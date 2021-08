Siber savaşlar arttı, Türk firmasını Deloitte aldı

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG ile birlikte Deloitte, dünyanın en büyük muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan uluslararası firmalarından biri. Büyük Dörtlü (Big Four) arasında yer alan Londra merkezli Deloitte, özellikle kullandığı ileri teknoloji ile tanınıyor. Son yıllarda hızla yayılan siber güvenlik tehditlerine karşı Deloitte, yeniden yapılanma sürecine girdi ve bu alanda önemli firmaları bünyesine kattı. 2021 yılında Root9B, CloudQuest ve Terbium Labs adlı küresel teknoloji güvenlik şirketlerini alan Deloitte, bu kez ABD’de bir önemli satın almaya daha imza attı. Deloitte, Türk girişimci Egemen Taş’ın kurduğu ABD’nin önemli siber güvenlik şirketlerinden TransientX'i satın aldı. Satın alma bilgisini ise New York’taki tek Türk dergisi Turk of America’nın CEO’su Cemil Özyurt benimle paylaştı.

İlk firmasını da ABD'lilere satmıştı

Deloitte’un resmi sitesinde de duyurulan bilgilere göre Londra merkezli firmaya ait Deloitte Risk & Financial Advisory, New Jersey merkezli güvenli ağ erişim şirketi TransientX, Inc.'in ana hissedarı oldu. Deloitte’un Yöneticisi Deborah Golden, "TransientX dahil, siber uygulama satın alma stratejimiz tamamen kendi hizmetlerimizi desteklemek için yapılıyor” dedi. TransientX CEO'su ve kurucusu Egemen Taş, “TransientX'i, kuruluşların çeşitli kullanım durumlarında esnek, sorunsuz ve kapsamlı bir şekilde Sıfır Güven Ağ Erişimini benimsemelerine yardımcı olmak için oluşturduk. Deloitte'a katılarak, uzaktan çalışma ve satıcı işbirliği için güvenliği artıracak yeni yaklaşımımızı sunabileceğiz” diye konuştu.

ABD’de siber güvenlik alanında faaliyet gösteren TransientX şirketinin kurucusu Egemen Taş, Türkiye’de üniversite öğrencisiyken kurduğu “Korugan” adlı siber savunma şirketini Amerikan firmasının satın almasıyla ABD’ye taşındı.

Amerika'nın 7 büyük siber şirketinden biri

Ardından TransientX'i kuran Taş, 15 yıldır bu ülkede yaşıyor. Taş’ın 2018’de kurduğu, ABD'nin en büyük 7 siber güvenlik şirketinden biri olan TransientX'in çoğu mühendis 90’dan fazla çalışanı var. Öte yandan TransientX'i alan Deloitte ise sektörünün en köklü firmalarından. 1846 yılında William Welch Deloitte tarafından Londra’da kurulan Deloitte, 150 ülkede faaliyet gösteriyor. 2020 yılı verilerine göre 47.6 milyar dolar ciro yapan firma, 335 bin çalışana sahip.