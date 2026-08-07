SGK’nın gelirleri kısa dönemde arttı/artar; ya uzun dönemde?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK):

Devlet katkısı olmasaydı, 2025 yılını 853 milyar liralık açıkla (geçtiğimiz hafta ayrıntılarıyla anlatmıştım) kapatacaktı…

SGK’nın açığını kapatması adına, çeşitli kararlar alındı ve bu yılbaşından itibaren uygulaması başladı...

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Örneğin:

Çalışanlardan kesilen malullük, yaşlı­lık, ölüm aylığı prim oranları 1 puan (yüzde 20’den 21’e çıktı) artırıldı…

Beklenti: 110 milyar lira ek gelir…

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Örneğin:

Prime esas kazançlarda üst sınır, asga­ri ücretin 7.5 katından 9 katına çıkartıldı…

Beklenti: 63.7 milyar lira ilave gelir…

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Örneğin:

Askerlik borçlanması ve diğer borçlan­malarda (doğum hariç) prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartıldı…

Beklenti: 10-15 milyar lira ek gelir…

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Örneğin:

BAĞ-KUR’da ihya primi yüzde 34.75’ten yüzde 45’e çıkartıldı…

Beklenti: 3 milyar lira ilave gelir…

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Ve sonuç:

Geçen yılın ocak – mayıs döneminde 1.5 trilyon lira olan prim gelirleri, bu yılın aynı döneminde 2.1 trilyon lirayı aştı…

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Ve devlet, SGK’ya, 5 aylık dönemde, ge­çen yılın aynı dönemine göre 100 milyar li­raya yakın daha az katkı sağladı…

Bütçeden SGK’ya transfer ise, geçen yı­lın aynı dönemine göre yaklaşık 2 milyar lira arttı…

VELHASIL

SGK’nın gelirleri sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinden, giderleri ise emekli aylıkları ile sigortalıların sağlık gi­derlerinden oluşuyor…

Yani…

SGK’nın açıklarının kapanabilmesi için:

Ya çalışanlardan/işverenden daha fazla prim kesilmeli; ya emekli aylığı ve/veya sağlık giderleri düşürülmeli; yada çalışan sayısı artmalı…

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Soru şu:

İşçilik, enerji, navlun başta olmak üze­re “yüksek maliyet kıskacında olan” ve bu nedenle yabancı ile rekabette zorlanan yerli üreticinin yolunu/önünü açma­mız gerekirken, ödeyeceği primi artır­mak ve/veya bu alandaki teşviği kes­mek, uzun dönemde, çalışan sayısını ar­tırır mı?