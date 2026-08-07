SGK’nın gelirleri kısa dönemde arttı/artar; ya uzun dönemde?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK):
Devlet katkısı olmasaydı, 2025 yılını 853 milyar liralık açıkla (geçtiğimiz hafta ayrıntılarıyla anlatmıştım) kapatacaktı…
SGK’nın açığını kapatması adına, çeşitli kararlar alındı ve bu yılbaşından itibaren uygulaması başladı...
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Örneğin:
Çalışanlardan kesilen malullük, yaşlılık, ölüm aylığı prim oranları 1 puan (yüzde 20’den 21’e çıktı) artırıldı…
Beklenti: 110 milyar lira ek gelir…
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Örneğin:
Prime esas kazançlarda üst sınır, asgari ücretin 7.5 katından 9 katına çıkartıldı…
Beklenti: 63.7 milyar lira ilave gelir…
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Örneğin:
Askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarda (doğum hariç) prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartıldı…
Beklenti: 10-15 milyar lira ek gelir…
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Örneğin:
BAĞ-KUR’da ihya primi yüzde 34.75’ten yüzde 45’e çıkartıldı…
Beklenti: 3 milyar lira ilave gelir…
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Ve sonuç:
Geçen yılın ocak – mayıs döneminde 1.5 trilyon lira olan prim gelirleri, bu yılın aynı döneminde 2.1 trilyon lirayı aştı…
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Ve devlet, SGK’ya, 5 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre 100 milyar liraya yakın daha az katkı sağladı…
Bütçeden SGK’ya transfer ise, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 milyar lira arttı…
VELHASIL
SGK’nın gelirleri sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinden, giderleri ise emekli aylıkları ile sigortalıların sağlık giderlerinden oluşuyor…
Yani…
SGK’nın açıklarının kapanabilmesi için:
Ya çalışanlardan/işverenden daha fazla prim kesilmeli; ya emekli aylığı ve/veya sağlık giderleri düşürülmeli; yada çalışan sayısı artmalı…
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Soru şu:
İşçilik, enerji, navlun başta olmak üzere “yüksek maliyet kıskacında olan” ve bu nedenle yabancı ile rekabette zorlanan yerli üreticinin yolunu/önünü açmamız gerekirken, ödeyeceği primi artırmak ve/veya bu alandaki teşviği kesmek, uzun dönemde, çalışan sayısını artırır mı?
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