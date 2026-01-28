Siber sömürgecilik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Do­nald Trump’ın “Grönland söylemleri”­ne karşı Avrupa Birliği ülkeleri tepki göste­rirken, dünyanın diğer iki dev ülkesi Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin “sessiz kalma­ları” herkesi şaşırtıyor.

AB ile ABD arasındaki “Grönland krizi”­ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından memnuniyetle karşılanabileceğini düşünü­yor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal med­ya hesabı “X”ten yaptığı paylaşımda, “Çin ve Rusya bayram ediyor olmalı. Müttefikler arasındaki ayrımdan fayda sağlayacak taraf onlar” ifadelerini kullandı.

Avrupa Politika Merkezi’nden Maria Martisiute de, “Bence Rusya ve Çin ne ka­dar şanslı olduklarına inanamıyor. Avru­palıların ve aynı zamanda bir ittifak olarak NATO’nun bölünmüş görünmesi ve en güç­lü müttefiki tarafından tehdit ediliyor ol­ması, onların çıkarına bir durum. Bu, Rusya ve Çin’in elini güçlendiriyor çünkü potansi­yel olarak Rusya’nın Ukrayna’da yaptıkları­nı ve Çin’in Tayvan’la ilgili emellerini meş­rulaştırıyor” görüşünü dile getirdi.

ABD Başkanı Trump’ın “Grönland söy­lemleri” ile Çin’in tek taraflı olarak bağım­sızlığını ilan eden Tayvan’ı “topraklarının ayrılmaz parçası olarak görmesi”, Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Kırım’ın ilhak et­me gerekçesi” ve Ukrayna’ya yönelik “öy­le veya böyle alacağız” söylemi örtüşüyor. Trump’ın “Grönland yolu” diğer taraftan Putin’in “Kiev” ve Şi Cinping’in “Tayvan” emellerinin yolunu açıyor.

Dünya bunları konuşurken, geçtiğimiz hafta dünya ekonomisinin nabzı elbette Da­vos’ta attı. Dünya liderleri Dünya Ekono­mik Konferansı’nda, ekonominin yanı sıra küresel barış ve teknolojik gelişmeler üze­rinde durdu. Dünya liderlerinin katıldıkları Davos’ta “yapay zekâ (AI)”, “teknolojik ege­menlik” ve “stratejik güç” ana gündem mad­deleri oldu.

Dünya Ekonomik Forumu Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Cathy Li, “Teknoloji yalnızca ekonomileri yeniden şekillendirmiyor, ülkelerin küresel ölçekte kendilerini nasıl konumlandırdığında gide­rek daha önemli rol oynuyor” dedi. Tekno­lojik bağımsızlığın güvence altına almaya dönük küresel bir yarışın olduğunu belir­ten, Cathy Li, “Bu jeopolitik ortamda her ül­ke kendi planlamasını yapıyor. Elbette ülke­ler kendi egemenliklerine sahip olamamak­tan endişe duyuyor” diye konuştu.

Bir taraftan siyasi ve ekonomik bağımsız­lıktan söz ederken diğer taraftan Avrupa ül­kelerinin “teknolojik bağımsızlığı”nın ta­mamen ABD’nin elinde olduğu yadsınamaz bir gerçeklik.

Eğer ABD Başkanı Trump bütün “server” ve “bulut”lardan Avrupa’ya hizmeti kesme­lerini isterse Avrupa’da hayat durur...

Avrupa tamamen ABD’ye bağımlı

Avrupa ülkelerinin ABD’ye tam bağım­lığına dikkat çeken Hollandalı bilişimci Bert Hubert, “Avrupa ülkelerinin tamamı “server” ve “bulut” konusunda tamamen ABD’ye bağımlı. ABD bunu yapmaz diye­meyiz. Çünkü daha önce ABD bunu yapmaz, yapamaz dediğimiz her şeyi yapabileceği­ni gördük. Avrupa ülkeleri ve Avrupa hükü­metleri bunun olabileceğini öngörerek, ge­rekli önlemleri hiç vakit kaybetmeden al­malı” uyarısında bulundu.

Avrupa bütün işletim sistemlerini Micro­soft, IOS, Android, Amazon, gibi dev Ame­rikan şirketleri üzerinden sağlıyor. Avru­pa’daki bütün devlet kurumları, belediyeler, bankalar, telekomünikasyon, güvenlik güç­leri, hastaneler, eczaneler, itfaiyeler, elekt­rik şirketleri, su işleri, sosyal kurumlar ABD’nin “server”, “bulut” ve “data”larına bağımlı olarak çalışıyor.

Belçika’daki bütün internet sisteminin “amazon”a bağlı olduğunu belirten Belçi­ka’nın DNS Belgium Sorumlusu Kristof Tuyteleers, Avrupa’nın kritik altyapılarının Amerika’ya bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Tuyteleers, “Avrupa ülkelerinin kendi “da­ta”larını korumak için kendi imkânları ve altyapılarını kullanmaları gerekir. Her ne kadar “server”ler Avrupa topraklarında ol­sa da hizmet alımı ABD üzerinden yapılıyor. Bu da bizleri tamamen ABD’ye bağımlı hale getiriyor” diye konuşuyor.

Avrupa’nın geçen bin yılda acımasızca yaptığı “siyasi ve ekonomik sömürgecilik” geleneğini bu bin yılda Amerika “siber sö­mürgecilik” olarak sürdürüyor…