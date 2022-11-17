Siber güvenlikte saldırı yüzeyini kontrol etmek

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da düzenlenen bombalı saldırının yarattığı üzüntü ve endişe hayatlarımız üzerinde bir süre izini koruyacak. Saldırıda ölenlere rahmet, yaralılara şifa ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendim ve konuştuğum insanların ortak noktası, o gün orada olunabileceğine yaptıkları vurgu.

Bu, yani insanların korkutucu ya da beklenmedik bir olayı günlük hayatlarına dokunacak şekilde sahneye koyup “benim de başıma gelebilirdi” dedirtmenin, bir dönem ilgilendiğimde, korku ve özellikle gerilim filmlerinin en temel aracı olduğunu öğrenmiştim. Zamanında seyrettiğim “13. Cuma” filminde bir gençlik kampında tonla genç çok kanlı biçimlerde öldürülüyordu. Ancak bu kan banyosundan daha büyük gerilim kaynağı, gece karanlıkta buzdolabından bir şey almaya giden karakterin tedirgin edici bir müzik eşliğinde duraklarken bir kara kedinin aniden miyavlayarak atlayıp camdan dışarı çıkmasıydı. İnsan doğası, kendi başına gelebileceğini düşündüğü şeylerden daha fazla etkileniyor ve duygusal tepkiler veriyor.

Soğukkanlı değerlendirmeler yapabilmeleri, siber güvenlik sistemlerinin insanlara göre en önemli avantajı. 15 Kasım’da Swissotel’de düzenlenen Fortinet Security Day’de görüştüğüm Fortinet Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bilgi Güvenliği Direktörü (CISO) Alain Sanchez’in anlattıklarının fiziksel hayatlarımızdaki güvenliği de daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum.

Sanchez, siber güvenliği anlatırken “saldırı yüzeyi” tanımlaması yapıyor. Bu değişimi, çocukluğumdaki mahalle deneyimi nedeniyle anlayabiliyorum. O dönemde herkes herkesi tanıdığı için sokaklarda rahatça oynayabiliyorduk. Sonrasında büyük şehirlere göç bu tabloyu değiştirdi ve “oğlum, oyuncaklarını arkadaşlarına da versene” ifadesinden “tanımadığın insanlarla konuşma” ifadesine geçtik. O dönemde saldırı yüzeyinin genişlemesi, oyunu sokaktan eve yani güvenlik duvarının arkasına taşımamızı getirmişti.

Bu deneyim, firewall uzmanı Fortinet’in CISO’sunun “evinizin bir kapısı zorlandığında biz bütün kapıları güvenceye alıyoruz” ifadesini anlamamı kolaylaştırıyor. Ancak günümüzde sorun çok daha karmaşık.

Her kararda maliyetler önemli bir eksen oluşturuyor

Güvenlik duvarına (firewall) bağlı güvenlik kurguları, gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş tehditlerin verisine dayanarak risklerin yönetilmesine dayanıyor. Bu basit tanımlama, gelişen teknoloji ile birlikte –özünü korusa da- daha karmaşık bir hal almak durumunda. Bulut alanındaki gelişmeler, şu anda bunu anlamak açısından en açıklayıcı zemini oluşturuyor. Sanchez, pandemi döneminde hayat kurtaran bulut bilişimin sermaye yatırımı-operasyonel harcama (CAPEX-OPEX) dengesine işaret ederek şirketler için yüksek başlangıç yatırımına gerek olmadan ve hızla işe başlama/ölçeklenme olanağı sunan bulutun vazgeçilmez bir araç olduğunu ifade ediyor. Ancak yine bu maliyet yapısı nedeniyle, şirketlerin gelecekte bulut tedarikçilerinin servis ücretlerini artırmaları karşısında daha uygun fiyatlı tedarikçilere geçme senaryosunu düşünmeleri gerekiyor; tabii bunun güvenlik boyutunu da. Sanchez, güvenliğin bulut altyapısının içinde değil, bir katman olarak üzerinde yer almasının etkin maliyet sağlamak için alınan buluttan buluta geçme kararlarının güvelik açığına düşmeden uygulanması için gerekli olduğunu söylüyor. Katılıyorum. Türkiye’de numara taşımanın önünün açılmasının ardından mobil operatörlerin sunduğu tarife çeşitliliği ve fırsatlar düşünüldüğünde, kurumsal tarafta bulut tedarikçileri ile çok farklı koşullarda anlaşmaların yapılabileceğini öngörmek için kahin olmak gerekmiyor.

Sanchez, birini işe almak için görüşme yaparken adayın kendisine yönelttiği ilk sorunun maaş ya da sosyal haklar ile değil, uzaktan çalışma politikası ile ilgili olduğunu söylüyor. Bu bir yandan bulutun vazgeçilmez kalacağını gösterirken diğer yandan buradaki güvenlik için sürdürülebilir bir politika tanımlamayı daha önemli hale getiriyor.

Konu sadece bulut ile de sınırlı değil. Verinin çok daha hızlı taşınmasını sağlayan ve farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına göre değişik dilimlere bölünerek kullanılabilen 5G altyapısı, tehdit yüzeyini genişleten bir diğer unsur. Bundan da vazgeçmek mümkün değil ve 5G şebekelerin uçta yazılımla tanımlanan geniş alan ağları (SD-WAN) tamalanmasını gerektiren bu dilimleme (slicing) özelliği de güvenlik poltikasının parçası olarak değerlendirilmek zorunda.

Sanchez, işi SD-WAN alanına odaklanmanın bir adım ötesine taşıyarak operasyonel teknoloji (OT) alanını da denkleme dahil ettiklerini ifade ediyor. Bu önemli. İkisinin de sonu teknoloji ile bitse de, birçok şirketin içinde operasyonel teknoloji (OT) ve bilgi işlem teknolojisi (IT) ekiplerinin birbiriyle uyumu konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bazı durumlarda, bunların, bırakın birlikte çalışmayı, birbirinin dilini anlamadığına kadar varan yorumlar yapıyorduk.

Blockchain teknoolojisi, benim Türkçesini “bakkal defteri” olarak kullandığım ledger’lar sayesinde iz takibini dağıtık hale getirerek özellikle finansta kara para takibini çok kolaylaştıran bir araç olarak sistemin önemli bir parçasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde özellikle sınai ve ticari kuruluşların siber güvenlik politikalarını bütün bu gelişmeler doğrultusunda gözden geçirmesi gerekeceğini söyleyerek konuyu şimdilik kapatayım. Yakında yeniden açacağım.

PÜF NOKTASI

Fortinet CISO’su Allen Sanchez, iki önemli konuya dikkat çekiyor. Birincisi, siber güvenlikteki performanslarının yanlış alarmlar kadar alarm vermeme hatalarını da takip etmeye dayanması. İkincisi ise genişleyen saldırı yüzeyi nedeniyle insan kaynağı üzerinde artan operasyonel yükün yapay zeka ve diğer otomasyon araçları ile azaltılması gerektiği. Burada önemli soru, yapay zekanın zeka kısmının nereye yerleştirileceği. Sanchez, haklı olarak, zekanın asıl çatışma alanı olan ve şirketlerin ana sistemleri kadar hedef haline gelen uca (EDGE) yerleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Konuyu ele aldığımız noktada haklı görünüyor.