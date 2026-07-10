Shenzen yeni otomotiv üretim merkezi
Shenzhen’in hikâyesi, Çin’in reform ve açılım politikasının en başarılı örneği olarak görülüyor. Shenzhen’in elektrikli araç sektöründeki rolünü veya küresel yarı iletken rekabetindeki konumunu daha da önemli hale gelirken, Shenzhen’in geçmişten günümüze dönüşümü ve küçük bir balıkçı köyünden başlayıp bugün küresel teknoloji ve üretim merkezi haline gelmesi gerçekten etkileyici bir hikâye olarak öne çıkıyor.1979’da Çin’in ilk Özel Ekonomik Bölgesi ilan edilmesiyle başlayan dönüşüm, bugün 17 milyondan fazla nüfusu ve küresel teknoloji devlerini barındıran bir metropol yarattı.
Tarihsel gelişim, balıkçı köyünden otomotiv üretimine
1970’lere kadar Shenzhen, Guangdong eyaletinde tarım ve balıkçılıkla geçinen yaklaşık 30.000 kişilik küçük bir yerleşimdi. Şehir, Özel Ekonomik Bölge (SEZ) 1979’da şehir statüsü kazanırken,1980’de Deng Xiaoping’in reformlarıyla Çin’in ilk SEZ’si oldu. Bu sayede yabancı yatırım, teknoloji ve yönetim deneyimi çekildi. Sanayileşme ve üretim 1980–1990’larda Hong Kong sermayesiyle fabrikalar kuruldu; elektronik, tekstil ve oyuncak üretimiyle Shenzhen “dünyanın fabrikası” haline geldi.
Modern dönüşüm ana stratejiydi
Çin teknoloji devleri burada doğdu. Huaqiangbei bölgesi, hızlı prototipleme ve donanım inovasyonu ile “Donanımın Silikon Vadisi” olarak anılıyor. Küresel ticaret Shenzhen Limanı, dünyanın en yoğun konteyner limanlarından biri olurken, şehir, küresel tedarik zincirlerinde kritik rol oynuyor. Elektrikli araçların Çinli üreticileri, elektrikli araç pazarında rakiplerini bazı bölgelerde geride bıraktı. Shenzhen, Çin’in batarya üretim gücüyle yeşil teknoloji yarışında öne çıkıyor.
Günümüzde Shenzhen
Konum G u a n g d o n g eyaletinde, Hong Kong’un kuzeyinde yer alan Shenzen, nüfus açısından 17,5 milyon (2020) , ekonomi ise 2025 nominal GSYİH: 3,873 milyar RMB (557 milyar USD) yaratıyor.
Öne çıkan sektörlerde ise elektronik, yazılım, telekom, elektrikli araç üretimi çıkarken, küresel rol olarak tedarik zincirleri, yarı iletkenler, yeşil teknoloji yer alıyor.
Bu dönüşümün üç kritik aşaması var:
* Özel Ekonomik Bölge ilanı ile başlayan açılım süreci • Sanayileşme ve üretim döneminde “dünyanın fabrikası” kimliği
* Teknoloji ve inovasyon merkezi olarak günümüzde Çinli devlerin doğuşu.
Otomotivde Shenzen
Değişen otomotiv ekosisteminde, üretim merkezleri de değişiyor. Otomotivin seri üretiminin doğduğu Detroit’den, Shenzhen modern zamanların Detroit oldu diye bilir miyiz, göreceğiz.2025 rakamlarına bakarsak, şehir artık kendisini resmen “Çin’in bir numaralı araba şehri” haline gelirken, Çin’in en çok e-araba ve hibrit veya genel olarak araba üretilen şehri olarak kabul ediliyor. Detroit’te Ford Model T’nin görkemli günlerinde, Dünya’da içten yanmalı motorlu araçların bu kadar yoğun bir şekilde seri üretiminin yapıldığı başka bir yer yoktu. Benzer şekilde, bugün dünyada Shenzhen’den daha fazla elektrikli araba ve hibritin üretildiği başka bir yer yok. Dünyanın her şehrinde mobilite dönüşümünde önemli bir sıçrama yaşandığı açık: Elektrikli arabalar ve hibritler giderek daha fazla trafiğe hâkim oluyor ve benzin istasyonlarından daha fazla şarj istasyonu var olacak gibi görünüyor.
Yaklaşık 3 milyon araç üretildi
2024’ten bu yana Shenzhen, elektrikli arabalar, hibrit araçlar ile aynı zamanda üretimlerinde de ülkeye öncülük ediyor. Shenzhen , 2024’te 2,8 milyondan fazla araç üretilirken, 2023’te de ise 1,8 milyon adet üretildi. 2025 yılında Shenzhen’de elektrikli araç üretimi 2.9 milyon adedi aşarak Çin’in “elektrikli araç başkenti” konumunu pekiştirdi. Bu rakam, Shenzhen’i ülke çapında en yüksek üretim hacmine sahip şehir haline getirdi. Detroit’in bir zamanlar olduğu gibi, Shenzhen de e-mobilite çağında tüm bir ülkenin modern ekonomik gücünün sembolü haline geliyor. Ve geçmişte Ford’a benzer şekilde, şimdi de merkezi Shenzhen’de bulunan en büyük üretici şirket, modern üretim süreçleri ve kitle pazarı için uygun fiyatlı otomobilleriyle dünyadaki diğer tüm üreticileri geride bıraktı.
Dünyanın en büyük elektrikli ve hibrit araç üreticisi, olan Çin markası Çin’in farklı şehirlerinde de faaliyet gösteriyor. Ancak, Shenzhen artık “Süper Fabrika” olarak adlandırılan ve geçen yıl Shenzhen’deki otomobil üretimindeki keskin artıştan başlıca sorumlu olan en büyük üretim hattına ev sahipliği yapıyor. En büyük üreticinin araçlarının yaklaşık beşte biri şehirde üretiliyor. Shenzhen ayrıca 2.400 şirketten oluşan bir tedarik zincirinin kurulmasını aktif olarak destekledi. Bu firmalar, bağlantılı ve otomatik elektrikli araçlar ve hibritlerin yanı sıra bunların birçok temel bileşeninin araştırma, geliştirme ve üretiminde yer alıyor.
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