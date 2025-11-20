SGK’nın yıllık prim ‘kaçağı’ 1 trilyona yakın

Türkiye’de çalışma ça­ğındaki 66,5 milyon ki­şi içinde istihdamda olanların sayısı bunun yarısı­na ulaşmazken, çalışanların da 9 milyona yakın bölümü sos­yal güvenlik sistemine kaydı olmadan (sigortasız) çalışıyor.

Kayıt dışı çalışanların, as­gari ücret üzerinden sigortalı yapılması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu yılki prim geliri hedefinin dörtte birine denk gelen 1 tril­yon liraya yakın ilave gelir el­de edebileceği görülüyor. Baş­ka deyişle Kurum, kayıt dı­şı istihdam dolayısıyla yıllık bazda bu büyüklükte bir gelir­den yoksun kalıyor.

İstihdamda yüksek kayıt dışılık

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) bu yılın üçün­cü çeyreğine ilişkin açıkladığı iş gücü verilerine göre istih­damdakilerin mevsimsellik­ten arındırılmamış sayısı 33 milyon 69 bin. Bunun 22 mil­yon 143 binini erkek, 10 mil­yon 925 binini kadınlar oluş­turuyor. İstihdamdaki bu nü­fusun 5 milyon 297 bini erkek, 3 milyon 612 bini kadın olmak üzere toplam 8 milyon 910 bi­ni sigortasız çalışıyor. Bu da toplam istihdamdaki nüfusun yüzde 26,9’unu oluşturuyor. Kayıt dışı çalışan oranı erkek­lerde yüzde 23,9, kadınlarda yüzde 33,1 düzeyinde.

Kayıt dışı çalışanların 4 mil­yon 161 bini tarım, 4 milyon 749 bini tarım dışı sektörlerde çalışıyor. Tarım dışı alanlarda yüzde 16,9 olan kayıt dışı çalış­ma oranı, tarımda yüzde 83,3’e ulaşıyor. Toplam sigortasız ça­lışanların 3 milyon 152 binini ücretli ve yevmiyeliler, 3 mil­yon 147 binini kendi hesabına çalışanlar, 2 milyon 370 bini­ni “ücretsiz aile işçisi” kabul edilenler, 241 binini ise işve­renler oluşturuyor. Toplamda kayıt dışılık oranının en yük­sek olduğu grup yüzde 88,1’le ücretsiz aile işçileri. Bu oran kendi hesabına çalışanlarda yüzde 59,8, işverenlerde yüz­de 16, ücretli ve yevmiyeliler­de yüzde 13,4 düzeyinde.

Tarımsal ya da ticari faali­yette bulunan aile işletmesin­de sigorta kaydı olmadan çalı­şan “ücretsiz aile işçileri”nin 1 milyon 928 bini tarımda, 442 bini tarım dışı sektörlerde. Ta­rımda çalışan ücretsiz aile işçi­lerinin yüzde 92,9’u kayıt dışı çalışıyor, diğer sektörlerde bu oran yüzde 72 ile yine yüksek.

SGK’nın bir çalışandan prim geliri

Ülkede kayıtlı çalışanların brüt ücreti üzerinden işçi pa­yı olarak yüzde 14 sigorta pri­mi ve yüzde 1 oranında İşsizlik Sigortası Fonu pirimi kesili­yor. Personel adına işveren pa­yı olarak da ayrıca çalıştıran, brüt ücretin yüzde 15,75’i ka­dar sigorta primi ve yüzde 2’si kadar işsizlik sigortası primi ödüyor. Çalışan adına SGK’ya yapılan aylık prim ödemeleri­nin bu oranlara göre hesapla­nan tutarı, çalışanın brüt üc­ret düzeyine göre değişiyor.

