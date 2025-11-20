SGK’nın yıllık prim ‘kaçağı’ 1 trilyona yakın
Türkiye’de çalışma çağındaki 66,5 milyon kişi içinde istihdamda olanların sayısı bunun yarısına ulaşmazken, çalışanların da 9 milyona yakın bölümü sosyal güvenlik sistemine kaydı olmadan (sigortasız) çalışıyor.
Kayıt dışı çalışanların, asgari ücret üzerinden sigortalı yapılması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu yılki prim geliri hedefinin dörtte birine denk gelen 1 trilyon liraya yakın ilave gelir elde edebileceği görülüyor. Başka deyişle Kurum, kayıt dışı istihdam dolayısıyla yıllık bazda bu büyüklükte bir gelirden yoksun kalıyor.
İstihdamda yüksek kayıt dışılık
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı iş gücü verilerine göre istihdamdakilerin mevsimsellikten arındırılmamış sayısı 33 milyon 69 bin. Bunun 22 milyon 143 binini erkek, 10 milyon 925 binini kadınlar oluşturuyor. İstihdamdaki bu nüfusun 5 milyon 297 bini erkek, 3 milyon 612 bini kadın olmak üzere toplam 8 milyon 910 bini sigortasız çalışıyor. Bu da toplam istihdamdaki nüfusun yüzde 26,9’unu oluşturuyor. Kayıt dışı çalışan oranı erkeklerde yüzde 23,9, kadınlarda yüzde 33,1 düzeyinde.
Kayıt dışı çalışanların 4 milyon 161 bini tarım, 4 milyon 749 bini tarım dışı sektörlerde çalışıyor. Tarım dışı alanlarda yüzde 16,9 olan kayıt dışı çalışma oranı, tarımda yüzde 83,3’e ulaşıyor. Toplam sigortasız çalışanların 3 milyon 152 binini ücretli ve yevmiyeliler, 3 milyon 147 binini kendi hesabına çalışanlar, 2 milyon 370 binini “ücretsiz aile işçisi” kabul edilenler, 241 binini ise işverenler oluşturuyor. Toplamda kayıt dışılık oranının en yüksek olduğu grup yüzde 88,1’le ücretsiz aile işçileri. Bu oran kendi hesabına çalışanlarda yüzde 59,8, işverenlerde yüzde 16, ücretli ve yevmiyelilerde yüzde 13,4 düzeyinde.
Tarımsal ya da ticari faaliyette bulunan aile işletmesinde sigorta kaydı olmadan çalışan “ücretsiz aile işçileri”nin 1 milyon 928 bini tarımda, 442 bini tarım dışı sektörlerde. Tarımda çalışan ücretsiz aile işçilerinin yüzde 92,9’u kayıt dışı çalışıyor, diğer sektörlerde bu oran yüzde 72 ile yine yüksek.
SGK’nın bir çalışandan prim geliri
Ülkede kayıtlı çalışanların brüt ücreti üzerinden işçi payı olarak yüzde 14 sigorta primi ve yüzde 1 oranında İşsizlik Sigortası Fonu pirimi kesiliyor. Personel adına işveren payı olarak da ayrıca çalıştıran, brüt ücretin yüzde 15,75’i kadar sigorta primi ve yüzde 2’si kadar işsizlik sigortası primi ödüyor. Çalışan adına SGK’ya yapılan aylık prim ödemelerinin bu oranlara göre hesaplanan tutarı, çalışanın brüt ücret düzeyine göre değişiyor.
Yasal olarak beyan edilebilecek en düşük brüt ücret olarak asgari ücret alındığında bile çalışan başına yıllık prim ödemesi 100 bin liraya aşıyor. Şu an itibarıyla brüt 26 bin 5,50 TL olan asgari ücret üzerinden bordrosu düzenlenen bir çalışana, her ay 3 bin 640,77 TL sigorta primi ve 260,06 TL işsizlik primi olmak üzere toplam 3 bin 900,83 TL’lik kesinti sonrası net ücreti 22 bin 104 TL olarak ödeniyor. İşverenin ayrıca kendi payı dolayısıyla sigorta ve işsizlik fonu olarak ödediği toplam 4 bin 616 TL ile birlikte bir asgari ücretli çalışan için SGK’ya ödenen aylık tutar 8 bin 516,81 TL ediyor. Her asgari ücretli başına SGK’ye bir yılda ödenen prim tutarı 102 bin 201,7 liraya ulaşıyor.
Yıllık prim gelirinin dörtte biri
SGK’nın 2025 bütçesinde yıllık prim geliri 3 trilyon 752,5 milyar lira olarak öngörülmüştü. Buna göre 8,9 milyon kayıt dışı çalışanın asgari ücretten sigortalı yapılması durumunda elde edilebilecek prim geliri, bunun yaklaşık dörtte birine denk geliyor. 2025 hedeflerinde; SGK’nın çeşitli sosyal kesimlere yönelik bütçe transferleri ve diğer kalemlerle birlikte toplam geliri 5 trilyon 182,7 milyar, 3 trilyon 739,1 milyar liralık emekli aylığı ödemesi ile bütçeden karşılanan aktarımlar ve diğer harcamalar olmak üzere toplam gideri ise 5 trilyon 505,5 milyar lira öngörülmüştü.
SGK’nın en son ağustos itibarıyla açıkladığı verilere göre sekiz aylık prim geliri 2 trilyon 484,7 milyar ve diğer kalemlerle toplam gelir 3 trilyon 503,3 milyar; 2 trilyon 422,5 milyarı emekli aylığı ödemesi olmak üzere toplam giderler de 3 trilyon 577,4 milyar lira oldu. SGK’nın bu yılın tümünde 322,8 milyar lira öngörülen açığı, ilk sekiz ay itibarıyla 74,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Teorik yıllık kayıp 911 milyar TL
Üçüncü çeyrek itibarıyla 8 milyon 910 bin kayıt dışı çalışanın sosyal güvenlik kaydı yapılarak adına asgari ücret üzerinden bordro düzenlenerek prim ödenmesi durumunda bile SGK’nın aylık 75,9 milyar ve yıllık 910,6 milyar liralık bir ilave gelir elde etme durumu bulunuyor. Başka deyişle bu kişilerin kayıt dışı çalışması nedeniyle Kurum, en az bu tutarda bir gelirden yoksun kalıyor. Kayıt dışı çalışanlar içinde 3,2 milyon kişi ile en büyük grubu oluşturan ücretli ve yevmiyelilerin asgari ücretten sigortalı yapılması durumunda SGK’nın elde edebileceği ilave prim geliri aylık 26,8 milyar, yıllık 322,1 milyar liraya karşılık geliyor.
Kendi adına çalışanlar (BAĞ-KUR/4B) ile işverenlerin de SGK’ya prim öderken hem işçi hem de işveren payı ödemesi gerekiyor. Bu durumda olup kayıt dışı çalışan işveren ve kendi hesabına çalışan 3,4 milyon dolayındaki kişinin kayda girip asgari ücret üzerinden prim ödemesi durumunda Kurum’un elde edebileceği gelir aylık 29 milyar, yıllık 346 milyarı buluyor. Ücretsiz aile işçisi konumundaki 2,4 milyon kişinin sigortalı yapılması durumunda elde edilebilecek prim geliri ise aylık 20,2 milyar, yıllık 242,2 milyar lira düzeyinde.
