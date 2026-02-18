Sıfır atıktan bol sıfırlı gelecek, atıksız yaylalar
COP31 hazırlıkları kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen Sıfır Atık Çalıştayları, Rize ayağında Rize’nin Sıfır Atık yol haritası açıklandı. Rize Sıfır Atık Hedef Belgesi birbirinden ilginç başlıklarla Sıfır Atık pratiğine yeni alanların eklenmesini sağladı. Huser, Elevit ve Handüzü yaylalarında dünyada ilk defa atıksız yaylalar projesi başlatılacak. Sıfır atık sadece dişlerimizi fırçalarken, marketten poşet alırken değil hayatın her anında yaşamsal faaliyetlerin çevresel etkilerini düşürmeye yönelik yaratıcı uygulamalarla dikkat çekiyor.
“Sıfır Atık Girişim Sermayesi Fonu” kuruluyor
Çalıştay’da Sıfır Atık Vakfı Başkanı, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş’ın “Sıfır Atık Yatırım Fonu” üzerinde çalışıyoruz” açıklaması döngüsel ekonomiler için inovasyon yaratan girişimcileri, yatırımcıları heyecanlandırdı. Sıfır Atık yaklaşımı genç girişimciler için yalnızca çevresel değil, yüksek katma değerli bir yatırım alanı da sunuyor. TÜİK’e göre Türkiye’de geri kazanım oranları son yıllarda artış gösterse de, hala potansiyeli var.
Rize döngüsel ekonominin pek çok alanda var olduğu illerden biri. Çay atıkları Çaykur ve Rize Belediyesi tarafından kömüre, tarım ürünü sirkeye dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Rize Belediyesi’nin musluk suyunun kalite değerleri pek çok şişe suyundan daha başarılı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin “tüm şehirde musluklardan akan suyu kana kana su içirebilmenin de kaynakları etkin kullanmak bağlamında etkili bir “Sıfır Atık Uygulaması” olduğunu söylemesi. Sıfır atık vizyonunun ne denli geniş bir alanı kapsadığını, tek seferde sağlayacağı milyarlarca liralık faydayı düşündürdü.
“Sıfır atık bir öze dönüş hikâyesi”
Dünya artık Sıfır Atık vizyonuyla yeni bir kalkınma dili geliştiriyor. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen, Sıfır Atık Projesi, Türkiye’nin “atığı yok sayan değil değere dönüştüren” toplumsal dönüşüm vizyonunu temsil eden bir sivil inisiyatif olarak tarihe geçiyor. Sıfır Atık Vakfı’nın da kurulmasıyla küresel iklim diplomasisinin merkezine oturan hareket, artık yalnızca iklimin değil, yeni bir yaşam, üretim ve girişimcilik modelinin taşıyıcısı olarak kurgulanıyor. Rize Valisi İhsan Baydaş Sıfır Atık projesini “öze dönüş, değerleri yeniden tanımlama” olarak anlatısı, modern dünyanın doymayan iştahına karşı geliştirilen manevi kozanın tak kendisi.
Çöp değil, değerli hammadde
Sıfır Atık projesi bilinç yaratmaktan öte, teşvik, ve inovasyon temelli bir yatırım alanı olarak öne çıkıyor. Türkiye’de yılda yaklaşık 30–35 milyon ton belediye atığı oluşurken, sanayi ve inşaat kaynaklı atıklarla birlikte 100 milyon tonun üzerinde işlenebilir ikincil hammadde rezervi ortaya çıkıyor. Zion Market Research’a göre küresel döngüsel ekonomi pazarı 638 milyar dolardan 2034’de 2,2 trilyon dolara çıkacak.
Stratejik hammadde perspektifi
Kritik mineraller çağında, atıklar ikincil maden rezervleri olarak yeniden tanımlanıyor. Elektronik atıklardan nadir metallerin geri kazanımı, tekstil atıklarından yeni nesil elyaf üretimi, inşaat atıklarının yeniden yapı malzemesine dönüştürülmesi. Sıfır Atık sadece gençlere değil sanayiye de yeni genişleme alanları sunuyor. Ülkelerin kaynak bağımsızlığını artıran stratejik alanlar arasında yer alıyor. Küresel ölçekte “şehir madenciliği” olarak tanımlanan yaklaşım, depolama alanlarını ekonomik kaynak sahası olarak görüyor. Bu bakımdan, Sıfır Atık vizyonu, çevresel bir hassasiyetin ötesinde, Türkiye’nin kaynak güvenliği ve sanayi politikası açısından da stratejik bir kaldıraç görevi görüyor. Organize Sanayi Bölgeleri’nde kurulacak dijital atık eşleştirme platformları, bölgesel atık kümeleme endüstrilerini doğurabilir.
Zeytinyağı atığından sağlıklı ekmek
Sadece Türkiye değil tüm dünya, atıksız bir dünya inşa etmeye çalışırken üretim hattındaki her çıktıyı değerli girdiye dönüştürecek teknolojiler geliştiriyor. Belçika merkezli bir girişim kahve telvelerinden mantar üretiyor, besin zincirinin çevresel ayak izini düşürüyor. Hint girişimi Phool, tapınaklardaki yakılan çiçeklerin atıklarını inci tütsüsüne dönüştürüyor. Türkiye’de Duygu Yılmaz, zeytin çekirdeğinden biyobozunur plastik üretiyor. Kömürden üretilen protein, hayvan kanından üretilen organik gübre. Sao Paulo Üniversitesi’nde yürütülen proje ile ayçiçek yağı atıkları dönüştürülerek ekmek üretiminde kullanılarak ekmeğin, protein oranı yüzde 27,16’ya çıkarıldı. Her dinden, ırktan, gelir düzeyinden toplumlar çağımızın hastalığı tüketim iştahının artıklarına sahip çıkıyor, dönüşümünde sorumluluk alıyor.
Velhasıl, atık yönetimi artık sosyal sorumluluk başlığı değil. Ölçeklenebilir, teknoloji tabanlı ve ihracat potansiyeli olan yeni bir yatırım alanı. Sıfır Atık vizyonu, sıfır atık felsefesini yeni nesil sanayi yatırımlarının, yeşil finansmanın kesişim noktasında yükselen stratejik bir fırsat alanı olarak tüm dünyaya gösteriyor. Bu anlamda, çöpe, çıktıya, atığa, geri dönüştürebileceğimiz hayatlarımıza bir daha bakmakta fayda var.
