Siemens’e mühendislik ihracı için tüm üniversitelere kapımız açık!

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ile Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (SEİS), Aralık 2021’de yayınladığı Türkiye Tıbbi Teknoloji ve Cihaz Sektörü raporu, son yılda üç kat büyümeyi işaret ediyor. Deloitte’un hazırladığı rapora göre sektör 2020’de toplam 2,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmış. Raporda bunun yüzde 18’lik kısmını tıbbi görüntüleme kategorisinin oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Raporun önemli detaylarından biri de ihracatla ilgili. Buna göre sektörün 2020 ihracatı 933 milyon dolar düzeyinde. Cari açık 2014’e kıyasla yüzde 37 azalmış görünüyor.

Yerli ve yabancı şirketlerin tıbbi cihaz alanında Türkiye’nin Ar-Ge gücünü daha fazla öne çıkarmaları, cari açığın azalmasında önemli bir etken olarak gösteriliyor. Burada şirketlerin tamamının dikkat ettiği avantaj ise Türkiye’nin genç mühendis kadrosu.

Türkiye tıbbi görüntüleme pazarında yüzde 40-50 arasındaki pazar payını elinden bulunduran Siemens Healthineers için de durum farklı değil. Siemens Healthineers’ın Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, elektrik-elektronik mühendisi olarak, Türkiye’deki mühendislik altyapısının daha iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor.

Şirketin ve sektörün üniversitelerle ilişkisini konuşmak üzere bir araya geldiğimiz Enis Sonemel, “Türkiye’nin özellikle yazılım mühendisliğindeki gücünü dünyaya anlatmak istiyorum” diyor.

Ar-Ge felsefesi üç ayaktan oluşuyor

Tıbbi görüntüleme, birçok disiplini içinde barındıran teknolojinin yoğun olduğu bir alan. Enis Sonemel, sektörün son beş yılda büyük bir değişimden geçtiğinin altını çiziyor öncelikle. Diyor ki; “Beş yıl öncesine kadar müşterimiz, hedef kitlemiz hastaneler, hekimler, radyologlardı. Şimdi ise direkt hastanın kendisi. 1985’te röntgen bulunduğundan bu yana geçen 130 yılda pazar evrildi.”

Bu evrim içerisinde Siemens Healthineers, globalde geleceği hedefleyen üç ayaklı bir Ar-Ge felsefesi geliştirmiş. Bunlardan biri bağlantılı sağlığı hedef alıyor ve dijitali medikal teknolojilerde kullanmaya odaklanıyor.

İkincisine çok daha fütürist bir isim vermişler: Dijital ikiz. Sonemel, “Enis’in bir dijital ikizi oluşturuluyor. Bunu medikal verileriyle kurguluyorlar. Bir sağlık sorunu olduğunda tedavi olasılıklarını önce dijital ikiz üzerinde deniyorlar. Eğer olumlu sonuç alınıyorsa Enis’e uygulanıyor” diye açıklık getirdiği bu başlığın 2025 yılına kadar günlük kullanımda yer almasını hedeflediklerini anlatıyor.

Felsefenin üçüncü ayağı da yapay zeka başlığıyla detaylandırılıyor. Burada ise medikal anlamda anonim bilgi bankasından yüklenen algoritmalarla maksimum verimlilik hedefi koyduklarını ifade ediyor Enis Sonemel.

Üniversiteler olmazsa olmaz!

Bu üç ayaklı Ar-Ge felsefesi, şirketin globaldeki geleceğini de biçimlendiriyor aynı zamanda. Her üç adımın odağında başta yazılım olmak üzere mühendislik altyapısı var. Türkiye’ye yönelik planları işte bu odakta yoğunlaşmış durumda Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü’nün. 2021 global cirosu 17,99 Euro olan şirketin ekosisteminde, önümüzdeki yıllarda Türk mühendislerinin daha etkili olması, Enis Sonemel’in en büyük hayali.

Şöyle anlatıyor bu hayalini: “Ben bunu Türkiye’ye en büyük yatırım olarak hayal ediyorum. Siemens’in Ar-Ge konusunda dünyada üç hub’ı var. Almanya, Amerika ve Çin. Hayalim, Türkiye’deki yazılım mühendisleriyle buradan tüm dünyaya mühendislik hizmeti ihraç etmek. Bunu beyin göçü olmadan, beyin göçünü engelleyerek yapmayı hayal ediyorum. Türkiye’de Siemens Healthineers olarak Ar-Ge merkezi yok. Buradaki mühendislik gücünü dünyaya anlatmak istiyorum.”

Bu hayal, Sonemel’in yüzünü daha fazla üniversitelere dönmesine neden olmuş elbette. Halen Türkiye’de sağlık teknolojileri alanında en fazla makale yayınlayan 15 üniversite ile işbirliği bulunan şirket, bu çalışmaları derinleştirmek niyetinde.

Enis Sonemel’in bu alanda kendine güvenen üniversitelere mesajı net: “Sağlığın Ar-Ge’sini yapabilmek, bunu dünyaya anlatmak için gençlerimiz var. Buradan bütün üniversitelere çağrım; Türkiye’den dünyaya mühendislik gücümüzü gösterecek tüm projeler, işbirlikleri için sizlere kapımız açık. Gelin bunu yapalım.”