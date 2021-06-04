“Sicil affı” sahaya nasıl yansıyacak?

Son çıkarılan ‘Borçların Yapılandırılması Kanunu’ ile sicil affı da getirildi. Ancak getirilen düzenlemenin sahaya nasıl yansıyacağı, pratikte sonuç getirip getirmeyeceği Meclis Genel Kurulu’nda görüşülürken tartışma konusu oldu. MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu, düzenlemenin ekonomik hayatın dinamizmini artıracağını, vatandaşın yükünü hafifleteceğini, aynı zamanda da kamunun gelir toplama kapasitesini artıracağını söylerken, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, ekonomi kötü olduğu sürece sicil affının işe yaramayacağını söyledi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, kanun çıkarılsa bile ticaretin genel kuralları içerisinde özel bankaların mutlaka kendilerine göre kriterler belirleyeceklerini belirterek, “Bu da normaldir yani ticaret kendi kuralları içerisinde cereyan eder. Özel bankalar, muhakkak kendilerine göre bir portföy oluşturacaklar, o portföy üzerinden kredilendirmeyi yapacaklardır“ dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan ise “Sizin öngörünüze göre bankalar, vatandaşın risk kayıtlarını hiç dikkate almayacaklar ve piyasayı krediye boğacaklar. Öyle mi zannediyorsunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Yani bankalara diyorsunuz ki; ‘Bunca yıllık verilerinizi bırakın bir kenara. Hükümete güvenin, her başvurana kredi verin. Daha sonra da tahsil etmeye çalışın’. Vatandaşa diyorsunuz ki; ‘Ben sicil affı yaptım, git bankadan kredi kullan. Benim veremediğim parayı git, oradan faizle al’. Banka da vermeyecek. Niye versin?” diye konuştu.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz de, “Böyle bir sicil affının getirilmesi ilk bakışta hoş gibi görünebilir ama bankaların hiçbiri bu sicil affını dikkate alıp insanlara kredi vermeyecektir. Belki sadece devlet bankaları sizin zorlamanızla bu kredileri verir “ değerlendirmesi yaptı.

“Üretici ve tüketici enflasyon farkı zam olarak yağacak”

TÜİK’in tarafından açıklanan 16,59’luk enflasyon oranının 2004'ten itibaren en yüksek ikinci mayıs ayı enflasyonu olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açıklanan enflasyon oranlarında, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında oluşan farkın da dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Ağbaba, “Mayıs'ta 12 aylık tüketici enflasyonu yüzde 16,59 iken üretici enflasyonu ise aynı dönemde yüzde 38,33. Aradaki fark ise tam 21,74 puan. Böyle bir farka ülke tarihinde belki de ilk kez şahit oluyoruz. 21,74’lük fark ilerleyen günlerde yurttaşın üstüne zam yağmuru olarak yağmaya devam edecektir” dedi.