi, 4 Aralık 2025’te yayınla­nan 7566 nolu kanunla uzun vade­li sigorta prim oranlarında işveren hissesinin artırılması, imalat dışı sektörlerdeki işverenlere uygula­nan 4 puanlık hazine prim teşviki­nin 2 puana indirilmesi ve prime esas kazanç üst sınırının artırılma­sı gibi birçok düzenleme yapılmış­tı. Komisyon görüşmelerinde bu düzenlemelerin toplam mali etki­sinin 220 milyar TL civarında ol­duğu söylenmişti. Bütçeden alınan sinyaller, gerçekleşmenin bunun üzerinde bile olabileceğini düşün­dürüyor.

Bunun yanında, grafik­te görüldüğü gibi, SGK’nın sağlık harcamalarının da 2025 başından beri düşüş eğiliminde olduğu göz­leniyor. Son 12 aylık sağlık harca­malarının GSYH’ya oranı 2024 so­nundaki yüzde 2.2’den bu se­ne Nisan ayında yüzde 2.1’e inmiştir. Burada da uzun sü­redir sabit kalan sağlık katkı payının geçen sene ve bu se­nenin başında artırılması et­kili olmuş olabilir.

Temmuz ayında yeni bir artış yapıldığı dikkate alındığında, burada­ki iyileşmenin devam edece­ği düşünülebilir. Emekli ma­aş ödemeleri ise 2022 yılında gerilediği GSYH’nın yüzde 4.4’ü se­viyesinden, EYT düzenlemesinin etkisiyle 2024 yılı sonunda yüzde 6.0’ya kadar yükselmiştir. Sonra­sında ise emekli sayısındaki artışın yavaşlamasıyla ödemelerde yatay bir eğilim gözlenmektedir.

Bütçede yer açıldı

Sonuçta bu sene SGK’ya bütçe­den yapılacak aktarım, bütçede ön­görülen GSYH’ya oranla yüzde 3 seviyesinin altında kalacak gibi gö­ründüğü anlaşılmaktadır. Bu du­rumda, eşel mobil gibi bütçe yapı­lırken öngörülemeyen harcamalara rağmen, bütçe açığının hedeflenen yüzde 3.5’in altına bile gelme ihti­mali olduğu görülmektedir.

Bütçe­de oluşan bu mali alan, savaş ve kü­resel gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan sektörlere yönelik ekono­mi destek programları ve bir süre­dir konuşulan hanehalkı gelir des­teği gibi programlara alan açmak­tadır.