Sıcak para radarında zengin ülke fakir ülke farkı

Haftalık sıcak para hareketlerinin verilerini duyarlılıkla izliyorum. Mayıs’ta yabancılar toplam 197.2 milyon $ hisse, 386.2 milyon $ tahvil aldı. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yapılan hesaplamaya göre Mayıs’ta gelişen piyasalara yabancı portföy girişi 13,8 milyar $ oldu.

Kuruluşun verilerine göre Mayıs’ta gelişen piyasa tahvillerine 9,8 milyar $, hisse senetlerine ise 4,0 milyar $ giriş yaşandı. Gelişmekte olan ülkelere yaşanan para akışından Türkiye yararlanamıyor. Yabancı para akışının olmamasında zengin ve fakir ülke ayırımı öne çıkıyor.

Fakir ülke ile zengin ülkenin farkı

Zengin ve fakir ülkeler arasındaki fark, ülkelerin “yaş”ı değildir. Örneğin; Hindistan ve Mısır gibi ülkelerin 2000 yıldan fazla geçmişi vardır ve fakirdirler. Öte yandan Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi 150 sene önce isimleri bilinmeyen ülkeler kalkınmış ve zengin ülkelerdir.

Fakirlik vizyon fukaralığıdır

Fakir işletme denince aklıma, vizyon fukaralığı gelir. Bu da beşeri sermaye fakirliğini tetikler. Kaynakları verimli kullanamama özrü ile bezenir ve nihayetinde güdük kalır, gelişmez. Kazancını servete dönüştür, işletmesini fakir tutar.

Fakirliğin swot analizi

Fakirliğin swot analizinde güçlü yönü; iştahı, zayıf yönü; vizyonu, fırsatı; gayret, tehdidi de kibirdir. Risklerinden ziyade fırsat barındırdığına inanırım. Zira eksiklik duygusu, tamamlanma arzusunu tetikler. Fazla olan ise tamlık duygusuna varır ki gelişmeye son vermenin durağı olacaktır.

FAKİRLİK BAKIŞ AÇISIDIR

Fakirliğe karşı mücadelede iki tutum belirginleşir; 1- yardım edilmiş yoksulluk ki bu sayede ölmeyecek kadar yardım, olmayacak kadar imkan sunulur. 2-Giderilmiş yoksullu ki bu sayede fakirlik, kalıcı olarak ortadan kalkar. Tarihteki müreffeh toplumların başardığı; 2’ncisi olmuştur.

Öfkende fakirsen sevgi zenginisindir. “Elini cebine attığında boş olması değil, cebinden çıkardığında tutacak birinin olmamasıdır” der Gabriel Garcia Marquez. Benim fakirliğim; hayallerimin olmamasıdır. Gerisi giderilir de hayal fakiri isen, hayatın taşrasındasın…