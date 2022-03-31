Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’nden…

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen “5. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi” 24-25 Mart 2022 tarihleri arasında BTK Ana Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’den, Zirveyi anlatmasını ve değerlendirmesini rica ettim.

Başkan Aktepe; Zirvemize, Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, HGM Gökhan Evren katılım sağladı.

Zirveyi, Kamu üst düzey yönetici, sektör temsilcileri, akademisyen ve öğrencilerden oluşan 500 kişilik katılımla gerçekleştirdik.

Zirvemizde, yeni normalde siber güvenlik ekosistemin geliştirilmesine yönelik hususların, insan, süreç, yasal mevzuat ve toplum boyutuyla tartışıldığı “Siber Güvenlik Stratejileri”, “Yenilikçi Siber Güvenlik Teknolojileri ve Uygulamaları”, “Siber Tehditlerin Gelişimi ve Genişleyen Saldırı Yüzeyi”, “Siber Güvenlikte Beşeri Sermayenin Önemi ve “Siber Güvenliğin Ekonomiye Etkisi ve Siber Girişimcilik” oturumları gerçekleştirildi.

Sözleriyle başladığı anlatımına Genel Başkan Aktepe şu sözleriyle devam etti.

“Son yıllarda siber saldırılar yoğun olarak Kritik Altyapılara, KOBİ’lere ve tedarik zincirlerine yönelmiştir.

Kamu kurumları başta olmak üzere tüm sektörlerde özelliklede savunma, uzay ve havacılık alanında faaliyet gösteren personelin siber güvenlik farkındalığı önem kazanmıştır.

Her ne kadar siber güvenliğin teknik önlemler ile sağlanacağı düşünülse de yapılan araştırmalar siber saldırıların %80 insan hatalarından kaynaklandığını açıkça göstermektedir.

Bu nedenle düzenli olarak verilecek olan siber güvenlik farkındalık eğitimlerinin, kurumların “Siber olgunluk seviyesinin ve siber dayanıklılığının” arttırılmasına çok önemli katkılar sağladığı bilinmektedir.

Bu kapsamda, ulusal seviyede siber dayanıklılığının arttırılması amacıyla TBD tarafından Teknokent ve OSB’lerde yerleşik ‘KOBİ’lere ve Girişimcilere Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri’ verilmektedir.

Bu güne kadar 11 ilde, 88 Organize Sanayi Bölgesine yönelik olarak 24 adet eğitimin düzenlendiğini ve yılsonuna kadar 300’den fazla eğitimin verilmesinin planlandığını belirten Aktepe, “Ülkemizde kritik altyapılarda kullanılan siber güvenlik ürünlerinin büyük oranda yurtdışı kaynaklı olduğu bilinmektedir.

Bu durumun ulusal güvenliğimize bir tehdit oluşturduğunu düşünmekteyiz.

TBD olarak siber güvenlik teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılması ve teknolojik egemenliğin arttırılmasının çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yerli ve milli uygulamalarla Türkiye'nin Siber Kalkanının her geçen güçlendirilmekte olduğu ve KASIRGA, AVCI ve AZAD gibi başarılı milli uygulamalar ile 2020 yılında 118 bin 470 olan siber saldırı sayısının 2021'de 84 bin 113'e gerilemiş olduğu açıklanmıştır.

Bu açıklama TBD’nin ne kadar haklı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.” diye anlatımını sürdürdü.

Rahmi Aktepe ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliklerini başarıyla yürüttüklerini ve ülkemizin BT alanında kalkınmasına ve siber güvenlik kapasitesinin gelişimine katkı sağlamaktan TBD olarak gurur duyduklarını ifade etti.

Aktepe, ”Pandemi ile birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve dijital platformlar üzerinden ticaret ile birlikte her zaman ve her yerden kurumsal bilgilere erişim gereksinimi siber saldırı yüzeyinin genişlemesine neden olmuş ve yeni siber güvenlik risklerini ortaya çıkarmıştır.

COVID-19’dan bu yana en çok görülen siber saldırı vektörleri ise %55 artışla Veri Kaybı (Data Loss), %51 artışla Kimlik Avı (Phishing) %44 artışla Hesap Ele Geçirme (Account Takeover) ve %40 artışla fidye saldırıları olmuştur.

Yapılan araştırmalar göre günümüzde her 11 saniyede bir fidye saldırıları gerçekleşmektedir ve bu sıklığın daha da artması beklenmektedir.

ABD'de 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşen fidye saldırıları için 590 milyon dolar tutarında fidye ödemesi yapıldığı raporlanmıştır.

ABD'de yapılan diğer bir araştırmaya göre de sağlık sektörü finans ve savunma sektöründen sonra siber saldırılardan küresel olarak en çok etkilenen 3’üncü sektör olmuştur.

Son iki yılda kötü amaçlı yazılım sayısında ise 4 katı bir artış gözlemlenmiştir” ifadelerini kullanan Rahmi Aktepe, değerlendirmesinde koordinasyon ve işbirliğine dikkat çekerek “ strateji ve politikaların belirlenmesinden uygulanmasına kadar uzanan yolda; birlikte çalışabilme, farklı bakış açılarının yer alacağı ortak akıl oluşturma kültürünün hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak “Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’ni değerlendirdi.