Sıcaklık işçiyi, savaş tarlayı, israf sofrayı vuruyor
Nature’de yayınlanan bir araştırmaya göre silahlı çatışmalar küresel gıda güvenliğine yönelik önemli bir tehdit. 2020 yılı itibariyle çatışma olaylarının 5 km yakınındaki çatışmaya maruz kalan alanlar küresel tarım arazilerinin yüzde 6’sını oluşturuyor. Bu yıllık 14,46 bin hektarlık arazi kaybı anlamına geliyor. Kayıplar en çok Batı Afrika, Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya’da yaşanıyor.
Savaşların tarladan kaybettirdiği gıda 255 milyon insanı besleyebilir
Çatışma kaynaklı tarım arazisi kaybının önlenmesi halinde yıllık 255,54 milyon insanın beslenmesini karşılayacak kadar besin üretilebileceği ortaya konuluyor.
Küresel ısınmanın getirdiği iş gücü kaybının maliyeti 41 dolar
Nature’de yayınlanan bir araştırmaya göre atmosfere salınan her 1 ton karbondioksit kaynaklı işgücü kaybının küresel ekonomiye zararı 41 dolar. Hindistan’da 400 kayıt dışı çalışan üzerinde yapılan araştırmaya göre sıcaklıktaki bir derece artış brüt kazançta yüzde 19 azalmaya neden oluyor. Raporlar sıcaklığın etkisini apaçık gözler önüne seriyor.
Merkez Bankası’nın Isı Stresinin İşgücü Verimliliğine Etkisi üzerine yapılan bir çalışmasına göre 2009 ile 2023 yılları arasında yapılan araştırmaya göre yıl içinde maksimum sıcaklığın 35 dereceyi aştığı her on ek gün, işgücü verimliliğinde yüzde 0,4 oranında düşüşe neden oluyor. Nature Communications’da yayınlanan bir makaleye göre 2001 ile 2020 yılları arasında her yıl ortalama 228 milyar saat işgücü ısı nedeniyle kaybedildi.
Sıcaklık yarının medeniyet sermayesini zayıflatıyor
Tüm bunlar gün sonunda göç baskısını artırıyor, toplumsal gerilimleri derinleştiriyor ve çatışma risklerini büyütüyor. Tarımın coğrafyası gibi istihdamın da coğrafyası değişiyor. Sıcaklık sadece işgücünde kayıplara neden olmuyor. Nature yayınlanan ve 58 ülkede 12 bin okulda yapılan bir araştırmaya göre 1 derece sıcaklık artışı öğrenci performanslarında yüzde 12 düşmeye neden oluyor. Daha az öğrenen çocuklar, daha düşük becerilerle ülke üretkenliğinde sorunlara neden oluyor, büyüme hızını düşürüyor.
Gıda fiyatları artıyor
Tarlanın küçülmesi, işçinin daha az çalışması, verimin düşmesi ve üretimin kesintiye uğraması sonunda sofra daha pahalıya kuruluyor. FAO’nun Eylül ayı Dünya Gıda Fiyat Endeksi 136 puana yükseldi, endeks ağustosa göre yüzde 1,5, 2025’in aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
Sadece çatışma ve sıcaklık kaynaklı kayıplar değil araştırmalara göre her gün 1 milyar porsiyondan fazla yemek “aşırı üretim, bozulma veya yanlış planlama” nedeniyle israf ediliyor. Uygarlık savaşırken de, açken de israf etmeye devam ediyor. Bu gıdalar çöpe gittiğinde yalnızca ekonomik değer kaybolmuyor, gıda israfı aynı zamanda gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarına dönüşüyor.
Gıda israfı kaynaklı sera gazı emisyonları havacılık sektörünü ürettiği emisyonlarının beş katı. BM Çevre Örgütü ve ortakları, COP30’da Belém’de “Food Waste Breakthrough” girişimini başlatarak küresel gıda israfını 2030’a kadar yarıya indirmeyi hedefledi. Türkiye’nin Emine Erdoğan öncülüğünde küresel ölçekte yürüttüğü Sıfır Atık gündemi de gıda israfının azaltılmasını uluslararası çevre ve iklim politikalarının önemli başlıklarından biri haline getiren sürecin parçası.
Rusya’nın buğday ihracatı eylülde yüzde 75 düştü
Şikago Borsası’nda buğday fiyatları artmaya devam ediyor, Ukrayna Rusya kaynaklı buğday ihracatı sert biçimde düşüyor. Türkiye bu yıl tahıl arzı açısından küresel dalgalanmalara karşı görece avantajlı bir konumda, yüksek stoklar, rekor verim bunun önemli nedenleri.
Brezilya’nın sorgum üretimi 5 yılda neden 3 kat arttı?
İklim değiştiğinde yalnızca takvim değişmiyor. Çiftçinin tarladaki seçimi de değişiyor. Kuraklığa karşı daha dayanıklı sorgum üretimi Brezilya’da son beş yılda 3 kat arttı, 7,6 milyon tona ulaştı. Soya fasulyesi hasadındaki gecikmeler, mısır ekim dönemindeki daralma nedeniyle hava koşullarına bağlı riskleri yönetmede sorgum önemli bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Tarihsel anlamda hayvan yemi olarak kullanılan sorgum, değişen iklimin tarım ekonomisinde ürün desenini nasıl dönüştürdüğünün dikkat çekici örneklerinden biri haline geliyor.
Embrapa’ya göre sorgum tarıma değer katıyor, kullanım alanı giderek çeşitleniyor, biyoyakıt endüstrisinin mısır, soyaya olan bağımlılığını azaltıyor. Velhasıl, insanlık iklim değişikliği, savaşlar, çatışmalar nedeniyle hem daha az üretiyor, hem de daha fazla israf ediyor. Medeniyetin felaketi giderek biçim değişirken uygarlık üretim stratejilerinde değişikliğe giderek tokluk yaratmaya çalışıyor, uygarlığa umut tazeliyor.
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