Yasal olarak beyan edile­bilecek en düşük brüt ücret olarak asgari ücret alındı­ğında bile çalışan başına yıl­lık prim ödemesi 100 bin lira­ya aşıyor. Şu an itibarıyla brüt 26 bin 5,50 TL olan asgari üc­ret üzerinden bordrosu dü­zenlenen bir çalışana, her ay 3 bin 640,77 TL sigorta pri­mi ve 260,06 TL işsizlik pri­mi olmak üzere toplam 3 bin 900,83 TL’lik kesinti sonrası net ücreti 22 bin 104 TL ola­rak ödeniyor. İşverenin ayrıca kendi payı dolayısıyla sigorta ve işsizlik fonu olarak ödedi­ği toplam 4 bin 616 TL ile bir­likte bir asgari ücretli çalışan için SGK’ya ödenen aylık tu­tar 8 bin 516,81 TL ediyor. Her asgari ücretli başına SGK’ye bir yılda ödenen prim tutarı 102 bin 201,7 liraya ulaşıyor.

Yıllık prim gelirinin dörtte biri

SGK’nın 2025 bütçesinde yıllık prim geliri 3 trilyon 752,5 milyar lira olarak öngörülmüştü. Buna göre 8,9 milyon kayıt dışı çalışanın asgari ücretten sigortalı yapılması durumunda elde edilebilecek prim geliri, bunun yaklaşık dörtte birine denk geliyor. 2025 hedeflerinde; SGK’nın çeşitli sosyal kesimlere yönelik bütçe transferleri ve diğer kalemlerle birlikte toplam geliri 5 trilyon 182,7 milyar, 3 trilyon 739,1 milyar liralık emekli aylığı ödemesi ile bütçeden karşılanan aktarımlar ve diğer harcamalar olmak üzere toplam gideri ise 5 trilyon 505,5 milyar lira öngörülmüştü.

SGK’nın en son ağustos itibarıyla açıkladığı verilere göre sekiz aylık prim geliri 2 trilyon 484,7 milyar ve diğer kalemlerle toplam gelir 3 trilyon 503,3 milyar; 2 trilyon 422,5 milyarı emekli aylığı ödemesi olmak üzere toplam giderler de 3 trilyon 577,4 milyar lira oldu. SGK’nın bu yılın tümünde 322,8 milyar lira öngörülen açığı, ilk sekiz ay itibarıyla 74,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Teorik yıllık kayıp 911 milyar TL

Üçüncü çeyrek itibarıyla 8 milyon 910 bin kayıt dışı çalışanın sosyal güvenlik kaydı yapılarak adına asgari ücret üzerinden bordro düzenlenerek prim ödenmesi durumunda bile SGK’nın aylık 75,9 milyar ve yıllık 910,6 milyar liralık bir ilave gelir elde etme durumu bulunuyor. Başka deyişle bu kişilerin kayıt dışı çalışması nedeniyle Kurum, en az bu tutarda bir gelirden yoksun kalıyor. Kayıt dışı çalışanlar içinde 3,2 milyon kişi ile en büyük grubu oluşturan ücretli ve yevmiyelilerin asgari ücretten sigortalı yapılması durumunda SGK’nın elde edebileceği ilave prim geliri aylık 26,8 milyar, yıllık 322,1 milyar liraya karşılık geliyor.

Kendi adına çalışanlar (BAĞ-KUR/4B) ile işverenlerin de SGK’ya prim öderken hem işçi hem de işveren payı ödemesi gerekiyor. Bu durumda olup kayıt dışı çalışan işveren ve kendi hesabına çalışan 3,4 milyon dolayındaki kişinin kayda girip asgari ücret üzerinden prim ödemesi durumunda Kurum’un elde edebileceği gelir aylık 29 milyar, yıllık 346 milyarı buluyor. Ücretsiz aile işçisi konumundaki 2,4 milyon kişinin sigortalı yapılması durumunda elde edilebilecek prim geliri ise aylık 20,2 milyar, yıllık 242,2 milyar lira düzeyinde.