Shenzen yeni otomotiv üretim merkezi

Shenzhen’in hikâ­yesi, Çin’in reform ve açılım politikası­nın en başarılı örne­ği olarak görülüyor. Shenzhen’in elektrik­li araç sektöründe­ki rolünü veya küre­sel yarı iletken reka­betindeki konumunu daha da önemli hale gelirken, Shenzhen’in geçmişten günümüze dönüşümü ve küçük bir balıkçı köyünden başlayıp bugün küresel teknoloji ve üretim merkezi haline gelme­si gerçekten etkileyici bir hikâye olarak öne çıkıyor.1979’da Çin’in ilk Özel Ekonomik Bölgesi ilan edilmesiyle başlayan dönüşüm, bugün 17 milyondan fazla nüfusu ve küresel teknoloji devlerini ba­rındıran bir metropol yarattı.

Tarihsel gelişim, balıkçı köyünden otomotiv üretimine

1970’lere kadar Shenzhen, Gu­angdong eyaletinde tarım ve ba­lıkçılıkla geçinen yaklaşık 30.000 kişilik küçük bir yerleşimdi. Şe­hir, Özel Ekonomik Bölge (SEZ) 1979’da şehir statüsü kazanır­ken,1980’de Deng Xiaoping’in reformlarıyla Çin’in ilk SEZ’si oldu. Bu sayede yabancı yatı­rım, teknoloji ve yönetim dene­yimi çekildi. Sanayileşme ve üre­tim 1980–1990’larda Hong Kong sermayesiyle fabrikalar kurul­du; elektronik, tekstil ve oyuncak üretimiyle Shenzhen “dünyanın fabrikası” haline geldi.

Modern dönüşüm ana stratejiydi

Çin teknoloji devleri burada doğdu. Huaqiangbei bölgesi, hız­lı prototipleme ve donanım ino­vasyonu ile “Donanımın Silikon Vadisi” olarak anılıyor. Küresel ticaret Shenzhen Limanı, dünya­nın en yoğun konteyner limanla­rından biri olurken, şehir, küre­sel tedarik zincirlerinde kritik rol oynuyor. Elektrikli araçların Çinli üreticileri, elektrikli araç pazarında rakiplerini bazı böl­gelerde geride bıraktı. Shenzhen, Çin’in batarya üretim gücüyle yeşil teknoloji yarışında öne çı­kıyor.

Günümüzde Shenzhen

Konum G u a n g d o n g eyaletinde, Hong Kong’un kuze­yinde yer alan Shenzen, nüfus açısından 17,5 milyon (2020) , ekonomi ise 2025 nominal GS­YİH: 3,873 milyar RMB (557 mil­yar USD) yaratıyor.

Öne çıkan sektörlerde ise elektronik, yazılım, telekom, elektrikli araç üretimi çıkarken, küresel rol olarak tedarik zincir­leri, yarı iletkenler, yeşil teknolo­ji yer alıyor.

Bu dönüşümün üç kritik aşa­ması var:

* Özel Ekonomik Bölge ilanı ile başlayan açılım süreci • Sa­nayileşme ve üretim döneminde “dünyanın fabrikası” kimliği

* Teknoloji ve inovasyon mer­kezi olarak günümüzde Çinli devlerin doğuşu.

Otomotivde Shenzen

Değişen otomotiv ekosiste­minde, üretim merkezleri de değişiyor. Otomotivin seri üre­timinin doğduğu Detroit’den, Shenzhen modern zamanların Detroit oldu diye bilir miyiz, gö­receğiz.2025 rakamlarına bakar­sak, şehir artık kendisini resmen “Çin’in bir numaralı araba şeh­ri” haline gelirken, Çin’in en çok e-araba ve hibrit veya genel ola­rak araba üretilen şehri olarak kabul ediliyor. Detroit’te Ford Model T’nin görkemli günlerin­de, Dünya’da içten yanmalı mo­torlu araçların bu kadar yoğun bir şekilde seri üretiminin yapıl­dığı başka bir yer yoktu. Benzer şekilde, bugün dünyada Shenz­hen’den daha fazla elektrikli ara­ba ve hibritin üretildiği başka bir yer yok. Dünyanın her şehrinde mobilite dönüşümünde önemli bir sıçrama yaşandığı açık: Elekt­rikli arabalar ve hibritler giderek daha fazla trafiğe hâkim oluyor ve benzin istasyonlarından daha fazla şarj istasyonu var olacak gi­bi görünüyor.

Yaklaşık 3 milyon araç üretildi

2024’ten bu yana Shenzhen, elektrikli arabalar, hibrit araçlar ile aynı zamanda üretimlerinde de ülkeye öncülük ediyor. Shenz­hen , 2024’te 2,8 milyondan faz­la araç üretilirken, 2023’te de ise 1,8 milyon adet üretildi. 2025 yı­lında Shenzhen’de elektrikli araç üretimi 2.9 milyon adedi aşarak Çin’in “elektrikli araç başkenti” konumunu pekiştirdi. Bu rakam, Shenzhen’i ülke çapında en yük­sek üretim hacmine sahip şehir haline getirdi. Detroit’in bir za­manlar olduğu gibi, Shenzhen de e-mobilite çağında tüm bir ülke­nin modern ekonomik gücünün sembolü haline geliyor. Ve geç­mişte Ford’a benzer şekilde, şim­di de merkezi Shenzhen’de bulu­nan en büyük üretici şirket, mo­dern üretim süreçleri ve kitle pazarı için uygun fiyatlı otomo­billeriyle dünyadaki diğer tüm üreticileri geride bıraktı.

Dünyanın en büyük elektrikli ve hibrit araç üreticisi, olan Çin markası Çin’in farklı şehirlerin­de de faaliyet gösteriyor. Ancak, Shenzhen artık “Süper Fabri­ka” olarak adlandırılan ve geçen yıl Shenzhen’deki otomobil üre­timindeki keskin artıştan başlı­ca sorumlu olan en büyük üretim hattına ev sahipliği yapıyor. En büyük üreticinin araçlarının yak­laşık beşte biri şehirde üretiliyor. Shenzhen ayrıca 2.400 şirketten oluşan bir tedarik zincirinin ku­rulmasını aktif olarak destekledi. Bu firmalar, bağlantılı ve otoma­tik elektrikli araçlar ve hibritle­rin yanı sıra bunların birçok te­mel bileşeninin araştırma, geliş­tirme ve üretiminde yer alıyor.