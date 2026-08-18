Sigorta kötü yönetim kararlarını da öder mi?

Sigorta poliçeleri arasında anlaşılması en zor olanlardan biri Directors & Officers Liability (D&O), yani “Yönetici Sorumluluk” Sigortası.

Bu sigortada ortada yanan bir fabrika, bozulan bir makine yok. Bu kez sigortanın konusu karar­lar. Daha doğrusu, o kararların altına imza atan insanlar. Yeni bir pazara girmek, satın alma ve yatırımlar, borçlanmak, yeni bir teknolojiye mil­yonlar bağlamak. Şirket yönetmek biraz da risk almak demek. Üstelik bugün son derece doğru görünen bir kararın birkaç yıl sonra nasıl sonuç­lanacağı bilinmez.

Yöneticiler, görevleri sırasında aldıkları ka­rarlar nedeniyle şirketin, hissedarların veya ya­tırımcıların tazminat talepleriyle karşılaşabili­yor. Bir imzanın sorumluluğu kişisel malvarlı­ğına kadar uzanırken, henüz kararın hatalı olup olmadığı belli olmadan bile ciddi savunma ma­liyetleri doğabiliyor. İşte D&O, bu sorumluluğun sigortası.

Hikâye, ABD’de 1929 Büyük Buhranı’nın ar­dından şirket ve yöneticilerin yatırımcılara kar­şı sorumluluklarını artıran 1933 Securities Act ve 1934 Securities Exchange Act ile başlıyor. Türkiye’de de Türk Ticaret Kanunu yönetim ku­rulu üyelerine önemli sorumluluklar yüklüyor.

Attığı her imzanın, aldığı her stratejik kararın yıllar sonra kişisel malvarlığına kadar uzanabi­lecek sonuçları olabileceğini bilmek, yöneticiyi risk alırken düşündürmez mi?

Yöneticinin karar almasına alan açıldı

D&O’nun ekonomik işlevi asıl burada: Kötü yönetimi korumak değil, yöneticinin karar vere­bilmesine alan açmak.

Çünkü büyüme gerektiğinde risk almayı da beraberinde getiriyor.

Poliçedeki üç temel koruma; şirketin tazmin edemediği durumda doğrudan yöneticiyi, yöne­tici adına tazminat ödeyen şirketi ve özellikle halka açık şirketlerde belirli taleplerde şirketin kendisini koruyor. Poliçede “Worldwide” yaz­ması ise her coğrafyada aynı korumanın bulun­duğu anlamına gelmiyor.

Şirketin kendi genel müdürüne veya yönetim kurulu üyesine karşı ileri sürdüğü talepler, D&O poliçelerinin dikkatle düzenlenen alanlarından biri. Ortaklık ile yöneticiliğin iç içe geçtiği aile şirketlerindeki sorumluluk uyuşmazlıklarında D&O, kurumsallaşma ve profesyonel yönetime geçişte güvence sağlıyor. Yöneticinin görevden ayrıldığı ya da emekli olduğu durumlarda ise ke­sintisiz sigortalılık ve geçmiş dönemlere ilişkin düzenlemeler önem kazanıyor.

Kasıt, hile ve hukuka aykırı kişisel kazanç D&O’nun korumak için tasarlandığı alanlar de­ğil. Vergi ve idari para cezalarında ise cezanın niteliği, hukuken sigortalanabilirliği ve poliçe şartları belirleyici. Aynı olaydan kaynaklanan soruşturma ve savunma giderleri ayrıca değer­lendiriliyor.

D&O konuşulurken üzerinde yeterince durul­mayan başka bir konu daha var: tecrübenin do­laşabilmesi. Bir ülkeye yatırım geldiğinde yal­nızca sermayeye değil, uluslararası tecrübe ve know-how’a sahip, farklı pazarlarda karar alma deneyimi olan insanlara da ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu tecrübeyi taşıyan yöneticilerden, ye­ni bir ülke veya şirkette sorumluluk üstlenirken kişisel malvarlıklarını da riske atmalarını bekle­mek gerçekçi değil.

Bu şirketi kim yönetiyor?

D&O sigortası olmayan şirketler vizyonerleri ve kıymetli tecrübeleri istihdam etmekte zorla­nabilirler. Bu yönüyle D&O, güvence olduğu ka­dar tecrübenin ve know-how’ın şirketler ve ül­keler arasında transferini kolaylaştıran altyapı­nın da bir parçası.

Sigortacı bu riski değerlendirirken finansal­lara, sektöre, geçmiş hasarlara, halka açıklığa ve coğrafi risklere bakıyor. Bir D&O underwri­ter’ının temel sorularından biri: Bu şirketi kim yönetiyor?

Tecrübe, itibar, kurumsal yönetim, iç kontrol­ler ve karar alma kültürü risk değerlendirmesi­nin doğrudan bir parçası. Yani liyakat, temel kri­terlerden biri.

D&O’yu yalnızca “yöneticiye dava açıldığında ödeyen poliçe” olarak görmemek gerekiyor. İyi yöneticiyi çekmek, tecrübeyi taşımak, yatırım yapmak ve büyümek… Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı.

D&O kötü yönetimi sigortalamıyor; iyi ni­yetle risk alan insanların karar verebilme­sine alan açıyor. Çünkü şirketlerin büyüye­bilmesi için, günün sonunda birilerinin o kararların altına imza atması gerekiyor.