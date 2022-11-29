Sıfır COVID’den kolay çıkış yok

Çin genelinde protestolar patlak verirken, hükümet maliyetli sıfır COVID stratejisinden çıkma baskısı altında. Ancak kısıtlamaların geri alınması, tıpkı Çin’in 40 yıl önceki reformu ve dışa açılması gibi kademeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Çin'in Sincan bölgesindeki bir konut binasında çıkan ölümcül yangının ardından, insanlar bu olaya gerekçe olarak COVID-19 tecritlerini gösterdi. Dolayısıyla Çinli protestocular, sıkı salgın kısıtlamalarına son verilmesini talep etmek için sokaklara döküldü. Protestolar patlak vermeden önce bile, kesin zaman çizelgesi belirsizliğini korusa da Başkan Xi Jinping yönetiminin maliyetli sıfır COVID-19 politikasını geri almaya hazırlandığına dair işaretler vardı. Ancak bu süreç, birçok kişinin düşündüğünden daha karmaşık olacak.

Yaşlılarda aşılama oranı düşük

Çin’in sıfır COVID'den çıkışı, özellikle yaşlılar arasında düşük aşılama oranları göz önüne alındığında, yönetilmesi gereken halk sağlığı risklerini açıkça taşıyor. Çin'in Hong Kong'un acı verici deneyiminden öğrendiği gibi yoğun nüfuslu bir bölgedeki bir enfeksiyon dalgası, tıbbi kaynaklara olan talepte ani bir artışa yol açarak, halk sağlığı sistemini felç edebilir. Hükümet bu talebi hızlı bir şekilde karşılamanın bir yolunu bulamazsa, özellikle yaşlılar arasında ölü sayısı artabilir. Böyle bir talep şokunu önleme ihtiyacı, ülkelerin pandemi kontrol önlemlerini kaldırmak için neden büyük ölçüde kademeli bir yaklaşım benimsediğini açıklıyor. Ancak güçlü bir merkezi kontrole sahip bir ülke için Çin, kademeli yeniden açılışını yalnızca zamansal anlamda değil, aynı zamanda coğrafi olarak da sahneleme avantajına sahip.

Çin'in son 40 yıldaki ekonomik reformu ve dışa açılması faydalı dersler sunuyor. Çin, tüm ekonomiyi bir çırpıda dış dünyaya açmak yerine, dört anakara şehrini özel ekonomik bölgeler olarak belirleyerek işe başladı. Kısa süre sonra 14 kıyı kenti daha açtı. Daha sonra, artık kanıtlanmış olan modeli kademeli olarak ülkenin geri kalanında tekrarladı. Operasyonel bir bakış açısından, bu kademeli yaklaşım birkaç bariz avantaj sağladı. Merkezi hükümet, piyasa reformuyla ilişkili riskleri kontrol altına alabildi ve böylece yönetebildi. Dahası, insanların güvenini oluşturan ve reformların genişlemesine rehberlik eden deneyler yapabildi, deneyim biriktirebildi ve veriler toplayabildi.

Reformlar benzeri yaklaşım şart

Çin, sıfır COVID’den çıkarken benzer bir yaklaşım benimseyerek, son zamanlarda vakalarda artış yaşayan Guangzhou gibi yüksek riskli ve iyi kaynaklara sahip şehirlerde ‘özel sağlık bölgeleri’ oluşturabilir. Bu tür bölgeler daha gevşek pandemik kısıtlamalardan yararlanacak ancak diğer şehirlere ve bölgelere hareket kısıtlamalarıyla karşılaşacak. Çin hükümeti, kısıtlamaları daha geniş bir şekilde gevşetmeden önce, bu kapalı bölgelerdeki pandemi kısıtlamalarını hafifletmenin etkisi hakkında veri toplayabilir. Bu bölgelerden birinde bir sağlık hizmeti krizi ortaya çıkarsa, kriz kontrol altına alınacak ve kritik tıbbi malzeme ve personele yönelik talepteki artışın karşılanması çok daha kolay hale getirilecek, en azından hâlâ sıfıra bağlı kalan bölgelerdeki kaynakların sağlanması sağlanarak, COVID politikası yeniden tahsis edilebilir.

Çin'in bu tür kaynak birleştirme konusunda deneyimi var. Şangay'ın bu yılın başlarındaki tecrit döneminde, Çin'in 15 eyaletinden 38 binden fazla sağlık personeli, vaka artışıyla mücadeleye yardımcı olmak için şehre gitti. Ancak, sıfır-COVID'den çıkışın ortasında, daha dikkatli önceden planlama ile kaynak havuzunun çok daha büyük ölçekte organize edilmesi gerekecek. Sezgisel olarak, kaynaklar, bir bölgedeki karşılanmayan talebin komşu bölgelerden gelen fazla arz ile karşılanması ile ulus altı düzeyde bir havuzda toplanmalı. Bu şekilde, kaynakların nispeten daha kısa mesafelerde taşınması gerekecek. Bu da nakliyeyi daha hızlı ve daha ucuz hale getirecektir. Ancak bu yaklaşımın dikkate değer bir sınırlaması da var. Komşu bölgelerin güçlü ekonomik bağları olduğu göz önüne alındığında, özel sağlık bölgelerine yakın olanların pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi için sırada olması mantıklı. Bu gerçekleştiğinde, COVID-19 vakalarında ve komşu bölgelerde tıbbi kaynaklara olan talepte artış beklenebilir. Tıbbi kaynakları zaten özel bölgelere gönderilmişse, tıbbi malzeme ve personel sıkıntısıyla hızla karşılaşacaklar. Bu göz önüne alındığında, bölgesel kaynak havuzu ulusal düzeyde bir sistemle tamamlanmalı. Bu şekilde kaynaklar, yeniden açılmanın farklı aşamalarında olma olasılığı daha yüksek olan uzak bölgelere aktarılabilir.

Popüler huzursuzluktaki artışa rağmen, Çin'in sıfır COVID'den çıkışı bir gecede olmayacak. Bunun yerine, Çin'in ekonomik reformu ve dışa açılması gibi kademeli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesi muhtemel. Öte yandan, Çin liderleri 40 yıl öncesine göre çok daha hızlı hareket etmeli. Dikkatlice tasarlanmış bir operasyonel stratejiyle, bunu başarabilmeleri için iyi bir şans var.