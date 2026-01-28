Siber sömürgecilik
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın “Grönland söylemleri”ne karşı Avrupa Birliği ülkeleri tepki gösterirken, dünyanın diğer iki dev ülkesi Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin “sessiz kalmaları” herkesi şaşırtıyor.
AB ile ABD arasındaki “Grönland krizi”ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından memnuniyetle karşılanabileceğini düşünüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medya hesabı “X”ten yaptığı paylaşımda, “Çin ve Rusya bayram ediyor olmalı. Müttefikler arasındaki ayrımdan fayda sağlayacak taraf onlar” ifadelerini kullandı.
Avrupa Politika Merkezi’nden Maria Martisiute de, “Bence Rusya ve Çin ne kadar şanslı olduklarına inanamıyor. Avrupalıların ve aynı zamanda bir ittifak olarak NATO’nun bölünmüş görünmesi ve en güçlü müttefiki tarafından tehdit ediliyor olması, onların çıkarına bir durum. Bu, Rusya ve Çin’in elini güçlendiriyor çünkü potansiyel olarak Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarını ve Çin’in Tayvan’la ilgili emellerini meşrulaştırıyor” görüşünü dile getirdi.
ABD Başkanı Trump’ın “Grönland söylemleri” ile Çin’in tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Tayvan’ı “topraklarının ayrılmaz parçası olarak görmesi”, Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Kırım’ın ilhak etme gerekçesi” ve Ukrayna’ya yönelik “öyle veya böyle alacağız” söylemi örtüşüyor. Trump’ın “Grönland yolu” diğer taraftan Putin’in “Kiev” ve Şi Cinping’in “Tayvan” emellerinin yolunu açıyor.
Dünya bunları konuşurken, geçtiğimiz hafta dünya ekonomisinin nabzı elbette Davos’ta attı. Dünya liderleri Dünya Ekonomik Konferansı’nda, ekonominin yanı sıra küresel barış ve teknolojik gelişmeler üzerinde durdu. Dünya liderlerinin katıldıkları Davos’ta “yapay zekâ (AI)”, “teknolojik egemenlik” ve “stratejik güç” ana gündem maddeleri oldu.
Dünya Ekonomik Forumu Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Cathy Li, “Teknoloji yalnızca ekonomileri yeniden şekillendirmiyor, ülkelerin küresel ölçekte kendilerini nasıl konumlandırdığında giderek daha önemli rol oynuyor” dedi. Teknolojik bağımsızlığın güvence altına almaya dönük küresel bir yarışın olduğunu belirten, Cathy Li, “Bu jeopolitik ortamda her ülke kendi planlamasını yapıyor. Elbette ülkeler kendi egemenliklerine sahip olamamaktan endişe duyuyor” diye konuştu.
Bir taraftan siyasi ve ekonomik bağımsızlıktan söz ederken diğer taraftan Avrupa ülkelerinin “teknolojik bağımsızlığı”nın tamamen ABD’nin elinde olduğu yadsınamaz bir gerçeklik.
Eğer ABD Başkanı Trump bütün “server” ve “bulut”lardan Avrupa’ya hizmeti kesmelerini isterse Avrupa’da hayat durur...
Avrupa tamamen ABD’ye bağımlı
Avrupa ülkelerinin ABD’ye tam bağımlığına dikkat çeken Hollandalı bilişimci Bert Hubert, “Avrupa ülkelerinin tamamı “server” ve “bulut” konusunda tamamen ABD’ye bağımlı. ABD bunu yapmaz diyemeyiz. Çünkü daha önce ABD bunu yapmaz, yapamaz dediğimiz her şeyi yapabileceğini gördük. Avrupa ülkeleri ve Avrupa hükümetleri bunun olabileceğini öngörerek, gerekli önlemleri hiç vakit kaybetmeden almalı” uyarısında bulundu.
Avrupa bütün işletim sistemlerini Microsoft, IOS, Android, Amazon, gibi dev Amerikan şirketleri üzerinden sağlıyor. Avrupa’daki bütün devlet kurumları, belediyeler, bankalar, telekomünikasyon, güvenlik güçleri, hastaneler, eczaneler, itfaiyeler, elektrik şirketleri, su işleri, sosyal kurumlar ABD’nin “server”, “bulut” ve “data”larına bağımlı olarak çalışıyor.
Belçika’daki bütün internet sisteminin “amazon”a bağlı olduğunu belirten Belçika’nın DNS Belgium Sorumlusu Kristof Tuyteleers, Avrupa’nın kritik altyapılarının Amerika’ya bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Tuyteleers, “Avrupa ülkelerinin kendi “data”larını korumak için kendi imkânları ve altyapılarını kullanmaları gerekir. Her ne kadar “server”ler Avrupa topraklarında olsa da hizmet alımı ABD üzerinden yapılıyor. Bu da bizleri tamamen ABD’ye bağımlı hale getiriyor” diye konuşuyor.
Avrupa’nın geçen bin yılda acımasızca yaptığı “siyasi ve ekonomik sömürgecilik” geleneğini bu bin yılda Amerika “siber sömürgecilik” olarak sürdürüyor…
