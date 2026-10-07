Sıcaklık işçiyi, savaş tarlayı, israf sofrayı vuruyor

Nature’de yayın­lanan bir araş­tırmaya göre silah­lı çatışmalar küre­sel gıda güvenliğine yönelik önemli bir tehdit. 2020 yılı iti­bariyle çatışma olaylarının 5 km ya­kınındaki çatışmaya maruz kalan alanlar küresel tarım arazilerinin yüz­de 6’sını oluşturuyor. Bu yıllık 14,46 bin hektarlık arazi kay­bı anlamına geliyor. Kayıplar en çok Batı Afrika, Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya’da yaşanıyor.

Savaşların tarladan kaybettirdiği gıda 255 milyon insanı besleyebilir

Çatışma kaynaklı tarım ara­zisi kaybının önlenmesi halin­de yıllık 255,54 milyon insanın beslenmesini karşılayacak ka­dar besin üretilebileceği ortaya konuluyor.

Küresel ısınmanın getirdiği iş gücü kaybının maliyeti 41 dolar

Nature’de yayınlanan bir araş­tırmaya göre atmosfere salınan her 1 ton karbondioksit kaynak­lı işgücü kaybının küresel eko­nomiye zararı 41 dolar. Hindis­tan’da 400 kayıt dışı çalışan üze­rinde yapılan araştırmaya göre sıcaklıktaki bir derece artış brüt kazançta yüzde 19 azalmaya ne­den oluyor. Raporlar sıcaklığın etkisini apaçık gözler önüne se­riyor.

Merkez Bankası’nın Isı Stresinin İşgücü Verimliliğine Etkisi üzerine yapılan bir çalış­masına göre 2009 ile 2023 yılla­rı arasında yapılan araştırmaya göre yıl içinde maksimum sıcak­lığın 35 dereceyi aştığı her on ek gün, işgücü verimliliğinde yüzde 0,4 oranında düşüşe neden olu­yor. Nature Communications’da yayınlanan bir makaleye göre 2001 ile 2020 yılları arasında her yıl ortalama 228 milyar saat işgücü ısı nedeniyle kaybedildi.

Sıcaklık yarının medeniyet sermayesini zayıflatıyor

Tüm bunlar gün sonunda göç baskısını artırıyor, toplumsal gerilimleri derinleştiriyor ve ça­tışma risklerini büyütüyor. Tarı­mın coğrafyası gibi istihdamın da coğrafyası değişiyor. Sıcaklık sadece işgücünde kayıplara ne­den olmuyor. Nature yayınlanan ve 58 ülkede 12 bin okulda yapı­lan bir araştırmaya göre 1 dere­ce sıcaklık artışı öğrenci perfor­manslarında yüzde 12 düşmeye neden oluyor. Daha az öğrenen çocuklar, daha düşük beceriler­le ülke üretkenliğinde sorunlara neden oluyor, büyüme hızını dü­şürüyor.

Gıda fiyatları artıyor

Tarlanın küçülmesi, işçinin daha az çalışması, verimin düş­mesi ve üretimin kesintiye uğra­ması sonunda sofra daha pahalı­ya kuruluyor. FAO’nun Eylül ayı Dünya Gıda Fiyat Endeksi 136 puana yükseldi, endeks ağustosa göre yüzde 1,5, 2025’in aynı ayı­na göre yüzde 5,8 arttı. 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Sadece çatışma ve sıcaklık kaynaklı kayıplar değil araştır­malara göre her gün 1 milyar por­siyondan fazla yemek “aşırı üre­tim, bozulma veya yanlış plan­lama” nedeniyle israf ediliyor. Uygarlık savaşırken de, açken de israf etmeye devam ediyor. Bu gıdalar çöpe gittiğinde yalnızca ekonomik değer kaybolmuyor, gıda israfı aynı zamanda gezege­ni ısıtan sera gazı emisyonlarına dönüşüyor.

Gıda israfı kaynaklı sera gazı emisyonları havacılık sektörünü ürettiği emisyonları­nın beş katı. BM Çevre Örgütü ve ortakları, COP30’da Belém’de “Food Waste Breakthrough” gi­rişimini başlatarak küresel gıda israfını 2030’a kadar yarıya in­dirmeyi hedefledi. Türkiye’nin Emine Erdoğan öncülüğünde küresel ölçekte yürüttüğü Sıfır Atık gündemi de gıda israfının azaltılmasını uluslararası çevre ve iklim politikalarının önemli başlıklarından biri haline geti­ren sürecin parçası.

Rusya’nın buğday ihracatı eylülde yüzde 75 düştü

Şikago Borsası’nda buğday fi­yatları artmaya devam ediyor, Ukrayna Rusya kaynaklı buğday ihracatı sert biçimde düşüyor. Türkiye bu yıl tahıl arzı açısın­dan küresel dalgalanmalara kar­şı görece avantajlı bir konumda, yüksek stoklar, rekor verim bu­nun önemli nedenleri.

Brezilya’nın sorgum üretimi 5 yılda neden 3 kat arttı?

İklim değiştiğinde yalnız­ca takvim değişmiyor. Çiftçinin tarladaki seçimi de değişiyor. Kuraklığa karşı daha dayanıklı sorgum üretimi Brezilya’da son beş yılda 3 kat arttı, 7,6 milyon tona ulaştı. Soya fasulyesi hasa­dındaki gecikmeler, mısır ekim dönemindeki daralma nedeniy­le hava koşullarına bağlı riskle­ri yönetmede sorgum önemli bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Tarihsel anlamda hayvan yemi olarak kullanılan sorgum, deği­şen iklimin tarım ekonomisinde ürün desenini nasıl dönüştürdü­ğünün dikkat çekici örneklerin­den biri haline geliyor.

Embra­pa’ya göre sorgum tarıma değer katıyor, kullanım alanı giderek çeşitleniyor, biyoyakıt endüstri­sinin mısır, soyaya olan bağımlı­lığını azaltıyor. Velhasıl, insan­lık iklim değişikliği, savaşlar, ça­tışmalar nedeniyle hem daha az üretiyor, hem de daha fazla israf ediyor. Medeniyetin felaketi gi­derek biçim değişirken uygarlık üretim stratejilerinde değişikli­ğe giderek tokluk yaratmaya ça­lışıyor, uygarlığa umut tazeliyor.